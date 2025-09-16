ETV Bharat / state

हादसा या आत्महत्या ! दौसा में ट्रेन की चपेट में आने से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की मौत

दौसा : जिले में सोमवार देर रात दौसा रेलवे स्टेशन और जड़ाव फाटक के बीच ट्रेन की चपेट में आकर 27 वर्षीय ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी की मौत हो गई. भरतपुर जिले के बलवंतगढ़ गांव के निवासी और धौलपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड राजेंद्र की मौत ने हर किसी को सन्न कर दिया है. शुरुआती जांच में जीआरपी इसे हादसा मान रही है. संभावना जताई जा रही है कि मोबाइल पर बात करते वक्त राजेंद्र पटरी पर चले गए, हालांकि आत्महत्या की आशंका को भी नकारा नहीं जा रहा.

जीआरपी थाने के घनश्याम दत्त मीना ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत होने की सूचना पर मौके पर पहुंचे. जिसकी पहचान राजेंद्र सैनी के रूप में हुई. मृतक सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती का ट्रेनी एसआई था, जो धौलपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड था. मृतक का मोबाइल उसके कान के पास ही पड़ा मिला. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मृतक किसी से फोन पर बात करते हुए पटरी पर आया और हादसे का शिकार हो गया. हालांकि आत्महत्या और हादसा दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है.