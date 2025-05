ETV Bharat / state

बुरहानपुर में पीछे छूटी परंपरा, बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा देकर निभाया फर्ज - DAUGHTERS CREMATED THEIR FATHER

बड़ी बेटी ने चिता को दी मुखाग्नि ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: जिले के इंदिरा कॉलोनी में बीते दिनों रिटार्यड शिक्षक का निधन हो गया. रविवार को उनकी शव यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में उनकी बेटियों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया. पूरे रीति-रिवाज के साथ बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया. उनकी बड़ी बेटी ने चिता को मुखाग्नि दी. यह नजारा देख हर कोई भावुक हो गया. श्मशान घाट पर बेटियों ने रीति-रिवाज के साथ किया पिता का अंतिम संस्कार बता दें शहर के इंदिरा कालोनी निवासी रिटायर्ड शिक्षक राकेश श्रीवास्तव की शुक्रवार को निधन हो गया था. उनके अंतिम संस्कार के लिए बेटियां आगे आईं. जानकारी के मुताबिक शिक्षक को सिर्फ दो बेटियां ही हैं. उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटियां दीपाली श्रीवास्तव और वर्षा श्रीवास्तव ने किया. दोनों ने सिंधी बस्ती स्थित श्मशान घाट पर पूरे रीति रिवाज से पिता का अंतिम संस्कार किया.

