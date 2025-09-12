ETV Bharat / state

इकलौता बेटा विदेश में फंसा तो बेटी ने निभाई जिम्मेदारी, तीसरे दिन पिता की चिता को दी मुखाग्नि

बेटी ने किया पिता का अंतिम संस्कार ( ETV Bharat )

Published : September 12, 2025 at 6:17 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 6:31 PM IST

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले में एक बेटी ने रूढ़िवादी परंपराओं तोड़ते हुए न सिर्फ पिता की मुखाग्नि दी, बल्कि समाज की सोच बदलने के साथ ही एक मिसाल भी पेश की है. मामला सीमांत जिले पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट इलाके का है. 52 साल के पिता का तीन दिन पहले अचानक निधन हो गया था: दरअसल, गंगोलीहाट में बिलाड़ पट्टी के इटाना गांव निवासी 52 साल के मान सिंह पुत्र जीत सिंह बीते मंगलवार को अपने पिता का श्राद्ध करने की तैयारी में लगे थे. बताया जा रहा है कि मान सिंह सब्जी काट रहे थे, तभी अचानक से उनकी तबियत बिगड़ गई. परिजन इससे पहले कुछ समझ पाते मान सिंह का निधन हो गया. इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया. इकलौता बेटा राजा सऊदी अरब में नौकरी करता है: मान सिंह की तीन बेटियों और एक बेटा है. मान सिंह का इकलौता बेटा राजा सऊदी अरब में नौकरी करता है. दो बेटियों की शादी हो गई है. इकलौता बेटा के इतना जल्द गांव पहुंचना संभव नहीं था. ग्रामीणों ने बताया कि परिजनों ने दो दिनों तक बेटे का इंतजार किया है, लेकिन जब बेटे के आने और देरी होने लगी तो फैसला लिया गया कि मान सिंह तीसरी बेटी कल्पना ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करेंगी.

