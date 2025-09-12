ETV Bharat / state

इकलौता बेटा विदेश में फंसा तो बेटी ने निभाई जिम्मेदारी, तीसरे दिन पिता की चिता को दी मुखाग्नि

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बेटियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए पिता अंतिम विदाई दी. सबसे छोटी बेटी ने दी पिता को मुखाग्नि

Etv Bharat
बेटी ने किया पिता का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2025 at 6:17 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले में एक बेटी ने रूढ़िवादी परंपराओं तोड़ते हुए न सिर्फ पिता की मुखाग्नि दी, बल्कि समाज की सोच बदलने के साथ ही एक मिसाल भी पेश की है. मामला सीमांत जिले पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट इलाके का है.

52 साल के पिता का तीन दिन पहले अचानक निधन हो गया था: दरअसल, गंगोलीहाट में बिलाड़ पट्टी के इटाना गांव निवासी 52 साल के मान सिंह पुत्र जीत सिंह बीते मंगलवार को अपने पिता का श्राद्ध करने की तैयारी में लगे थे. बताया जा रहा है कि मान सिंह सब्जी काट रहे थे, तभी अचानक से उनकी तबियत बिगड़ गई. परिजन इससे पहले कुछ समझ पाते मान सिंह का निधन हो गया. इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया.

इकलौता बेटा राजा सऊदी अरब में नौकरी करता है: मान सिंह की तीन बेटियों और एक बेटा है. मान सिंह का इकलौता बेटा राजा सऊदी अरब में नौकरी करता है. दो बेटियों की शादी हो गई है. इकलौता बेटा के इतना जल्द गांव पहुंचना संभव नहीं था. ग्रामीणों ने बताया कि परिजनों ने दो दिनों तक बेटे का इंतजार किया है, लेकिन जब बेटे के आने और देरी होने लगी तो फैसला लिया गया कि मान सिंह तीसरी बेटी कल्पना ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करेंगी.

सबसे छोटी बेटी ने तीसरे दिन किया अंतिम संस्कार: मान सिंह के निधन के तीसरे दिन यानी गुरुवार को बेटी कल्पना ने पूरे विधि-विधान और रीति-रिवाज से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया. बेटी कल्पना ने सेराघाट पर सरयू नदी के किनारे पिता की चिता को मुखाग्नि दी. भावुक होकर कल्पना ने कहा कि आज उसने अपने बेटी होने का कर्तव्य निभाया.

बहन ने निभाया बेटे के फर्ज: कल्पना का कहना था कि आज उसने अपने आप को मजबूत करते हुए सामाजिक रूढ़िवादी को तोड़ने का फैसला लिया और अपने पिता को अंतिम विदाई दी. कल्पना के इस फैसले का ग्रामीण ने सराहना की. वहीं शुक्रवार शाम तक भी कल्पना का भाई राजा गांव नहीं पहुंच पाया. फोन पर बात करते हुए राजा ने बताया कि वो पिता की अंत्येष्टि पर नहीं पहुंच सका, इसका दु:ख उसे हमेशा रहेगा. लेकिन बहन कल्पना ने वो सारे फर्ज पूरे किए थे, जो उसे करने थे. बहन ने एक बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी. आज कल्पना ने बेटी होने के बाद भी बेटे का फर्ज अदा किया है. इधर अचानक पिता की हुई मौत पर पूरा परिवार दुखी हैं.

पढ़ें---

Last Updated : September 12, 2025 at 6:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DAUGHTER LAST RITES OF FATHERGANGOLIHAT PITHORAGARH NEWSबेटी ने किया पिता का अंतिम संस्कारबेटी ने निभाया बेटे का फर्जDAUGHTER CREMATES FATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.