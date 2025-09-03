बेमेतरा: आप जिंदा हो या नहीं इस बात का सबूत आप नहीं बल्कि कागज देता है. भले ही आप जिंदा हो लेकिन यदि सरकारी कागजों में यदि आपकी मृत्यु दर्ज हो गई तो यकीन मानिए,खुद को जिंदा साबित करने के लिए आपको जमीन आसमान एक करनी होगी. ऐसा ही मामला सामने आया बेमेतरा में जहां बुजुर्ग महिला को उनकी बहू ने जीते जी कागजों में मार डाला.इसके बाद उनके नाम दर्ज सारी जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली.अब जब बुजुर्ग महिला को इस बात की जानकारी हुई तो वो इंसाफ का गुहार लगाने के लिए कलेक्टर रणबीर शर्मा के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंची.









32 साल पहले बना मृत्यु प्रमाण पत्र : ये पूरा मामला मारो क्षेत्र का है.जहां साल 1993 में महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र बना.तब महिला की उम्र 58 साल थी. महिला अपने मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कलेक्टर जनदर्शन में पहुंची थी.महिला की माने तो साल 1993 में उनके पति देवनारायण शर्मा जीवित थे.उसी दौरान महिला शैल शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया.

32 साल बाद जीवित हुई महिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनदर्शन में लगाई गुहार : शैल वर्मा के मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे मध्यप्रदेश के सतना में उनकी पति देवनारायण शर्मा के नाम की जमीन को उनकी छोटे बहू ने अपनी बेटी के नाम कर लिया गया. जनदर्शन में बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंच कर बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर के सामने स्वयं उपस्थित होकर जिंदा होने का प्रमाण प्रस्तुत किया.साथ ही साथ इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके कार्रवाई की मांग की. महिला की मांग है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले और बनाने वाले दोनों के ही खिलाफ कार्रवाई की जाए.

मृत महिला दे रही जिंदा होने का सबूत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेरी बहू ने मेरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर मेरी जमीन को अपने और अपनी बेटी के नाम पर करवा ली है,बोल रही है कि इस जमीन का कोई भी वारिस नहीं है- शैल शर्मा, पीड़िता

मेरी चाची ने मेरा दादा और दादी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर सतना में मेरे दादा के नाम की जमीन को अपने नाम पर करवा लिया है.उसने कोर्ट में दस्तावेज जमा करके कहा कि जमीन का कोई भी वारिस नहीं है.ये मृत्यु प्रमाण पत्र मारो से बनवाया गया है,जिसे सतना में जमा करवाए हैं - पीड़ित के परिजन



गौरतलब है कि आवेदन के साथ दिए गए दस्तावेज के अनुसार शैल शर्मा का मृत्यु प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व का है. जब 2 अप्रैल 2019 को जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1963 की धारा 12/17 के अंतर्गत रजिस्टर जन्म मृत्यु मुक्त पंजीयन के तौर पर मारो चौकी प्रभारी के द्वारा जारी किया गया था. वहीं जिंदा होने के प्रमाण के रूप में बुजुर्ग महिला ने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किया है.जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं.

देवी देवताओं को सजा देने की अनोखी आदिवासी परंपरा, यहां गलती की नहीं मिलती माफी