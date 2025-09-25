ETV Bharat / state

सास की मौत के एक घंटे बाद सदमे में बहू ने तोड़ा दम, एक ही साथ दोनों का हुआ अंतिम संस्कार

हिमाचल के हमीरपुर में सास की मौत के एक घंटे बाद सदमे में बहू ने भी दम तोड़ दिया. एक साथ दोनों का दाह संस्कार.

Hamirpur Saas Bahu Death
हमीरपुर में सास-बहू की एक साथ मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. जिले के उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत जाहू में बुधवार को घटी हृदय विदारक घटना से लोग शोक में हैं. सास की मौत के बाद बहू सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, रोते-रोते वह बेहोश हो गई. आनन-फानन में परिजन बहू को अस्पताल ले गए गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सास की मौत के बाद सदमे में बहू ने तोड़ा दम

स्थानीय लोगों का कहना है कि, 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत के महज एक घंटे बाद उनकी बहू ने भी दम तोड़ दिया. गुरुवार को गमगीन माहौल में दोनों का अंतिम संस्कार एक ही साथ किया गया. ग्रामीणों के अनुसार, गांव की दमोदरी देवी (85) पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी. बुधवार शाम करीब 7 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया. बुजुर्ग महिला की मौत से परिवार और ग्रामीण शोक में डूबे थे, इस बीच उनकी बहू रमेशा देवी (पत्नी कश्मीर सिंह) सास के शव से लिपटकर जोर-जोर से रोने लगी. इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी. परिजन और स्थानीय लोग फौरन सिविल अस्पताल भोरंज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

Hamirpur Saas Bahu Death
हमीरपुर में सास-बहू की एक साथ मौत (ETV Bharat)

'सास में बसती थी बहू की जान'

ग्रामीणों के अनुसार, सास और बहू की मौत के बीच महज एक घंटे का अंतर रहा. ग्रामीणों ने बताया कि सास और बहू के बीच गहरा स्नेह और अपनापन था. दमोदरी देवी और रमेशा देवी हमेशा परिवार में मिलजुलकर रहती थीं. शायद यही वजह है कि सास की मौत का गहरा सदमा बहू रमेशा देवी सहन नहीं कर पाई और उसने भी दम तोड़ दिया. गुरुवार सुबह दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई. गांव के सैकड़ों लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए. श्मशान घाट पर दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार किया गया.

सास-बहू की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

परिजनों का कहना है कि, मृतका रमेशा देवी के पति कश्मीर सिंह पहले से ही अस्वस्थ चल रहे हैं. ऐसे में एक साथ मां और पत्नी की मृत्यु से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. हालांकि, रिश्तेदार और ग्रामीण इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ खड़े हैं. भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने दमोदरी देवी और रमेशा देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि, "यह घटना अत्यंत दुखद है और पूरे क्षेत्र ने दो अपनों को खो दिया है. हम हमेशा शोकग्रस्त परिवार के साथ खड़े हैं. भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें."

ये भी पढ़ें: एक छोटी सी गलती और यमुना नदी में बुझ गया घर का चिराग, 2 सगे भाई 3 दिन से लापता, बॉडी ढूंढने में जुटी 8 टीमें

ये भी पढ़ें: आवारा कुत्ते के हमले से युवक की मौत, मां को बचाते हुए गई बेटे की जान

For All Latest Updates

TAGGED:

HAMIRPUR NEWS HAMIRPUR SAAS BAHU DEATHHAMIRPUR TRAGIC LOSSहमीरपुर में सास बहू की मौतHAMIRPUR SAAS BAHU DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?

यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.