बेटी ने पिता को दिया नया जीवनदान, ऐसे बचाई जान

15 घंटे लंबा ऑपरेशन और सफल ट्रांसप्लांट : गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल में 29 अगस्त 2025 को यह जटिल ऑपरेशन किया गया. करीब 15 घंटे तक चले इस सर्जरी में डॉक्टरों की टीम ने पिता को बेटी का लिवर ट्रांसप्लांट किया. ऑपरेशन के बाद दोनों स्वस्थ हैं. दीप्ति को ICU में एक दिन और वार्ड में 5 दिन भर्ती रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि जितेंद्र सिंह अभी एक महीने तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे.

पाली : राजस्थान के पाली जिले के खारड़ा गांव की 21 वर्षीय दीप्ति राज मेड़तिया ने मिसाल पेश की है. दीप्ति के पिता जितेंद्र सिंह मेड़तिया (46) को लिवर की गंभीर बीमारी थी. डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि मरीज की जान तभी बच सकती है, जब कोई नजदीकी परिजन लिवर डोनेट करे. ऐसे कठिन समय में बेटी ने बिना हिचके अपने पिता को लिवर का 60% हिस्सा डोनेट किया.

मुझे पापा का साथ चाहिए था : दीप्ति ने कहा 'मेरे लिए पापा से बढ़कर कुछ नहीं. मैं चाहती थी कि पापा पूरी जिंदगी मेरे साथ रहें. डॉक्टर कहते हैं कि लिवर तीन महीने में फिर से विकसित हो जाएगा, इसलिए मैंने बिना सोचे लिवर डोनेट करने का फैसला किया'. शुरुआत में दादा गणपत सिंह ने दीप्ति के लिवर डोनेट करने से मना कर दिया. उनका कहना था कि इतनी कम उम्र में यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन दीप्ति की जिद और पिता के प्रति उसके प्रेम ने पूरे परिवार को मानने पर मजबूर कर दिया. डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन ने सभी टेस्ट करने के बाद बताया कि दीप्ति सुरक्षित रूप से 60% लिवर दान कर सकती है.

21 वर्षीय दीप्ति राज मेड़तिया (ETV Bharat)

तीन साल से लड़ रहे थे बीमारी से : जितेंद्र सिंह पिछले तीन साल से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे. उदयपुर, अहमदाबाद और जोधपुर में इलाज के बावजूद हालत बिगड़ती गई. आखिरकार डॉक्टर आशीष मेहता ने परिवार को बताया कि अब मरीज की जान बचाने का एक ही रास्ता लिवर ट्रांसप्लांट है. पत्नी रिंकू कंवर बीपी की मरीज होने के कारण डोनर नहीं बन सकीं. छोटे भाई का ब्लड मैच नहीं हुआ. ऐसे में बेटी ने आगे आकर पिता को जीवनदान दिया. ऑपरेशन से पहले 20 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी. करणी सेना के सदस्यों ने इसमें सहयोग किया. दीप्ति के मामा कृष्णपाल सिंह सोनगिरा और जितेंद्र सिंह सोनगिरा ने प्लेटलेट्स डोनेट की.

बेटी बन गई है रोल मॉडल : आज जितेंद्र सिंह और दीप्ति दोनों स्वस्थ हैं. परिवार के साथ-साथ गांव और समाज में भी खुशी का माहौल है. दादा-दादी, जो पहले इस फैसले के खिलाफ थे, अब अपनी पोती पर गर्व कर रहे हैं. दीप्ति की मां ने कहा दीप्ति ने न सिर्फ अपने पिता को जीवन दिया बल्कि अपनी छोटी बहन निधि और भाई श्रवण सिंह के लिए भी एक रोल मॉडल बन गई. दीप्ति वर्तमान में उदयपुर के भोपाल नोबेल कॉलेज से BA, LLB की पढ़ाई कर रही हैं.