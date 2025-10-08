ETV Bharat / state

पाकुड़ में रोजगार मेला में सैकड़ों बेरोजगारों को मिला रोजगार, विधायक ने बांटे नियुक्ति पत्र

पाकुड़: जिला मुख्यालय के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया. इस दौरान मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक निशात आलम ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस मौके पर उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया, जिला नियोजन पदाधिकारी राहुल कुमार समेत सैकड़ों रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले युवक युवतियां मौजूद रहे.

जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर द्वारा आयोजित मेले में रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने रोजगार प्राप्ति को लेकर लगाए गए स्टालों में आवेदन जमा किए. इस बीच मेला में स्थानीय सहित दूसरे राज्यों की दर्जनों कंपनियों ने स्टॉल लगाकर रोजगार मुहैया कराने के लिए प्राप्त आवेदनों प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी के बाद नियुक्ति पत्र मुहैया कराया गया. इस दौरान रोजगार मेला में 22 कंपनियों ने 600 शिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिया.