मध्य प्रदेश में विराजमान हैं तंत्र साधना की देवी, दरबार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी लगा चुके हैं हाजिरी

दतिया का बगलामुखी मंदिर, जहां दुश्मनों से छुटकारा के लिए लगती है अर्जी, मंदिर में नहीं बजते घंटे और नगाड़े, जयकारे की भी अनुमति नहीं.

मध्य प्रदेश में विराजमान हैं तंत्र साधना की देवी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 9:04 PM IST

दतिया: नवरात्रि में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ कोई नई बात नहीं है. श्रद्धा भाव से प्रसिद्ध मंदिरों में हजारों श्रद्धालु इन 9 दिनों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस नवरात्रि में हम आपको माई के उस स्वरूप के भी दर्शन करा रहे हैं, जिन्हें तंत्र साधना की देवी कहा जाता है. बड़ी बात यह भी है कि देवी मां के दरबार में न सिर्फ आम श्रद्धालु बल्कि अभिनेता, कलाकार और देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक हाजिरी लगा चुके हैं.

90 वर्ष पहले मंदिर बना था पीठ

देश की राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ठीक बीचों-बीच स्थित है वो मंदिर जिसके दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं. उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे दतिया में मां बगलामुखी माता का मंदिर स्थित है, जिसे पीतांबरा पीठ कहा जाता है. इस मंदिर की स्थापना 90 वर्ष पहले 1935 में यहां के पीठाधीश्वर महंत स्वामी महाराज द्वारा कराई गई थी.

DATIA PITAMBARA PEETH
मंदिर में नहीं बजते घंटे जयकारे लगाना भी प्रतिबंधित (ETV Bharat)

इसलिए कहते हैं उन्हें तंत्र की देवी

वैसे तो हर शनिवार को माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है. मनोकामना पूरी होने पर अपने वचन के अनुसार श्रद्धालु यहां फेरी लगाने आते हैं. लेकिन नवरात्र में यहां लाखों लोग देश भर से दर्शन करने पहुंच रहे हैं. क्योंकि मान्यता है कि बगलामुखी माता की उपासना से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, साथ ही रिपुदमनी होने के नाते मां गुप्त शत्रुओं का भी नाश करती है. यह स्थान साधना और तपोस्थल के रूप में भी जाना जाता है. इसलिए यहां माता तांत्रिक भाव से भी विराजित हैं और उन्हें तंत्र की देवी भी माना जाता है. उनकी पूजा भक्तों को यश और वैभव दिलाती है.

Datia tantra Sadhana Devi Mata
दुश्मनों से छुटकारा के लिए लगती है अर्जी (ETV Bharat)

पीएम पंडित नेहरू ने भी की थी पूजा

इस मंदिर में बनी प्राचीन यज्ञ वेदी दुश्मनों से छुटकारा दिलाती हैं. चुनावी दौर में भी तमाम नेता मंत्री यहां विशेष पूजन हवन कराते हैं. इस मंदिर को लेकर एक और किस्सा मशहूर है. जिसमें बताया जाता है कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था तब इस मंदिर में भारत की जीत के लिए एक विशेष हवन अनुष्ठान कराया गया था. इस अनुष्ठान के आखिरी आपूर्ति के साथ ही चीन की सेना वापस लौट गई थी और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दतिया आए थे और पीताम्बरा माई के दरबार में हवन पूजन किया था.

मंदिर में नहीं बजते घंटे, जयकारे लगाना भी प्रतिबंधित

पीताम्बरा पीठ में बगलामुखी माता ही नहीं बल्कि महाभारत काल के वनखंडेश्वर महादेव और धूमावती माता भी विराजमान हैं. यह स्थान एक तपोस्थल के रूप में पूजा जाता है. इसलिए यहां साधना और तप होता है, जिसके चलते यहां आने वाले श्रद्धालु माता के दरबार में साधना करते हैं. साधना में विघ्न न पड़े, इसके लिए मंदिर में घंटे और नगाड़े नहीं बजाए जाते और न ही यहां जयकारे लगाने की अनुमति है. यहां माता बगलामुखी भी एक छोटी से खिड़की से दर्शन देतीं हैं, उनकी प्रतिमा को छूना भी वर्जित है.

