ETV Bharat / state

दतिया पुलिस का कारनामा, क्रिमिनल केस में आरोपी की जगह निर्दोष को डेढ़ महीने जेल में रखा बंद

दतिया के कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला. पीड़ित विशाल ने कहा- उसने एक जैसे नाम और पुलिस की लापरवाही की पाई सजा.

DATIA POLICE NEGLIGENCE
पुलिस ने विशाल को डेढ़ महीने तक जेल में रखा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दतिया: दतिया पुलिस प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. कोतवाली थाना अंतर्गत अंधेरी मोहल्ला में दो पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी. दोनों पक्षों ने थाना कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज कराया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की जगह उसी के नाम वाले दूसरे शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पीड़ित युवक डेढ़ माह तक जेल में रहा.

जेल से बाहर आकर उसने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने उसकी शिकायत को लेकर टालमटोल कर दिया. इस घटना की अब शहर में खूब चर्चा हो रही है और पीड़ित विशाल को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है.

ये है मामला, पीड़ित युवक डेढ़ माह तक जेल में रहा बंद

जानकारी के अनुसार सितंबर 2024 में दतिया के अंधेरी मोहल्ले में सड़क के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी. मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. एक पक्ष विशाल पाल पुत्र कैलाश पाल ने अपने पड़ोसी नवल पाल और अन्य के नाम रिपोर्ट दी थी. वहीं पर नवल पाल ने विशाल पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मोहल्ले के ही एक अन्य युवक विशाल पाल पुत्र कोमल पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जहां पर उसे डेढ़ माह तक रहना पड़ा. जब से विशाल जेल से छूटकर आया है तब से न्याय पाने के लिए वह वकील और न्यायलय के चक्कर काट रहा है.

घटना पर विशाल और उसके परिजनों का क्या है कहना

पीड़ित विशाल ने बताया कि उसने एक जैसे नाम और पुलिस की लापरवाही की सजा पाई है. विशाल ने आगे बताया कि यदि मामले की जांच अधिकारी द्वारा सही से की जाती तो वह जेल जाने से बच सकता था. वहीं विशाल के पिता कोमल पाल का कहना है कि हमें तो बस न्याय चाहिए. किसी तरह मेरे बेटे का नाम इस केस से हट जाए क्योंकि कुछ समय से इस केस को लेकर विशाल मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगा है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घटना के संबंध में क्या कहा

जब घटना के संबंध में दतिया के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बात का कहना है "घटना अभी अभी मेरे संज्ञान में आई है, मैंने थाना कोतवाली प्रभारी से मामले के संबंध में बात की है. इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी."

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE ARRESTED INNOCENT YOUTHDATIA NEWSDATIA KOTWALI POLICE NEGLIGENCEDATIA POLICE ARRESTED INNOCENTDATIA POLICE NEGLIGENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

ट्रंप के टैरिफ का भोपाल में अनोखा विरोध, अंतिम संस्कार के बाद तेरहवीं, सड़क पर सजी पंगत

होलकर राजाओं की भव्य समाधियां, महलनुमा खूबसूरत छतरियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक, झलकता है वैभव

ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही कवयित्री स्नेहा, मोहन यादव करने वाले थे सम्मानित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.