ETV Bharat / state

दतिया से फ्लाइट उड़ने को तैयार, पलक झपकते पहुंचेंगे भोपाल, किराया बेहद कम - DATIA AND SATNA AIRPORT READY

दतिया एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ने को तैयार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 12:01 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 12:11 PM IST 3 Min Read

दतिया : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 31 मई को भोपाल आ रहे हैं. पीएम मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें देने वाले हैं. सतना के साथ ही दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे. इस प्रकार ग्वालियर के बाद अब चंबल अंचल में दतिया से हवाई यात्रा की सुविधा शुरू हो रही है. गौरतलब है कि तत्कालीन नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कार्यकाल में ग्वालियर-चंबल अंचल को बड़ी सौगाते दी हैं. पहले ग्वालियर को नया एयरपोर्ट दिलाया. सिंधिया ने पीतांबरा माई की नगरी दतिया में भी एयरपोर्ट को मंजूरी दिलाई. वैसे तो दतिया एयरपोर्ट के लिए 2012 में भी मंजूरी मिली थी लेकिन एक दशक से ज़्यादा समय तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा. दतिया एयरपोर्ट की विशेषताएं भी जान लीजिए दतिया का नया एयरपोर्ट लगभग 70 करोड़ की लागत से बना है. 118 एकड़ ज़मीन पर बनकर तैयार हुए इस एयरपोर्ट का रनवे 1810 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है. साथ ही यहां टू वे एप्रिन है, जिससे फ्लाइट यहां एक रनवे पर लैंड कर सकता है और दूसरे से टेकऑफ कर सकता है. यात्री सुविधाओं के लिए एयरपोर्ट में वेटिंग लाउंज और कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी. ऐसा है हमारा दतिया एयरपोर्ट (ETV BHARAT) 02 जून से हवाई जहाज उड़ान भरेगी

दतिया : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 31 मई को भोपाल आ रहे हैं. पीएम मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें देने वाले हैं. सतना के साथ ही दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे. इस प्रकार ग्वालियर के बाद अब चंबल अंचल में दतिया से हवाई यात्रा की सुविधा शुरू हो रही है. गौरतलब है कि तत्कालीन नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कार्यकाल में ग्वालियर-चंबल अंचल को बड़ी सौगाते दी हैं. पहले ग्वालियर को नया एयरपोर्ट दिलाया. सिंधिया ने पीतांबरा माई की नगरी दतिया में भी एयरपोर्ट को मंजूरी दिलाई. वैसे तो दतिया एयरपोर्ट के लिए 2012 में भी मंजूरी मिली थी लेकिन एक दशक से ज़्यादा समय तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा. दतिया एयरपोर्ट की विशेषताएं भी जान लीजिए दतिया का नया एयरपोर्ट लगभग 70 करोड़ की लागत से बना है. 118 एकड़ ज़मीन पर बनकर तैयार हुए इस एयरपोर्ट का रनवे 1810 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है. साथ ही यहां टू वे एप्रिन है, जिससे फ्लाइट यहां एक रनवे पर लैंड कर सकता है और दूसरे से टेकऑफ कर सकता है. यात्री सुविधाओं के लिए एयरपोर्ट में वेटिंग लाउंज और कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी. ऐसा है हमारा दतिया एयरपोर्ट (ETV BHARAT) 02 जून से हवाई जहाज उड़ान भरेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर साजिद हकीम के मुताबिक "लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे केंद्र सरकार के वीआईपी पहली फ्लाइट से 12 बजे दतिया एयरपोर्ट पर उतरेंगे. इसके बाद यहीं लोकार्पण कार्यक्रम पूरा होने के बाद फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. औपचारिक रूप से एयरपोर्ट का उद्घाटन 31 मई को हो जाएगा, लेकिन यात्रियों के लिए नियमित संचालन 2 जून से किया जाएगा. फिलहाल इस एयरपोर्ट पर 19 सीटर प्लेन चलाने की प्लानिंग है." दतिया एयरपोर्ट के अंदर का नजारा (ETV BHARAT) दतिया एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए लगी सीटें (ETV BHARAT) दतिया एयरपोर्ट पर सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट दतिया एयरपोर्ट पर सोमवार से गुरुवार 4 दिन तक फ्लाइट का संचालन होगा. दिन में दो बार फ्लाइट दतिया एयरपोर्ट पर रुकेगी. ये फ्लाइट भोपाल से दोपहर 1 बजे उड़ान भरकर दतिया 2 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेगी और फिर दतिया से 2 बजकर 35 मिनट पर रवाना होकर खजुराहो दोपहर 3:15 पर पहुंचेगी. वहीं, रिटर्न में खजुराहो से ये फ्लाइट दोपहर 3:40 पर उड़ान भरेगी और शाम 4:20 बजे दतिया उतारेगी. दतिया से शाम 4:45 बजे उड़ान भाकर शाम 5:55 पर भोपाल पहुंचेगी. दतिया एयरपोर्ट से यात्री खजुराहो और भोपाल के लिए सफर कर सकेंगे. भोपाल में 31 मई को PM MODI का कार्यक्रम, ये है ट्रैफिक व पार्किंग प्लान

पीएम मोदी की भोपाल यात्रा: दिल्ली से आएगी स्पेशल कार, एसपीजी ने संभाली सुरक्षा 999 में करें भोपाल से दतिया का हवाई सफर सूत्रों के अनुसार दतिया एयरपोर्ट से भोपाल का हवाई किराया 999 रुपए रहेगा. लेकिन इसमें पहले आओ, पहले पाओ की शर्त रहेगी. एयरपोर्ट ऑथरिटी के अनुसार फिलहाल 50 प्रतिशत सीटों के लिए भोपाल से दतिया का किराया 999 रुपये है. इसके अलावा शेष सीट का किराया डिमांड के अनुसार तय होगा. ये किराया 3 हजार तक हो सकता है. हालांकि अभी किराये की ये राशि पुष्ट नहीं है. लोकार्पण के बाद किराये की पूरी तस्वीर साफ होगी.

Last Updated : May 30, 2025 at 12:11 PM IST