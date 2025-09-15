ETV Bharat / state

फरीदाबाद जिले के छात्रों के लिए खुशखबरी: आईटीआई में दाखिले की तारीख बढ़ी, नई डेट घोषित

फरीदाबाद के आईटीआई कॉलेजों में 25% सीटें खाली, नामांकन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर की गई, छात्रों को आखिरी मौका.

फरीदाबाद जिले के छात्रों के लिए खुशखबरी
फरीदाबाद जिले के छात्रों के लिए खुशखबरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2025 at 10:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: जिले के उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जो आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में दाखिला लेना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश समय रहते आवेदन नहीं कर पाए. हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने दाखिले की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया है. पहले यह तारीख 15 सितंबर निर्धारित थी, लेकिन अब छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि वे आईटीआई में दाखिला लेकर अपने भविष्य को नई दिशा दे सकें.

25% सीटें अब भी खाली

जिले में कुल 9 राजकीय आईटीआई संस्थान हैं, जहां जून 2025 से दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी. शुरुआती चरण में दाखिले की अंतिम तारीख 30 अगस्त रखी गई थी, लेकिन निर्धारित समय में सभी सीटें नहीं भर पाईं. इसके बाद दाखिले की तारीख को एक बार और आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी कुल सीटों में से केवल 75% सीटों पर ही नामांकन हो पाया. शेष 25% सीटें अब भी खाली हैं.

नई अंतिम तारीख 30 सितंबर घोषित

इसी के मद्देनज़र आईटीआई प्रबंधन ने विभाग से एक बार फिर दाखिले की तारीख बढ़ाने की मांग की. कई छात्रों और अभिभावकों ने भी संस्थान प्रबंधन से निवेदन किया था कि उन्हें एक और मौका दिया जाए ताकि वे दाखिले से वंचित न रह जाएं. विभाग ने छात्रों की परेशानी को समझते हुए एक बार फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया और नई अंतिम तारीख 30 सितंबर घोषित कर दी गई.

एक बार फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी

इस नए अवसर में वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद किन्हीं कारणों से दाखिला नहीं हो पाया था. इसके अलावा, जो छात्र अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे भी अब जाकर संबंधित आईटीआई कॉलेज में ऑफ़लाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. दाखिले के लिए एक बार फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और सूची में नाम आने वाले छात्रों को संस्थानों में दाखिला मिल सकेगा.

इच्छुक छात्र समय रहते आवेदन कर लें - नोडल अधिकारी

आईटीआई के नोडल अधिकारी भगत सिंह ने जानकारी दी कि जिले के 9 संस्थानों में अब भी लगभग 25% सीट खाली हैं. यह छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अब विभाग द्वारा आखिरी बार तारीख बढ़ाई गई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद नामांकन की तारीख दोबारा नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए सभी इच्छुक छात्र समय रहते आवेदन कर लें.

इसे भी पढ़ें- ITR फाइलिंग की डेडलाइन आज होगी समाप्त, अंतिम दिन 1 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद

इसे भी पढ़ें- Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

For All Latest Updates

TAGGED:

आईटीआई प्रवेश की तारीख बढ़ीफरीदाबाद के आईटीआई कॉलेजITI COLLEGES IN FARIDABADITI ADMISSION DATE EXTENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.