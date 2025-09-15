फरीदाबाद जिले के छात्रों के लिए खुशखबरी: आईटीआई में दाखिले की तारीख बढ़ी, नई डेट घोषित
फरीदाबाद के आईटीआई कॉलेजों में 25% सीटें खाली, नामांकन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर की गई, छात्रों को आखिरी मौका.
Published : September 15, 2025 at 10:03 PM IST
फरीदाबाद: जिले के उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जो आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में दाखिला लेना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश समय रहते आवेदन नहीं कर पाए. हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने दाखिले की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया है. पहले यह तारीख 15 सितंबर निर्धारित थी, लेकिन अब छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि वे आईटीआई में दाखिला लेकर अपने भविष्य को नई दिशा दे सकें.
25% सीटें अब भी खाली
जिले में कुल 9 राजकीय आईटीआई संस्थान हैं, जहां जून 2025 से दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी. शुरुआती चरण में दाखिले की अंतिम तारीख 30 अगस्त रखी गई थी, लेकिन निर्धारित समय में सभी सीटें नहीं भर पाईं. इसके बाद दाखिले की तारीख को एक बार और आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी कुल सीटों में से केवल 75% सीटों पर ही नामांकन हो पाया. शेष 25% सीटें अब भी खाली हैं.
नई अंतिम तारीख 30 सितंबर घोषित
इसी के मद्देनज़र आईटीआई प्रबंधन ने विभाग से एक बार फिर दाखिले की तारीख बढ़ाने की मांग की. कई छात्रों और अभिभावकों ने भी संस्थान प्रबंधन से निवेदन किया था कि उन्हें एक और मौका दिया जाए ताकि वे दाखिले से वंचित न रह जाएं. विभाग ने छात्रों की परेशानी को समझते हुए एक बार फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया और नई अंतिम तारीख 30 सितंबर घोषित कर दी गई.
एक बार फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी
इस नए अवसर में वे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद किन्हीं कारणों से दाखिला नहीं हो पाया था. इसके अलावा, जो छात्र अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे भी अब जाकर संबंधित आईटीआई कॉलेज में ऑफ़लाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. दाखिले के लिए एक बार फिर से नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, और सूची में नाम आने वाले छात्रों को संस्थानों में दाखिला मिल सकेगा.
इच्छुक छात्र समय रहते आवेदन कर लें - नोडल अधिकारी
आईटीआई के नोडल अधिकारी भगत सिंह ने जानकारी दी कि जिले के 9 संस्थानों में अब भी लगभग 25% सीट खाली हैं. यह छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि अब विभाग द्वारा आखिरी बार तारीख बढ़ाई गई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद नामांकन की तारीख दोबारा नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए सभी इच्छुक छात्र समय रहते आवेदन कर लें.
