फरीदाबाद जिले के छात्रों के लिए खुशखबरी: आईटीआई में दाखिले की तारीख बढ़ी, नई डेट घोषित

फरीदाबाद: जिले के उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जो आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में दाखिला लेना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश समय रहते आवेदन नहीं कर पाए. हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने दाखिले की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया है. पहले यह तारीख 15 सितंबर निर्धारित थी, लेकिन अब छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि वे आईटीआई में दाखिला लेकर अपने भविष्य को नई दिशा दे सकें.

25% सीटें अब भी खाली

जिले में कुल 9 राजकीय आईटीआई संस्थान हैं, जहां जून 2025 से दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी. शुरुआती चरण में दाखिले की अंतिम तारीख 30 अगस्त रखी गई थी, लेकिन निर्धारित समय में सभी सीटें नहीं भर पाईं. इसके बाद दाखिले की तारीख को एक बार और आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी कुल सीटों में से केवल 75% सीटों पर ही नामांकन हो पाया. शेष 25% सीटें अब भी खाली हैं.

नई अंतिम तारीख 30 सितंबर घोषित

इसी के मद्देनज़र आईटीआई प्रबंधन ने विभाग से एक बार फिर दाखिले की तारीख बढ़ाने की मांग की. कई छात्रों और अभिभावकों ने भी संस्थान प्रबंधन से निवेदन किया था कि उन्हें एक और मौका दिया जाए ताकि वे दाखिले से वंचित न रह जाएं. विभाग ने छात्रों की परेशानी को समझते हुए एक बार फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया और नई अंतिम तारीख 30 सितंबर घोषित कर दी गई.

