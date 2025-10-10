ETV Bharat / state

बिहार में घूसखोर डाटा ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार, किसान की शिकायत पर निगरानी विभाग ने दबोचा

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद जिले के काको प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. गुरुवार को निगरानी विभाग ने एक डाटा ऑपरेटर सतीश कुमार को जमीन के दाखिल-खारिज के लिए किसान से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई गुप्त सूचना और एक किसान की शिकायत के आधार पर की गई. इस घटना ने प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मचा दिया.

किसान की शिकायत पर शुरू हुई जांच: काको थाना क्षेत्र के खालिसपुर निवासी किसान नीरज कुमार ने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनकी जमीन के दाखिल-खारिज के लिए डाटा ऑपरेटर सतीश कुमार ने 15 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. नीरज ने शिकायत में कहा कि पिछले नौ महीनों से वह प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे थे, लेकिन ऑपरेटर बार-बार उन्हें परेशान कर रहा था. शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने मामले की गहन जांच शुरू की.

जहानाबाद में डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार (ETV Bharat)

रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी: निगरानी विभाग की टीम ने शिकायत की सत्यता की पुष्टि करने के बाद गुरुवार को काको प्रखंड कार्यालय में छापेमारी की. योजना के तहत, किसान नीरज कुमार ने डाटा ऑपरेटर सतीश को 15 हजार रुपये में से पहली किस्त के रूप में 3 हजार रुपये दिए. जैसे ही सतीश ने रिश्वत की राशि ली, निगरानी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. यह राशि पहली किस्त थी, और बाकी रकम बाद में देने की बात तय हुई थी.

पटना ले जाया गया आरोपी: गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने सतीश कुमार से प्रारंभिक पूछताछ की और उसे अपने साथ पटना ले गई. निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई, और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि क्या सतीश अन्य किसानों से भी रिश्वत वसूल रहा था.

"शिकायत की सत्यता की जांच के बाद हमने कार्रवाई की. आरोपी को 3 हजार रुपये की पहली किस्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया."- मिथिलेश कुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग