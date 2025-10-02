ETV Bharat / state

दशानन ने पहना सुपर प्लास्टिक कवच, रावण दहन को लेकर सुरक्षा भी कड़ी

विजयदशमी पर्व को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है. इस बार बारिश को देखते हुए रावण को बचाने के भी उपाय किए गए हैं.

दशानन ने पहना सुपर प्लास्टिक कवच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 4:25 PM IST

4 Min Read
राजनांदगांव/दुर्ग : छत्तीसगढ़ में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है. संस्कारधानी में भी इस बार शाम 7 बजे विशाल रावण दहन होगा.शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान और स्टेट स्कूल मैदान में इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं.

रावण ने पहना प्लास्टिक का कवच : इस बार दशहरा पर बारिश का साया मंडरा रहा है.जिसे देखते हुए आयोजकों ने रावण को बचाने का पूरा इंतजाम कर रखा है. म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में 61 फीट ऊंचा रावण बनाया गया है.जिसे बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक से ढंका गया है. इस दौरान सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं.

AI तकनीक से होगी आतिशबाजी : इस बार रावण दहन को आकर्षक बनाने के लिए एआई तकनीक के माध्यम से भव्य आतिशबाजी की जाएगी. लोगों के बैठने के लिए हजारों कुर्सियां लगाई गईं हैं. लोगों के मनोरंजन के लिए पार्श्व गायिका असीस कौर की प्रस्तुति होगी. आपको बता दें कि समिति बीते 15 वर्षों से रावण दहन का आयोजन कर रही है.

500 पुलिसकर्मी तैनात : विजयदशमी पर रावण दहन को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है. शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. 500 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जिले में लगाई गई है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पेट्रोलिंग भी पुलिस कर रही है. दशहरा पर्व को लेकर कड़ी निगरानी पुलिस कर रही है.

ट्विनसिटी में भी सुरक्षा कड़ी : दुर्ग जिले में विजयादशमी और दुर्गोत्सव के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. जिलेभर में कुल 98 स्थलों पर दशहरा पर्व और रावण दहन का आयोजन होगा. जिनमें से 21 प्रमुख स्थलों को विशेष रूप से चिन्हांकित किया गया है.इन स्थलों पर हजारों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की तैयारी की है.

600 जवानों की लगी ड्यूटी : दुर्ग जिले में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. 600 जवानों को सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया है. इनमें तीन एएसपी और 10 डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सभी अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों पर प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और एनसीसी के जवानों की सेवाएं भी ली जा रही हैं. भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा चक्र को व्यवस्थित करने के लिए थाना स्तर पर विशेष टीमें बनाई गई हैं.

पूरे जिले में दशहरे को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी स्तर पर अधिकारी और जवान मुस्तैद रहेंगे. लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें. प्रशासन का उद्देश्य है कि पर्व को खुशी, शांति और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाए- विजय अग्रवाल,एसएसपी दुर्ग

प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी तैयारी : यातायात व्यवस्था को लेकर भी खास ध्यान दिया गया है. सेंट्रल एवेन्यू और नेशनल हाईवे जैसे व्यस्त मार्गों पर बड़े वाहनों को भीड़ के समय डायवर्ट किया जाएगा. नवरात्रि के समापन के साथ ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस दौरान शिवनाथ नदी समेत बड़े तालाबों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. प्रतिमाओं का विसर्जन पूरी तरह से सुरक्षा बलों की निगरानी में किया जा रहा है.

