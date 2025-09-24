ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि के तीसरे मां चंद्रघंटा देवी के स्वरूप दर्शन, जयकारों से गूंजा मंदिर प्रांगण, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन दिल्ली के प्रसिद्ध श्री झंडेवालन देवी माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. बुधवार सुबह से ही दिल्ली के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में भी काफी भीड़ देखी जा रही है दिल्ली के कालकाजी माता मंदिर और छतरपुर स्थित श्री अध्य कात्यानी देवी शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें देखी गई. भक्तों का उत्साह चरम पर है और वे घंटों इंतजार कर मंदिर में माता के दर्शन कर रहे हैं. झंडेवालन मंदिर में दिल्ली एनसीआर के शहर गाजियाबाद फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों से श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच जाते हैं.



मंदिरों में भक्तों का उत्साह

माता झंडेवालान देवी के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी गहरी आस्था और उत्साह को व्यक्त किया. एक भक्त ने दर्शन के बाद अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा हमें दर्शन-पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. माता रानी में निश्चित रूप से गहरी आस्था है. मंदिर में आकर मन को शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि माता हर मनोकामना पूरी करेंगी. झंडेवालन मंदिर को बड़ी सुंदर और भव्यता के साथ सजाया गया है. इस प्रकार दिल्ली के छतरपुर स्थित अध्या कात्यानी देवी शक्तिपीठ मंदिर को भी भव्यता और सुंदरता के साथ सजाया गया है श्रद्धालु सुबह से ही माता के जयकारों के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं