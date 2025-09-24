शारदीय नवरात्रि के तीसरे मां चंद्रघंटा देवी के स्वरूप दर्शन, जयकारों से गूंजा मंदिर प्रांगण, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा देवी को समर्पित है. मान्यताओं के अनुसार, भक्तों को भौतिक सुखों में प्राप्ति होती है.
Published : September 24, 2025 at 9:08 AM IST
नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन दिल्ली के प्रसिद्ध श्री झंडेवालन देवी माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. बुधवार सुबह से ही दिल्ली के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में भी काफी भीड़ देखी जा रही है दिल्ली के कालकाजी माता मंदिर और छतरपुर स्थित श्री अध्य कात्यानी देवी शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें देखी गई. भक्तों का उत्साह चरम पर है और वे घंटों इंतजार कर मंदिर में माता के दर्शन कर रहे हैं. झंडेवालन मंदिर में दिल्ली एनसीआर के शहर गाजियाबाद फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों से श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच जाते हैं.
मंदिरों में भक्तों का उत्साह
माता झंडेवालान देवी के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी गहरी आस्था और उत्साह को व्यक्त किया. एक भक्त ने दर्शन के बाद अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा हमें दर्शन-पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. माता रानी में निश्चित रूप से गहरी आस्था है. मंदिर में आकर मन को शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि माता हर मनोकामना पूरी करेंगी. झंडेवालन मंदिर को बड़ी सुंदर और भव्यता के साथ सजाया गया है. इस प्रकार दिल्ली के छतरपुर स्थित अध्या कात्यानी देवी शक्तिपीठ मंदिर को भी भव्यता और सुंदरता के साथ सजाया गया है श्रद्धालु सुबह से ही माता के जयकारों के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं
#WATCH | दिल्ली: शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन झंडेवाला देवी मंदिर में सुबह की आरती की गई। pic.twitter.com/PxmIKqIVrr— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 23, 2025
शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा देवी को समर्पित है. मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों को भौतिक सुखों में वृद्धि के साथ-साथ समाज में प्रभाव और सम्मान की प्राप्ति होती है. मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है और इनका वाहन सिंह है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस देवी के दस हाथ हैं, जो कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित हैं. मां के गले में सफेद फूलों की माला और शीर्ष पर रत्नजड़ित मुकुट उनकी दिव्यता को और बढ़ाता है. युद्ध की मुद्रा में विराजमान मां चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करने वाली मानी जाती हैं. इस दिन श्रद्धालु मंदिरों में जाकर मां के दर्शन और पूजा कर रहे हैं. नवरात्रि के इस तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की कृपा पाने के लिए भक्त विशेष रूप से उत्साहित नजर आए.