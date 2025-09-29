ETV Bharat / state

रावन में केदारनाथ धाम के दर्शन, माता के 21 रुप हैं विराजित, भक्तों को हो रही तीर्थ की अनुभूति

गांव के बीच में केदारनाथ : आयोजन समिति ने इस साल विशेष रूप से केदारनाथ धाम की झांकी तैयार कराई है.जिसे दूर से देखने पर लगता है मानो श्रद्धालु वास्तव में हिमालय की गोद में बने केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हो. एक श्रद्धालु ने ETV भारत से कहा कि हम केदारनाथ जाने का सपना देखते हैं. लेकिन हालात कभी इजाजत नहीं देते. यहां आकर लगता है कि मां दुर्गा और भगवान शिव ने हमारे गांव में ही धाम स्थापित कर दिया है. पंडाल में बनाई गई झांकी में मंदिर का स्वरूप, ज्योतिर्लिंग, घंटियां और दिव्य प्रकाश से पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया है.श्रद्धालुओं की भीड़ पंडाल में पहुंचते ही हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार करने लगती है.

बाबा की मनोरम झांकी : बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत रावन ने एक अनोखी मिसाल कायम की है. यहां नवरात्रि पर केदारनाथ मंदिर और ज्योतिर्लिंग की भव्य झांकी सजाई गई है. इसके साथ ही माता दुर्गा के 21 रूपों को विराजित किया गया है. यह आयोजन ना केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ग्रामीण आस्था और सामूहिकता का भी अद्भुत उदाहरण है.

बलौदाबाजार : नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश में देवी दुर्गा की भक्ति की गूंज सुनाई देती है. मां की आराधना, पूजा और व्रत के साथ लोग आस्था में डूब जाते हैं.उत्तराखंड का केदारनाथ धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. लेकिन वहां तक पहुंचना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता. कठिन पहाड़ी रास्ता, मौसम की चुनौतियां और लंबा सफर कई लोगों के लिए बाधा बन जाता है.लिहाजा बलौदाबाजार में दुर्गा समिति ने केदारनाथ धाम की प्रतिकृति बनाई है.जिसमें आकर लोगों को केदारनाथ धाम की अनुभूति हो रही है.

हमारी पूरी समिति और ग्रामीण मिलकर हर साल नवरात्रि का आयोजन करते हैं. इस बार केदारनाथ झांकी और 21 स्वरूपों की स्थापना खास रही। गांव का हर वर्ग इस आयोजन में सहयोग करता है- राजकुमार नेताम, समिति सदस्य

रावन गांव में केदारनाथ धाम वाला दुर्गा पंडाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

21 देवी स्वरूपों का अद्भुत दर्शन : इस आयोजन की सबसे खास पहचान है, 21 देवी स्वरूपों की स्थापना है.आयोजन समिति की सहयोगी महिला डागेश्वरी वर्मा ने ETV भारत को बताया कि 21 बहनों के स्वरूप स्थापित करना आसान नहीं था. इस साल हमने माता दुर्गा के 21 स्वरूप विराजमान किए हैं. हर स्वरूप का अपना महत्व है. श्रद्धालु यहां एक साथ सभी रूपों का दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं. यह पूरे गांव की आस्था का परिणाम है.

हमने मां के 21 रूपों की पूजा की व्यवस्था की है.हर स्वरूप शक्ति, करुणा और आशीर्वाद का अलग अर्थ रखता है. श्रद्धालु इन सभी रूपों का दर्शन कर मां की कृपा पाते हैं - डागेश्वरी वर्मा,समिति सदस्य



मां ने गांव को चुना : श्रद्धालुओं का कहना है कि जीवन में शायद ही ऐसा अवसर मिले जब एक साथ मां दुर्गा के इतने रूपों का दर्शन हो. एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि हम हर साल नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन इस बार का आयोजन सबसे खास है. ऐसा लगता है जैसे मां ने खुद हमारे गांव को चुना हो.





भजन-कीर्तन और जसगीत की गूंज : नवरात्रि के नौ दिनों तक रावन गांव का माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा रहता है. अलग-अलग हिस्सों से आए भजन-कीर्तन मंडलियां सेवा भाव से जसगीत गान प्रस्तुत करती हैं. सुबह से लेकर रातभर जसगीत और भजन चलते हैं. ETV भारत ने मौके पर मौजूद एक मंडली से खास बातचीत की. जिस महिला से बातचीत कर रहे थे उनका गला बैठा हुआ था. लेकिन सेवा मंडली के उसी महिला कलाकारों ने माता रानी का जसगीत गाकर ETV भारत को भी सुनाया.गीत की गूंज से पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया. लोग ताली बजाते हुए मां का जयकारा लगाने लगे.स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जसगीत यहां की परंपरा का अहम हिस्सा है. मां दुर्गा के गीत गाए बिना नवरात्रि अधूरी है. जसगीत से ही वातावरण में वह शक्ति आती है, जो मां की उपासना का सार है.

माता की सेवा में जसगीत का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह आयोजन अब हमारी पहचान बन चुका है. बाहर से भी लोग यहां आ रहे हैं. इससे न केवल आस्था बल्कि गांव की एकजुटता भी मजबूत होती है- ताकेश्वर वर्मा, उपसरपंच रावन

महिलाओं ने जसगीत गाकर की आराधना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव की एकता और विश्वास से ही इतने बड़े आयोजन संभव होते हैं। नवरात्रि केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है-अमरसिंह नेताम, सरपंच रावन

सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ : सांस्कृतिक कार्यक्रम में ग्राम पंचायत रावन के साथ ही आसपास के गांवों और स्कूलों के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने हिस्सा लिया. मंच पर एक से बढ़कर एक नृत्य और कला प्रस्तुतियां हुईं. बच्चों ने देवी भजनों और सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य कर पूरे माहौल को जीवंत कर दिया. ग्रामीणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साह बढ़ाया.रात भर चलने वाले इस कार्यक्रम ने नवरात्रि को और खास बना दिया.

