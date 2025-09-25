ETV Bharat / state

मौसम बदला तो बांके बिहारी की दिनचर्या भी बदली, दर्शन-आरती का समय बदला

बांके बिहारी ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 25, 2025 at 4:56 PM IST 2 Min Read

भरतपुर : शरद ऋतु ने दस्तक दी तो बांके बिहारी मंदिर की परंपराएं भी नए रंग में ढल गईं. भगवान की दिनचर्या, दर्शन और आरती के समय में बदलाव कर दिया गया है. भक्त अब सुबह के दर्शन आधा घंटे देर से और शाम को आधा घंटे पहले कर पाएंगे. साथ ही, शृंगार में ऊनी वस्त्र और भोग में तिल-गुड़ के पकवान शामिल कर दिए गए हैं. पुजारी देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि शरद ऋतु को देखते हुए ठाकुर जी को अब गर्म ऊनी वस्त्र पहनाना शुरू कर दिया गया है. साथ ही, भोग में भी ऐसे व्यंजन शामिल किए गए हैं, जो मौसम के अनुकूल भी हों. तिल की गजक, तिल की मिठाई और गुड़ व अन्य गर्म तासीर वाले पकवान अब नियमित भोग में सम्मिलित किए जा रहे हैं. पुजारी देवेंद्र भारद्वाज (ETV Bharat Bharatpur)