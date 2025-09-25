ETV Bharat / state

मौसम बदला तो बांके बिहारी की दिनचर्या भी बदली, दर्शन-आरती का समय बदला

बांके बिहारी मंदिर में बदलते मौसम के कारण भगवान की दिनचर्या, दर्शन और आरती के समय में बदलाव किया गया है.

बांके बिहारी
बांके बिहारी (ETV Bharat Bharatpur)
भरतपुर : शरद ऋतु ने दस्तक दी तो बांके बिहारी मंदिर की परंपराएं भी नए रंग में ढल गईं. भगवान की दिनचर्या, दर्शन और आरती के समय में बदलाव कर दिया गया है. भक्त अब सुबह के दर्शन आधा घंटे देर से और शाम को आधा घंटे पहले कर पाएंगे. साथ ही, शृंगार में ऊनी वस्त्र और भोग में तिल-गुड़ के पकवान शामिल कर दिए गए हैं.

पुजारी देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि शरद ऋतु को देखते हुए ठाकुर जी को अब गर्म ऊनी वस्त्र पहनाना शुरू कर दिया गया है. साथ ही, भोग में भी ऐसे व्यंजन शामिल किए गए हैं, जो मौसम के अनुकूल भी हों. तिल की गजक, तिल की मिठाई और गुड़ व अन्य गर्म तासीर वाले पकवान अब नियमित भोग में सम्मिलित किए जा रहे हैं.

पुजारी देवेंद्र भारद्वाज

पढे़ं. 19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

पुजारी देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि अब भक्तों को सुबह के दर्शन आधा घंटे देर से और शाम को आधा घंटे पहले मिलेंगे. इससे मंदिर में भीड़ के प्रबंधन और भगवान की विश्राम व्यवस्था दोनों में सुविधा होगी. ठंडी हवाओं में भगवान को अधिक समय तक विश्राम दिया जाएगा और रात्रि विश्राम भी पहले की तुलना में जल्द करा दिया गया है.

बांके बिहारी मंदिर
बांके बिहारी मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

दर्शन और आरती का बदला समय

  1. मंगला आरती : सुबह 5.00 बजे की बजाय अब 5.30 बजे
  2. शृंगार आरती : सुबह 8.30 बजे की जगह अब 9.00 बजे
  3. राजभोग आरती : सुबह 10.15 बजे
  4. दोपहर का शयन : 11.30 बजे
  5. संध्याकालीन दर्शन : पहले 5.30 बजे होते थे, अब शाम 5.00 बजे से शुरू
  6. संध्या आरती : शाम 7.00 बजे (समय पूर्ववत)
  7. शयन भोग : रात 8.15 बजे
  8. शयन आरती : रात 8.30 बजे

पुजारी ने कहा कि बांके बिहारी भरतपुर के इष्टदेव हैं और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र हैं. ऋतु परिवर्तन के साथ उनकी सेवा-सुश्रुषा और दिनचर्या में होने वाले ये बदलाव न केवल परंपरा का निर्वाह हैं, बल्कि भक्तों की गहरी आस्था और संस्कृति से जुड़े हुए हैं.

लाखों लोगों की आस्था का केंद्र हैं
लाखों लोगों की आस्था का केंद्र हैं (ETV Bharat Bharatpur)

