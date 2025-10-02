ETV Bharat / state

दरीखाने की रस्म में दिखा राजसी वैभव, पूर्व महाराव इज्यराज सिंह बोले, 'परंपरा और इतिहास को साथ लेकर चलें'

पूर्व राजपरिवार के साथ सीएम व अन्य मंत्री ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 2, 2025 at 7:52 PM IST 4 Min Read