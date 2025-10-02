ETV Bharat / state

दरीखाने की रस्म में दिखा राजसी वैभव, पूर्व महाराव इज्यराज सिंह बोले, 'परंपरा और इतिहास को साथ लेकर चलें'

गढ़ पैलेस में आयोजित रियासत कालीन दरीखाने की रस्म में लोकसभा स्पीकर, सीएम, शिक्षा मंत्री और हाड़ौती के ठिकानेदार पहुंचे.

CM and ministers with former royal family
पूर्व राजपरिवार के साथ सीएम व अन्य मंत्री (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 7:52 PM IST

4 Min Read
कोटा: विजयदशमी के अवसर पर रियासत कालीन दरीखाने की रस्म गढ़ पैलेस में आयोजित की गई. इस दौरान पूर्व महाराव इज्यराज सिंह और उनके पुत्र महाराजकुमार जयदेव सिंह से लोगों ने दशहरे की रामा-श्यामा की. गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में हाड़ौती के सभी ठिकानेदार मिलने पहुंचे. सभी ठिकानेदार और राज परिवार के सदस्य परंपरागत वेशभूषा में मौजूद थे. इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नगर, विधायक संदीप शर्मा सहित कई लोग पहुंचे.

महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था: पिछले साल की तरह इस बार भी दरीखाने में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई. शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री बड़े मथुराधीश मंदिर से परंपरागत रूप से बीड़ा आया. जिसे पूर्व महाराव इज्यराज सिंह को सौंपा गया. मंदिर की ओर से प्रथम पीठ युवराज मिलन कुमार बाबा के प्रतिनिधि मोनू व्यास ने पूर्व महाराज को प्रसाद की पोटली का बीड़ा सौंपा. इज्यराज सिंह ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी परंपरा व इतिहास को हम लेकर चलें, ताकि आने वाली व वर्तमान पीढ़ी को पता रहे कि कोटा में क्या शान होती थी. आज भी उसी तरह से हम दशहरा मना रहे हैं. लोक कलाकार इस दिन और ऐसे अवसरों का इंतजार करते हैं कि इस माहौल में उनकी कलाकारी पेश कर सकें.

दरीखाने की रस्म क्यों जरूरी, बताया पूर्व राजपरिवार ने, देखें वीडियो (ETV Bharat Kota)

1723 से थी शुरूआत: उन्होंने कहा कि महाराव दुर्जनसाल के समय से ही मनाते आ रहे हैं. यह 1723 से शुरू हुई थी. समय-समय पर शासकों ने इसे अच्छा किया. फिर महाराव राम सिंह और उम्मेद सिंह द्वितीय के समय काफी भव्य रूप दिया गया. जयदेव सिंह का कहना है कि युवाओं को हमारी संस्कृति और इतिहास को पहचान दिलाने के लिए काम करना चाहिए. ऐसे त्योहार पर हमें क्षेत्रीय संस्कृति को देखने को मिलती है. ऐसा नहीं होगा, तो हम अपनी संस्कृति और विरासत को भी भूल जाएंगे.

रावण दहन के लिए निकली भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी: दरीखाने की रस्म के बाद गढ़ पैलेस में स्थित लक्ष्मी नाथ जी मंदिर की पूजा-अर्चना हुई. यह जनाना महल में स्थित मंदिर है, जहां पर महिलाओं का ही प्रवेश रहता है. पुरुष साल में एक बार ही इस झांकी के दौरान भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करते हैं. इसमें हाथी पर भगवान लक्ष्मी नाथ के प्रतिनिधि के रूप में राज परिवार के सदस्य सवार हुए. जिसमें पीछे पूर्व महाराव इज्यराज सिंह खुली जीप में सवार होकर निकले. मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी समेत मेला समिति सदस्य, अधिकारी और जनप्रतिनिधि तथा ठिकानेदार भी शोभायात्रा में साथ चल रहे थे. सवारी गढ़ पैलेस से रवाना होकर किशोरपुरा दरवाजे से होते हुए दशहरा मैदान स्थित विजयश्री रंगमंच पहुंची. इसमें घोड़े, ऊंट गाड़ी भी शामिल हुए.

विभिन्न झांकियां रहीं आकर्षण का केंद्र: भगवान लक्ष्मीनारायण जी की सवारी में झांकियों के अलावा राम और रावण की सेना युद्ध करते हुए दिखी. राक्षस घोड़ों पर सवार थे, तो वानर सेना हाथों में गदा लिए उनसे लड़ रही थी. मां कालिका भी असुर संहार और रौद्र रूप भी जनता को रास आया. इसके अलावा श्रीराम, लक्ष्मण, काली माता, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, विभीषण, हनुमान, रावण, मेघनाद समेत विभिन्न झांकियां थी. यहां कच्ची घोड़ी नृत्य, सहरिया, कंजर, कजरी, भील जनजाति भी प्रस्तुति देगी. पश्चिम बंगाल का छाव और केरल का कुंभती नृत्य बीच में होगा.

राजसी वैभव देखने पहुंचे विदेशी पर्यटक: कई प्रदेशों के लोक कलाकारों के दल कच्ची घोड़ी नृत्य तथा कजरी नृत्य करते नजर आ रहे थे. रावण और जटायु के बीच युद्ध का दृश्य भी जीवंत हो रहा था. भगवान की सवारी के साथ ऊंट गाड़ी में युद्ध के नगाड़े बजते हुए युद्ध दृश्य बना रहे थे. मशक बैंड और पुलिस बैंड भी मौजूद रहा. गोदावरी धाम की वानर सेना भी भगवा पताकाएं थामें नजर आई. शोभायात्रा में पंजाब का पाइप बैंड आकर्षण का केन्द्र था. जर्मनी के पर्यटकों का दल कोटा पहुंचा. जिन्होंने दशहरे मेले और राजस्थानी लोक संस्कृति की भव्यता को खूब सराहा.

कोटा की विजयदशमीदरीखाने की रस्म गढ़ पैलेस मेंSHOBHA YATRA FROM GARH PALACEDUSSEHRA 2025DARIKHANA RITUAL

संपादक की पसंद

