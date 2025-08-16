नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पीछे दरगाह शरीफ पत्ते शाह की दीवार गिरने से वसंत कुंज की रहने वाली मीणा अरोड़ा और उनकी बेटी की शुक्रवार शाम दर्दनाक मौत हो गई थी.

आज दोनों की बॉडी का एम्स ट्रामा सेंटर में पोस्टमार्टम हुआ और फिर दाह संस्कार के लिए वसंत कुंज स्थित घर पहुंचा. इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का गुस्सा सरकार और प्रशासन पर है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि लापरवाही ने उनके घर को उजाड़ दिया. परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है.

दरअसल, वसंत कुंज एंक्लेव की मृतक मीणा अरोड़ा अपने परिवार के साथ रहती थी. परिवार में पति, बेटा और दो बेटी भी है, जिनमें से एक बेटी की मौत हो गई. शनिवार दोपहर बाद मां-बेटी की बॉडी घर पर पहुंची. आस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच गए. रिश्तेदार भी पहुंच गए, पूरा माहौल गमगीन हो गया. बेटी का रो रोकर बुरा हाल है. उन्होंने कहा कि देश में जहां कहीं घूमने जाओ तो मौत ही मिलती है. कल तक जो साथ में थी आज उनकी डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है.

मां-बेटी की मौत के बाद छलका परिवार का दर्द (ETV Bharat)

मृतक महिला के पति मुकेश कुमार अरोड़ा ने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी मत्था टेकने दमदमा साहेब गुरुद्वारा गई थीं. लेकिन दरगाह कैसे पहुंच गईं पता नहीं चला. ऐसा बताया गया कि बारिश से बचने के लिए वहां वह पहुंच गई होंगी और उसी बीच दीवार गिरने से हादसे की शिकार हो गई.

बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया था. इस मामले में एफआई दर्ज कर ली गई है. बता दें कि, हुमायूं के मकबरे के पीछे स्थित फतेह शाह की दरगाह की छत और दीवार का एक हिस्सा अचानक ढह गया था. हादसे के वक्त कई लोग दरगाह के अंदर मौजूद थे, जो मलबे के नीचे दब गए. इस दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी.

