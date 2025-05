ETV Bharat / state

बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पुलिस का पहरा; जायरीनों को रोकने के लिए 10 जिलों की फोर्स तैनात - BAHRAICH NEWS

जायरीनों को रोकने के लिए 10 जिलों की फोर्स तैनात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 13, 2025 at 12:16 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 12:25 PM IST 3 Min Read

गोंडा: बहराइच में लगने वाले दरगाह मेले पर रोक लगा दी गई है. इसके बाद यहां आने वाले जायरीनों को रोकने के लिए 10 जिलों की फोर्स तैनात कर दी गई है. यह मेला 15 मई को प्रस्तावित था, लेकिन जिला प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी है. जिन जिलों से लोग यहां बारात लेकर आते हैं, जिला प्रशासन ने उन जिलों के अधिकारियों को लेटर लिखकर जायरीनों को जिलों में रोकने की बात कही है. एक महीने लगता था मेला: बहराइच में हजरत सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह है. यहां पर हर साल 15 मई से 15 जून तक मेला लगता था. इस बार मेले को अनुमति नहीं दी गई है. बता दें कि संभल संभल में लगने वाले नेजा मेले पर जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने बहराइच में लगने वाले मेले की भी अनुमति न देने की बात कहकर प्रदर्शन किया था. दरगाह पर नहीं लगेगा मेला. (Video Credit: ETV Bharat) वहीं, 20 मार्च को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मिहींपुरवा में बनी नवनिर्मित तहसील के उद्घाटन के दौरान सैय्यद सालार मसूद गाजी को विदेशी आक्रांता बताकर महिमामंडन न करने की बात कही थी. इसके बाद से ही मेला न लगने के कयास शुरू हो गए थे. 26 अप्रैल को जिला प्रशासन की ओर से मेले की अनुमति नही दी गई. इसके बाद दरगाह प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया है. इस पर 14 मई को सुनवाई और फैसला आना है.

सीनियर पुलिस अधिकारी ने तैनात की फोर्स: मेले में जायरीनों को रोकने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन डॉ. केएस प्रताप कुमार ने देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर से पुलिस जवानों को बहराइच भेजा है. इसके लिए केएस प्रताप कुमार की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है. इसके मुताबिक, देवरिया से दो निरीक्षक, पांच उपनिरीक्षक, चार महिला उप निरीक्षक, 68 मुख्य आरक्षी व आरक्षी महिला व पुरुष, दो उप निरीक्षक यातायात, तीन मुख्य आरक्षी व आरक्षी यातायात, एलआईयू से तीन हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल तैनात किए गए हैं. इसी तरह कुशीनगर से पांच उप निरीक्षक, चार उप निरीक्षक महिला, 68 मुख्य आरक्षी, आरक्षी, दो उपनिरीक्षक यातायात, 10 मुख्य आरक्षी, आरक्षी यातायात, एक उपनिरीक्षक एलआईयू व तीन हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एलआईयू तैनात किए गए हैं. सभी जनपदों की बात करें तो कुल सात निरीक्षक, 20 उपनिरीक्षक, 12 उप निरीक्षक महिला, 330 मुख्य आरक्षी, आरक्षी, 50 मुख्य आरक्षी, आरक्षी महिला, 12 उपनिरीक्षक यातायात, 38 मुख्य आरक्षी और आरक्षी यातायात, छह उप निरीक्षक एलआईयू, 18 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल एलआईयू को मिलाकर कुल 493 पुलिसकर्मियों को जनपद में भेजा गया है. ADG द्वारा जारी किया लेटर. (Photo Credit: ETV Bharat) जगह-जगह लगाए गए बैरिकेडिंग: पुलिस फोर्स द्वारा जगह-जगह पर बैरियर लगाए गए हैं. यहां पर आने वाले जायरीनों को रोका जाएगा. वहीं, देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती, गोंडा व बलरामपुर से भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. जिला प्रशासन द्वारा साफ आदेश दिए गए हैं, कि किसी भी जायरीन को जनपद की सीमा में नहीं आने देना है. इसको लेकर जनपद की सभी सीमाओं पर बैरियर लगाकर आने वालों की जांच की जा रही है. यह भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे संत प्रेमानंद के आश्रम, आशीर्वाद लेकर दिल्ली लौटे

गोंडा: बहराइच में लगने वाले दरगाह मेले पर रोक लगा दी गई है. इसके बाद यहां आने वाले जायरीनों को रोकने के लिए 10 जिलों की फोर्स तैनात कर दी गई है. यह मेला 15 मई को प्रस्तावित था, लेकिन जिला प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी है. जिन जिलों से लोग यहां बारात लेकर आते हैं, जिला प्रशासन ने उन जिलों के अधिकारियों को लेटर लिखकर जायरीनों को जिलों में रोकने की बात कही है. एक महीने लगता था मेला: बहराइच में हजरत सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह है. यहां पर हर साल 15 मई से 15 जून तक मेला लगता था. इस बार मेले को अनुमति नहीं दी गई है. बता दें कि संभल संभल में लगने वाले नेजा मेले पर जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने बहराइच में लगने वाले मेले की भी अनुमति न देने की बात कहकर प्रदर्शन किया था. दरगाह पर नहीं लगेगा मेला. (Video Credit: ETV Bharat) वहीं, 20 मार्च को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मिहींपुरवा में बनी नवनिर्मित तहसील के उद्घाटन के दौरान सैय्यद सालार मसूद गाजी को विदेशी आक्रांता बताकर महिमामंडन न करने की बात कही थी. इसके बाद से ही मेला न लगने के कयास शुरू हो गए थे. 26 अप्रैल को जिला प्रशासन की ओर से मेले की अनुमति नही दी गई. इसके बाद दरगाह प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया है. इस पर 14 मई को सुनवाई और फैसला आना है. सीनियर पुलिस अधिकारी ने तैनात की फोर्स: मेले में जायरीनों को रोकने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन डॉ. केएस प्रताप कुमार ने देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर से पुलिस जवानों को बहराइच भेजा है. इसके लिए केएस प्रताप कुमार की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है. इसके मुताबिक, देवरिया से दो निरीक्षक, पांच उपनिरीक्षक, चार महिला उप निरीक्षक, 68 मुख्य आरक्षी व आरक्षी महिला व पुरुष, दो उप निरीक्षक यातायात, तीन मुख्य आरक्षी व आरक्षी यातायात, एलआईयू से तीन हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल तैनात किए गए हैं. इसी तरह कुशीनगर से पांच उप निरीक्षक, चार उप निरीक्षक महिला, 68 मुख्य आरक्षी, आरक्षी, दो उपनिरीक्षक यातायात, 10 मुख्य आरक्षी, आरक्षी यातायात, एक उपनिरीक्षक एलआईयू व तीन हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एलआईयू तैनात किए गए हैं. सभी जनपदों की बात करें तो कुल सात निरीक्षक, 20 उपनिरीक्षक, 12 उप निरीक्षक महिला, 330 मुख्य आरक्षी, आरक्षी, 50 मुख्य आरक्षी, आरक्षी महिला, 12 उपनिरीक्षक यातायात, 38 मुख्य आरक्षी और आरक्षी यातायात, छह उप निरीक्षक एलआईयू, 18 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल एलआईयू को मिलाकर कुल 493 पुलिसकर्मियों को जनपद में भेजा गया है. ADG द्वारा जारी किया लेटर. (Photo Credit: ETV Bharat) जगह-जगह लगाए गए बैरिकेडिंग: पुलिस फोर्स द्वारा जगह-जगह पर बैरियर लगाए गए हैं. यहां पर आने वाले जायरीनों को रोका जाएगा. वहीं, देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती, गोंडा व बलरामपुर से भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. जिला प्रशासन द्वारा साफ आदेश दिए गए हैं, कि किसी भी जायरीन को जनपद की सीमा में नहीं आने देना है. इसको लेकर जनपद की सभी सीमाओं पर बैरियर लगाकर आने वालों की जांच की जा रही है. यह भी पढ़ें: टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे संत प्रेमानंद के आश्रम, आशीर्वाद लेकर दिल्ली लौटे

Last Updated : May 13, 2025 at 12:25 PM IST