डायरिया की चपेट में दरभंगा के सदर प्रखंड का गांव, दो की मौत, 100 बीमार

गांव में कैंप कर रहा स्वास्थ्य विभाग ( ETV Bharta )

दो लोगों की जान गई : डायरिया के प्रकोप से राजकुमार साह की पत्नी लक्ष्मी देवी और 60 वर्षीय दीप लाल यादव की मौत हो गई है. मृतक लक्ष्मी देवी के पति ने बताया कि इलाज के दौरान अचानक उनकी हालत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया.

दरभंगा में डायरिया का प्रकोप : पिछले तीन दिनों से गांव का वार्ड पांच पूरी तरह डायरिया की चपेट में है. ग्रामीणों के अनुसार सबसे पहले 14 सितंबर को अर्जुन पासवान को यह बीमारी हुई थी. इसके बाद यह तेजी से फैलती चली गई और पूरे वार्ड को अपनी गिरफ्त में ले लिया.

दरभंगा : बिहार में दरभंगा जिले के सारा मोहम्मद गांव में डायरिया ने कहर बरपाया है. वार्ड संख्या पांच सबसे ज्यादा प्रभावित है. अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 100 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं.

100 से अधिक लोग बीमार : स्थानीय प्रमुख उदय साहनी ने बताया कि आज सुबह जानकारी मिली कि पंचायत में तेजी से डायरिया फैल रहा है. अब तक 100 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं. स्थानीय लोग निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं.

दरभंगा में डायरिया से प्रशासनिक हड़कंप (ETV Bharta)

सिविल सर्जन ने लगाया कैंप : घटना की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा सिविल सर्जन अरुण कुमार ने वार्ड 5-6 में कैंप लगाया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कैंसर अस्पताल भवन में मरीजों का इलाज हो रहा है. गुरुवार को 17 मरीजों का इलाज किया गया.

72 लोग अब भी ग्रसित : सिविल सर्जन अरुण कुमार ने बताया कि अब तक 70-72 लोग ग्रसित हैं. घर-घर ओआरएस और जरूरी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. गंभीर मरीजों को डीएमसीएच भेजा गया है. बीमारी से बचाव के लिए गांव में स्थानीय मुखिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव कराया जा रहा है. हालांकि ग्रामीणों में अब भी डायरिया का डर बना हुआ है.

गांव में भेजी गई एंबुलेंस (ETV Bharta)

''डायरिया के प्रकोप के बारे में जानकारी मिली थी जानकारी मिलते ही घर घर ओआरएस सहित जरूरी दवा उपलब्ध करा दिया गया है. जो भी लोग ग्रसित हैं उनको उपचार के लिए डीएमसीएच भेजा गया है. दो लोगों की मौत हुई है. मेरे जानकारी के अनुसार 70-72 लोग ग्रसित है.''- अरुण कुमार, सिविल सर्जन, दरभंगा

