दरभंगा ग्रामीण सीट पर 25 साल से RJD का कब्जा, लगातार 7वीं बार 'लालटेन' जला पाएंगे ललित यादव?

वरुण ठाकुर की रिपोर्ट

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं. इसमें दरभंगा ग्रामीण विधानसभा एक सामान्य श्रेणी का निर्वाचन क्षेत्र है. यह दरभंगा लोकसभा सीट का हिस्सा है और इसमें संपूर्ण मनीगाछी प्रखंड और दरभंगा सदर ब्लॉक के 17 ग्राम पंचायत शामिल हैं. राष्ट्रीय जनता दल अब तक जिन किलों को बचाने में कामयाब रहा है, उनमें एक दरभंगा ग्रामीण सीट भी शामिल है.

2000 से आरजेडी का कब्जा: दरभंगा सीट पर पिछले छह विधानसभा चुनावों में आरजेडी को जीत मिल रही है. यह सीट पहले मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र में आती थी. 2010 में परिसीमन के बाद दरभंगा ग्रामीण में इसे समाहित कर दिया गया. यह सामान्य वर्ग की विधानसभा सीट है. 2010 से ललित यादव लगातार चुनाव जीत रहे हैं. इस बार भी आरजेडी उन पर ही दांव लगा सकता है.

दरभंगा ग्रामीण सीट का इतिहास: दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी. शुरुआत में इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था लेकिन 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद यह सीट सामान्य श्रेणी में बदल दी गई, जो 2010 के विधानसभा चुनाव से प्रभावी हुआ. सीट की आरक्षण स्थिति में बदलाव का राजनीतिक वर्चस्व पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि आरजेडी साल 2000 से लगातार जीत रहा है.

कब कौन जीता?: साल 2000 और 2005 के दोनों चुनावों में पीताम्बर पासवान ने आरजेडी के सिंबल पर जीत हासिल की, जबकि 2010 से लेकर अब तक ललित कुमार यादव तीन बार लगातार विधायक निर्वाचित हुए हैं. इससे पहले जनता पार्टी और जनता दल ने 1977, 1980, 1990 और 1995 में दो-दो बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी. कांग्रेस को इस सीट पर एकमात्र जीत 1985 में मिली थी.

ललित यादव लगातार तीसरी बार जीते: हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सीट तो बरकरार रखी लेकिन जीत का अंतर बेहद कम रहा. ललित कुमार यादव को 64,929 वोट मिले, जबकि जेडीयू के फराज फातमी को 62,788 वोट प्राप्त हुए. वहीं लोजपा के प्रदीप कुमार ठाकुर को 17,605 वोट मिले. अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते और एनडीए के वोटों का बिखराव नहीं होता तो परिणाम विपरीत भी हो सकते थे.

लोकसभा चुनाव में एनडीए को बढ़त: 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के पुनर्गठन और लोजपा की वापसी ने दरभंगा ग्रामीण में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाई. इस बार आरजेडी के मुकाबले एनडीए ने इस विधानसभा खंड में 27,000 से अधिक मतों की बढ़त हासिल की. यह प्रदर्शन सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर बिहार में एनडीए की मजबूत वापसी का प्रतीक है, जिसमें बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और जातीय समीकरणों की पुनर्व्याख्या ने बड़ी भूमिका निभाई.