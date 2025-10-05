ETV Bharat / state

दरभंगा ग्रामीण सीट पर 25 साल से RJD का कब्जा, लगातार 7वीं बार 'लालटेन' जला पाएंगे ललित यादव?

दरभंगा ग्रामीण सीट पर 25 सालों से आरजेडी का कब्जा है. जीत की हैट्रिक लगा चुके ललित यादव चौथी बार भी कैंडिडेट हो सकते हैं.

Darbhanga Rural seat
दरभंगा ग्रामीण सीट पर आरजेडी का कब्जा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 8:26 AM IST

वरुण ठाकुर की रिपोर्ट

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं. इसमें दरभंगा ग्रामीण विधानसभा एक सामान्य श्रेणी का निर्वाचन क्षेत्र है. यह दरभंगा लोकसभा सीट का हिस्सा है और इसमें संपूर्ण मनीगाछी प्रखंड और दरभंगा सदर ब्लॉक के 17 ग्राम पंचायत शामिल हैं. राष्ट्रीय जनता दल अब तक जिन किलों को बचाने में कामयाब रहा है, उनमें एक दरभंगा ग्रामीण सीट भी शामिल है.

2000 से आरजेडी का कब्जा: दरभंगा सीट पर पिछले छह विधानसभा चुनावों में आरजेडी को जीत मिल रही है. यह सीट पहले मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र में आती थी. 2010 में परिसीमन के बाद दरभंगा ग्रामीण में इसे समाहित कर दिया गया. यह सामान्य वर्ग की विधानसभा सीट है. 2010 से ललित यादव लगातार चुनाव जीत रहे हैं. इस बार भी आरजेडी उन पर ही दांव लगा सकता है.

दरभंगा ग्रामीण सीट का इतिहास: दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी. शुरुआत में इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था लेकिन 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद यह सीट सामान्य श्रेणी में बदल दी गई, जो 2010 के विधानसभा चुनाव से प्रभावी हुआ. सीट की आरक्षण स्थिति में बदलाव का राजनीतिक वर्चस्व पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि आरजेडी साल 2000 से लगातार जीत रहा है.

कब कौन जीता?: साल 2000 और 2005 के दोनों चुनावों में पीताम्बर पासवान ने आरजेडी के सिंबल पर जीत हासिल की, जबकि 2010 से लेकर अब तक ललित कुमार यादव तीन बार लगातार विधायक निर्वाचित हुए हैं. इससे पहले जनता पार्टी और जनता दल ने 1977, 1980, 1990 और 1995 में दो-दो बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी. कांग्रेस को इस सीट पर एकमात्र जीत 1985 में मिली थी.

ललित यादव लगातार तीसरी बार जीते: हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सीट तो बरकरार रखी लेकिन जीत का अंतर बेहद कम रहा. ललित कुमार यादव को 64,929 वोट मिले, जबकि जेडीयू के फराज फातमी को 62,788 वोट प्राप्त हुए. वहीं लोजपा के प्रदीप कुमार ठाकुर को 17,605 वोट मिले. अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते और एनडीए के वोटों का बिखराव नहीं होता तो परिणाम विपरीत भी हो सकते थे.

लोकसभा चुनाव में एनडीए को बढ़त: 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के पुनर्गठन और लोजपा की वापसी ने दरभंगा ग्रामीण में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाई. इस बार आरजेडी के मुकाबले एनडीए ने इस विधानसभा खंड में 27,000 से अधिक मतों की बढ़त हासिल की. यह प्रदर्शन सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर बिहार में एनडीए की मजबूत वापसी का प्रतीक है, जिसमें बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और जातीय समीकरणों की पुनर्व्याख्या ने बड़ी भूमिका निभाई.

ललित यादव या बेटे को मिलेगा टिकट?: इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ललित कुमार यादव की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है. हालांकि जिस तरह से ललित यादव के पुत्र की दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपने पुत्र को चुनावी समर में उतार सकते हैं.

कौन होगा एनडीए कैंडिडेट?: 2020 में जेडीयू कैंडिडेट रहे फराज फातमी की आरजेडी में वापसी के बाद एनडीए में प्रत्याशी को लेकर तस्वीर साफ नहीं है. जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की पत्नी भी यहां से उम्मीदवार हो सकती हैं. इसके अलावे जेडीयू के जिला महासचिव चंदन जायसवाल भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. वहीं एलजेपीआर के प्रदीप ठाकुर इस बार भी तैयारी में जुटे हैं.

मतदाताओं की संख्या: दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में कुल 2,88,16 पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,52,821 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,35,994 है. वहीं थर्ड जेंडर की संख्या सिर्फ एक है. यदि जातीय समीकरण की बात करें तो इनमें लगभग 61,800 (21.25%) अनुसूचित जाति और लगभग 65,100 (22.39%) मुस्लिम मतदाता हैं. यादव और मुसलमान भी अच्छी तादाद में हैं.

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था: इस क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक संरचना अब भी अपने दलित मतदाता आधार और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से प्रभावित है, खासकर मनीगाछी ब्लॉक में. दरभंगा शहर से जुड़ाव ने व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाया है लेकिन बाहरी पंचायतों में अब भी बुनियादी ढांचे की कमी बनी हुई है.

क्या हैं स्थानीय मुद्दे?: दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सड़क संपर्क, सिंचाई, बिजली आपूर्ति और स्कूलों में नामांकन दर प्रमुख हैं. साथ ही मौसमी पलायन यहां की एक स्थायी सामाजिक प्रवृत्ति बनी हुई है.

RJD MLA LALIT YADAV BIHAR ELECTION 2025 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट ललित यादव DARBHANGA RURAL ASSEMBLY ELECTION

