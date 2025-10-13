ETV Bharat / state

लोग भी मानते हैं PK ने कईयों की नींद खराब कर दी, देखें दरभंगा से यह स्पेशल रिपोर्ट

दरभंगा का राजनीतिक माहौल : दरभंगा एनडीए का गढ़ है. दरभंगा शहर से पांच बार से संजय सरावगी विधायक बन रहे हैं. वर्तमान में वह बिहार सरकार में मंत्री हैं. दरभंगा का क्या माहौल है इस सवाल पर सुभाष शर्मा का कहना है कि इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता. जिस तरीके से प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री हुई है, उसने अच्छे-अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

सुभाष शर्मा कहते हैं कि दुकान पर बैठिए तो हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह अपनी-अपनी पार्टी का पक्ष मजबूत करते नजर आएंगे. कोई जन सुराज कहता है, तो कोई आरजेडी, कोई बीजेपी रहेगा तो कोई कांग्रेस. हर दल के लोग ऐसा दावा कर रहे हैं जैसे उनकी सरकार अब बन गई है. हम लोग उन लोगों के बीच बैठकर उनकी बात सुनते रहते हैं और मजा लेते रहते हैं.

'राजनीति का रंग लस्सी जैसा' : वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा लस्सी पीते हुए मिल गए. जब सुभाष शर्मा से हमने पूछा कि चुनाव के समय में लस्सी पर जोड़ क्यों? उन्होंने लस्सी के गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे लस्सी का रंग है वैसे ही सियासत होती है ऊपर से देखने पर कुछ और अंदर में कुछ और. चुनाव के समय में जब हम लोग लस्सी की दुकान पर आते हैं और जब राजनीति की चर्चा होती है तो मन फ्रेश हो जाता है.

''जिस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लस्सी पीने के लिए आते हैं वह अपनी पार्टी की बात करते हैं और हम लोग सुनते रहते हैं. इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि माहौल किसके पक्ष में है." - श्याम बाबू, दुकानदार

चुनाव में बिक्री बढ़ी : दुकानदार श्याम बाबू ने बताया कि चुनाव का माहौल है इस कारण लस्सी की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है. लोग आते हैं लस्सी भी पीते हैं, साथ-साथ चुनाव को लेकर चर्चा भी होती है. लस्सी का स्वाद लेते-लेते राजनीति पर चर्चा चलती रहती है. श्याम बाबू ने बताया कि अभी जो चर्चा होती है, उसको सुनने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि माहौल किसके पक्ष में है.

दरभंगा के यूनिवर्सिटी इलाके में दर्जनों लस्सी की दुकानें हैं. यहां का लस्सी पीने के लिए लोग दूर-दूर से दरभंगा के प्रसिद्ध श्याम मंदिर के पास आते हैं. श्याम माई के दर्शन के बाद लोग लस्सी पीते नजर आते हैं. चुनाव का समय है तो हमने भी सोचा कि, दरभंगा में चुनाव का क्या माहौल है इसलिए लोगों के साथ लस्सी पर चर्चा कर लिया जाए.

दरभंगा : चुनाव का समय हो तो आमतौर पर चाय पर चर्चा होती है. पर मिथिला के बारे में आम धारणा है कि यहां के लोग मीठे के शौकीन होते हैं. यही कारण है कि यहां पर लोग लस्सी के शौकीन ज्यादा होते हैं. दरभंगा आएं और यहां की लस्सी का स्वाद न लें तो फिर दरभंगा घूमने का कोई मतलब नहीं.

''दरभंगा का राजनीतिक माहौल बड़ा अजीब है. कभी यह आरजेडी का मजबूत गढ़ हुआ करता था. लेकिन पिछले कुछ चुनाव से लगातार यह बीजेपी के खाते में जा रही है. 1990 के दशक के बाद आरजेडी का लगातार दरभंगा की राजनीति पर दरबार रहा. चार बार मो. अली अशरफ फातिमी यहां के सांसद चुने गए. लेकिन उनकी जीत का सिलसिला बीजेपी के कीर्ति आजाद ने तोड़ा और वह भी यहां से लगातार सांसद रहे. पिछले दो चुनाव से गोपाल जी ठाकुर यहां के सांसद हो रहे हैं. संजय सरावगी दरभंगा टाउन से पांच बार से विधायक हो रहे.''- सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

लस्सी लेते वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा (ETV Bharat)

माता सीता का प्रभाव : अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में भी माता जानकी यानी सीता मैया के मंदिर का निर्माण हो रहा. वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शर्मा का कहना है कि मिथिला की धरती का कनेक्शन सीता से है. यही कारण है कि आम लोगों का कनेक्शन पीएम मोदी से हो चुका है.

"चुनाव का रिजल्ट क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता है लेकिन माता सीता जी का कनेक्शन का राजनीतिक लाभ भाजपा को मिल सकता है. कीर्ति आजाद की जीत एवं गोपाल जी ठाकुर की जीत में मोदी बहुत बड़ा फैक्टर था. हम लोग जहां भी जाते थे सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मिलता दिखाई दे रहा था. लेकिन इस बार प्रशांत किशोर के राजनीति में एंट्री होने के बाद कुछ माहौल में बदलाव हुआ है. उनके प्रत्याशी किसको राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाएंगे और किसको नुकसान, यह नहीं कहा जा सकता."- सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

क्यों हुई RJD कमजोर ? : स्थानीय अमित कुमार का कहना है कि जितना आश्वासन जनप्रतिनिधि लोगों से करते हैं, वह पूरा नहीं हो पता है. 90 के दशक में मिथिला आरजेडी का गढ़ हो गया लेकिन धीरे-धीरे राजद की पकड़ यहां पर कमजोर होती गई. इसके पीछे का कारण नेतृत्व की कमी है. आरजेडी के किसी भी बड़े चेहरे में जिला को एक साथ लेकर चलने का जज्बा नहीं है.

"पिछले चुनाव में सात बार तेजस्वी यादव दरभंगा आए. चुनाव प्रचार किये, नाइट स्टे भी किये लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्र में वह चुनाव प्रचार किए थे उसमें एक भी सीट पर राजद नहीं जीत सकी. लालू प्रसाद के समय में जो झुकाव राजद की तरफ था वह कम होती जा रही है."- अमित कुमार, स्थानीय

लस्सी है तैयार (ETV Bharat)

PK ने नींद खराब की : अमित कुमार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में विकास के नाम पर दरभंगा में कई योजनाएं शुरू की गई. दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ एम्स का निर्माण हो रहा है. आईटी पार्क बनाया गया. तारामंडल का निर्माण हुआ, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है. दोनों गठबंधनों के बीच में टक्कर था लेकिन प्रशांत किशोर ने दोनों गठबंधनों की नींद खराब कर दी है.

राजनीति का PK फैक्टर : स्थानीय रितेश सिन्हा का कहना है कि विधानसभा चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आए हैं. पूरे बिहार का राजनीतिक फिजा उन्होंने बदल दिया है जिसका असर दरभंगा में भी देखने को मिल रहा है. अभी चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का असर दिख रहा है अब यह देखना होगा कि उनका असर वोट में कितना तब्दील हो पता है.

कुछ इस प्रकार से लस्सी होती है तैयार (ETV Bharat)

'सकारात्मक राजनीति का संकेत' : ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ अखिलेश कुमार का कहना है कि बिहार में एनडीए की सरकार ने बिहार में चौमुखी विकास किया है. इस बार विधानसभा के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है. लेकिन अब धीरे-धीरे माहौल बदल रहा है बिहार में जातिवाद एवं वंशवाद की राजनीति से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है.

"बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं. इसका कारण यह है कि उनके दल से न्याय संगत टिकट का बंटवारा किया जा रहा है जिसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा. प्रशांत किशोर की लिस्ट में सभी वर्गों को भागीदारी दी गई है और प्रत्याशी को लेकर सर्वे के आधार पर चयन किया गया है."- डॉ अखिलेश कुमार, प्रोफेसर, एलएनएमयू

