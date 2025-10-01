ETV Bharat / state

दरभंगा महाराज की पुण्यतिथि: 63 साल के बाद भी सवाल बरकरार, आखिर जल्दबाजी में क्यों हुआ था अंतिम संस्कार?

दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ( सौ. महाराज के परिवार द्वारा उपलब्ध कराया गया )

मिथिला की आबादी कम तो थी ही, सड़कें भी वीरान हो गयी थी. कई घरों में चूल्हे नहीं जले थे. ऐसा लग रहा था मिथिला के मनुष्यों के साथ-साथ, सभी जीव-जंतु भी अपने प्रदेश के अंतिम राजा महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह बहादुर की आकस्मिक मृत्यु के कारण दुखी थे. सभी वजह ढूंढ रहे थे.

दरअसल, स्वतंत्र भारत में शायद पहली और अंतिम बार दो अक्टूबर को बिहार का एक संस्थान खुशी के बदले दुःख के कारण बंद हुआ था, सभी मर्माहत थे. उस संस्था के अतिरिक्त उत्तर बिहार के अनेकानेक शैक्षणिक संस्थाएं भी अपने-अपने प्रवेश द्वारों पर ताला लटका दिए थे. मिथिला में तो पूर्णतया करुणामय दृश्य था.

विश्व पटल पर इतना बड़ा नाम होने के बाद भी उनके पार्थिव शरीर को मिथिला सहित पूरे देश के हजारों शुभचिंतकों का श्रद्धांजलि बिना ही आठ घंटे से भी कम समय में दाह-संस्कार कर दिया गया. स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही किसी भी राजा-महाराजा का मरणोपरांत अंतिम संस्कार इतनी जल्दी संपन्न हुआ होगा.

आज भी उनकी मृत्यु की कहानी उलझी हुई है. लोग आज भी उनसे जुड़ी बातों को याद करते हुये, उनकी मृत्यु को लेकर सवाल करते हैं. कैसे महाराजा के हंसते-खेलते-मुस्कुराते शरीर को, पार्थिव होने के साथ ही जल्दबाजी में पंचतत्व में विलीन कर दिया गया.

दरअसल, 1 अक्टूबर 1962 को सुबह लगभग 8.36 बजे उनकी मृत्यु हुई. आनन-फानन में जिला प्रशासन के लोग आते हैं और दोपहर 12.30 बजे उन्हें अग्नि को सुपुर्द करने की तैयारी शुरू हो जाती है. महाराजा का पार्थिव शरीर अपरान्ह 3.30 बजते-बजते राख में तब्दील हो गया.

दरभंगा : बिहार का दरभंगा राज और उसके अंतिम राजा डॉ सर कामेश्वर गौतम बहादुर सिंह. कामेश्वर सिंह की मृत्यु के 63 साल हो गये, लेकिन आज तक यह गुत्थी सुलझ नहीं पायी है कि आखिर किसे और क्यों इतनी जल्दी थी.

2 अक्टूबर, 1962 को महाराजा के द्वारा स्थापित 'आर्यावर्त' हिंदी दैनिक के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ, ''दरभंगा के महाराजाधिराज डॉ सर कामेश्वर सिंह का स्वर्गवास. एक महान शिक्षा प्रेमी और उदार दानी का अंत. निधन-संवाद से सर्वत्र शोक.''

इसी में आगे लिखा था, ''लगभग 55 वर्ष की आयु में आज यहां प्रातः काल 8.36 बजे दरभंगा के महाराजा डॉ सर कामेश्वर सिंह (के.सी.आई.ई., एल.एल.बी., डी.लिट्) का देहावसान हृदयगति रुक जाने के कारण हो गया. इस दुखद समाचार की सत्यता जांचने के लिए हजारों आदमी राज आहाते की ओर दौड़ पड़े. सत्यता जानकार सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी.''

खबर की अगली पंक्ति थी, ''महाराजाधिराज का दाह-संस्कार उनके भगिन श्री कन्हैया जी द्वारा सायं 5 बजे माधवेश्वर श्मशान में स्वर्गीय महारानी अधिरानी कामेश्वरी प्रिया की समाधि के बगल में संपन्न हुआ. श्राद्ध कार्य महारानी संपन्न करेंगी. इस अवसर पर दुर्गा पूजा के सिलसिले में राजकुमार राजनगर में रहने के कारण यहां उपस्थित नहीं थे. कहा जाता है कि आज प्रातः काल उन्हें हृदय में पीड़ा का अनुभव हुआ और उपचार के लिए बुलाये गए कलेकिन पहुंचने के पूर्व ये परधाम को छोड़कर सदा के लिए सो गए.''

मृत्यु के अगले दिन छपी खबर (सौ. आर्यावर्त पेपर)

दरअसल, दरभंगा के अंतिम महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह गौतम बहादुर थे. दरभंगा राज के शासक महाराजा सर रामेश्वर सिंह गौतम के यहां 1907 में जन्मे कामेश्वर सिंह की शिक्षा एक अंग्रेज महिला ने घर पर ही की थी. अपने पिता की मृत्यु के बाद, वे 1929 में 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे.

दरभंगा का राजपरिवार एक समृद्ध जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि दरभंगा राज बिहार और उड़ीसा राज्यों की सबसे बड़ी भू-संपत्ति थी. 1577 से 1947 तक मैथिल ब्राह्मणों के खंडावल राजवंश द्वारा शासित, दरभंगा ने कामेश्वर सिंह के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को देखा.

कामेश्वर सिंह राजनीति और उद्योग, दोनों ही क्षेत्रों में एक प्रमुख हस्ती थे. बहुत कम लोग जानते होंगे कि वे भारत के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति थे और उन्हें लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिश भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया था.

दरभंगा महाराज की पुण्यतिथि (ETV Bharat)

महाराज के वंशज गगन कुमार झा ने बताया कि जैसा लोगों ने बताया और पूर्वजों से सुना वह बड़े दानवीर राजा कहे जाते थे. जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, अभी तक ऐसा कोई सम्मान सरकारों की तरफ से नहीं दिया गया. जहां उनका दिया हुआ दो-दो विश्वविद्यालय है, दरभंगा हवाई अड्डा है, पीसीटी है, मिथिला शोध संस्थान है, लेकिन एक का भी नाम उनके नाम पर नहीं रखा गया. यहां राजनीति करने वाले विधायक हों, सांसद हों, वह सम्मान नहीं दिला पाये.

''जब 1962 में देश युद्ध लड़ रहा था, तब तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई यहां आए थे. महाराज के द्वारा 14 मन सोना (लगभग 600 KG) दिया गया था. दरभंगा महाराज की ही देन कलकत्ता-बनारस-पटना यूनिवर्सिटी है. मेरी सरकार से मांग है कि इनको उचित सम्मान दिया जाए. उनकी मृत्यु के दिन छुट्टी की घोषणा हो.''- गगन कुमार झा, दरभंगा महाराज के वंशज

ये भी पढ़ें :-

राजा थे, रियासत थी, तीन रानियां थीं पर नहीं था कोई उत्तराधिकारी, दरभंगा महाराज की अनसुनी दास्तां