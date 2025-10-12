ETV Bharat / state

'नेपाल की तरह बिहार में भी Gen Z लाएंगे बदलाव', जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी ने कहा- हमारे साथ युवा

जन सुराज प्रत्याशी आरके मिश्रा ने जीत का दावा किया है. साथ ही कहा कि नेपाल की तरह बिहार में भी Gen Z बदलाव लाएंगे.

जन सुराज प्रत्याशी आरके मिश्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 2:19 PM IST

दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत को लेकर सभी दलों की ओर से दावेदारी का दौर जारी है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज इस चुनाव में तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रही है. इस बीच दरभंगा से कैंडिडट आरके मिश्रा ने नेपाल के आंदोलन का जिक्र करते हुए दावा किया कि बिहार चुनाव में भी Gen Z अपनी भूमिका निभाएंगे और परिणाम तय करेंगे.

Gen Z पर आरके मिश्रा का दांव: पूर्व आईपीएस अधिकारी और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी आरके. मिश्रा ने दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए कहा कि दरभंगा का चुनाव आरके मिश्रा नहीं, बल्कि दरभंगा के तमाम नागरिक लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज की Gen Z पीढ़ी अपने हक और अधिकार को पाने के लिए पूरी तरह जागरूक है.

आरके मिश्रा (ETV Bharat)

क्या बोले जन सुराज कैंडिडेट?: आरके मिश्रा ने कहा कि यह वही पीढ़ी है, जिसने पड़ोसी देशों में भी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की है. उन्होंने आगे कहा कि भारत का Gen Z आज शिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी से मुक्ति और पलायन पर रोक जैसी मूलभूत मांगों को लेकर आवाज उठा रहा है. हमारी पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्षरत है. उन्होंने Gen Z का खुलकर समर्थन किया.

"आज के Gen Z को अपने हक और हुकूक लेने की आजादी है. ये Gen Z हैं, जिसने अगल-बगल के देश में क्रांति लाई है. हम वादा करते हैं कि जन सुराज पार्टी की सरकार बनी तो Gen Z की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे."- आरके मिश्रा, प्रत्याशी, जन सुराज पार्टी, दरभंगा शहरी विधानसभा सीट

कौन हैं आरके मिश्रा?: दरभंगा से जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट आरके मिश्रा बिहार पुलिस के होमगार्ड डीजी रह चुके हैं. 1989 भागलपुर दंगे को नियंत्रित करने में उनकी निर्णायक भूमिका रही थी. उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक समेत कई राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं. इनका पूरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है.

जन सुराज की पहली सूची जारी: जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है. इसमें 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. प्रशांत किशोर ने पूर्व आईपीएस समेत कई शिक्षाविद् और अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गजों को टिकट दिया है.

