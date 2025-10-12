ETV Bharat / state

'नेपाल की तरह बिहार में भी Gen Z लाएंगे बदलाव', जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी ने कहा- हमारे साथ युवा

दरभंगा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत को लेकर सभी दलों की ओर से दावेदारी का दौर जारी है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज इस चुनाव में तीसरी ताकत बनने की कोशिश कर रही है. इस बीच दरभंगा से कैंडिडट आरके मिश्रा ने नेपाल के आंदोलन का जिक्र करते हुए दावा किया कि बिहार चुनाव में भी Gen Z अपनी भूमिका निभाएंगे और परिणाम तय करेंगे.

Gen Z पर आरके मिश्रा का दांव: पूर्व आईपीएस अधिकारी और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी आरके. मिश्रा ने दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए कहा कि दरभंगा का चुनाव आरके मिश्रा नहीं, बल्कि दरभंगा के तमाम नागरिक लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज की Gen Z पीढ़ी अपने हक और अधिकार को पाने के लिए पूरी तरह जागरूक है.

आरके मिश्रा (ETV Bharat)

क्या बोले जन सुराज कैंडिडेट?: आरके मिश्रा ने कहा कि यह वही पीढ़ी है, जिसने पड़ोसी देशों में भी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की शुरुआत की है. उन्होंने आगे कहा कि भारत का Gen Z आज शिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी से मुक्ति और पलायन पर रोक जैसी मूलभूत मांगों को लेकर आवाज उठा रहा है. हमारी पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्षरत है. उन्होंने Gen Z का खुलकर समर्थन किया.