दरभंगा : बिहार के दरभंगा जिले के गौड़ाबौराम प्रखंड के बेलाही घाट पर शनिवार को बड़ा हादसा हुआ, जहां कमला नदी में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. स्थानीय लोगों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन जान नहीं बच सकी.

दरभंगा में 4 बच्चों की डूबने से मौत : स्थानीय लोगों का आक्रोश इस बात से था कि सूचना देने के बाद भी NDRF की टीम 4 घंटे की देरी से पहुंची. इस वजह से गांव के लोग आक्रोशित थे. परिवार गम में डूबा हुआ था.

मृत बच्चों के परिवारों में पसरा मातम (ETV Bharat)

कैसे हुआ हादसा? : जानकारी के मुताबिक बसौली गांव के आठ बच्चे स्नान करने कमला नदी पहुंचे थे. खेल-खेल में बच्चों ने नदी में छलांग लगा दी लेकिन तेज धारा के कारण चार बच्चे लापता हो गए.

रोहित ने दो बचाया लेकिन खुद भी डूब गया : गांव के विकास मित्र चंदन कुमार ने बताया कि- ''रोहित कुमार (14 वर्ष) ने डूबते बच्चों को बचाने की कोशिश में छलांग लगाई. उसने दो बच्चियों को बचाया लेकिन खुद गहरे पानी में डूब गया.

दरभंगा में 4 बच्चों की डूबने से मौत (ETV Bharat)

मृत बच्चों की पहचान : हादसे में बसौली गांव की शीतला कुमारी (14 वर्ष), लक्ष्मी कुमारी (13 वर्ष), अंशु कुमारी (14 वर्ष) और रोहित कुमार (14 वर्ष) की मौत हो गई. सभी बच्चे कसरौड़ मध्य विद्यालय के आठवीं वर्ग के छात्र थे.

स्थानीय लोगों की मदद से निकाले शव : आपदा मित्र मनोज शर्मा और स्थानीय मल्लाह की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया.

गांव में मातमी सन्नाटा : पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है. घटना की खबर फैलते ही जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. हालांकि एनडीआरएफ की देरी से नाराजगी बनी रही.

''स्थानीय मल्लाह की सक्रियता से सभी शवों को बारी-बारी से नदी से निकाला गया. घनश्यामपुर थाने की पुलिस ने सभी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा है.''- मनोज शर्मा, आपदा मित्र

