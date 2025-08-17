ETV Bharat / state

दरभंगा में बाढ़ का खतरा बढ़ा, डाइवर्जन बहा तो नाव पर गाड़ियां लादकर आर-पार हो रहे लोग - DARBHANGA FLOOD

दरभंगा में कमला नदी का जलस्तर बढ़ने से डाइवर्जन बहा, लोग नाव पर बाइक-गाड़ी लादकर पार करने को विवश हैं-

दरभंगा में कमला बलान उफान पर बहा डायवर्जन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 4:57 PM IST

दरभंगा : लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण दरभंगा जिले में कमला बलान और कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. बिहार में बाढ़ की वजह से कुशेश्वरस्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. खासतौर पर सोहरबा घाट पर पुल निर्माण का काम ठप होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

अधूरा पुल और डूबा डाइवर्जन : पिछले कई वर्षों से पुल निर्माण अधर में लटका है. लोग डाइवर्जन के सहारे नदी पार कर रहे थे लेकिन कमला नदी का जलस्तर बढ़ने से डाइवर्जन बह गया. अब नाव ही लोगों का एकमात्र सहारा बचा है. रोजाना साइकिल और बाइक तक नाव पर लादकर नदी पार करनी पड़ रही है.

डायवर्जन बहा तो नाव से आर-पार होते लोग
डायवर्जन बहा तो नाव से आर-पार होते लोग (ETV Bharat)

जान जोखिम में डालकर सफर : गांव के आसपास के लोग मजबूरी में रोजाना जान जोखिम में डालकर नाव से आना-जाना कर रहे हैं. बाइक और गाड़ियां नाव पर रखकर इस पार से उस पार ले जाई जाती हैं. यह स्थिति पिछले तीन वर्षों से बनी हुई है लेकिन समस्या का हल अब तक नहीं निकला है.

नीतीश कुमार की अधूरी घोषणा : स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2021 में यहां नए पुल की घोषणा की थी. दो साल पहले यहां का पुराना पुल भारी ट्रक के कारण ध्वस्त हो गया था. लेकिन न तो पुराने पुल को पूरी तरह हटाया गया और न ही नए पुल का निर्माण पूरा हुआ. इसके कारण सात पंचायतों की हजारों आबादी प्रभावित है और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है.

ETV Bharat
नाव पर लदी बाइक (ETV Bharat)

शिक्षक की दर्दनाक कहानी : सरकारी स्कूल के शिक्षक बबलू दास ने बताया कि वे रोजाना नाव से स्कूल जाते हैं. पिछले साल नाव डूबने से उनकी बाइक नदी में डूब गई थी. किसी तरह वे जान बचा पाए. ग्रामीणों की मदद से बाइक निकाली गई लेकिन आज भी नाव से सफर करते वक्त डर बना रहता है कि कहीं फिर से हादसा न हो जाए.

ग्रामीणों की उम्मीद टूटी : स्थानीय निवासी विनोद कुमार ने बताया कि सहोरबा घाट पर पुल निर्माण की घोषणा के बाद थोड़ा बहुत काम हुआ लेकिन फिर बंद हो गया. उसके बाद से लोग डाइवर्जन और टूटी-फूटी सड़कों से गुजरते रहे. नदी में पानी बढ़ने के बाद डाइवर्जन भी बह गया और अब केवल नाव ही सहारा है.

''कुशेश्वरस्थान के सतीघाट और राजघाट का यह मुख्य मार्ग है. इसी मार्ग पर सहोरवाघाट पर नए पुल बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2021 में की थी. तब थोड़ा बहुत पुल का काम हुआ फिर बंद हो गया. इसके बाद यहां जो पुराना पुल था वह भी दो तीन वर्ष पहले ध्वस्त हो गया. लोगों ने यहां डाइवर्जन बनाया, किसी तरह टूटे फूटे सड़क से लोग आ जा रहे थे, लेकिन कमला नदी में पानी बढ़ने के बाद वह डाइवर्जन भी डूब गया. अब नाव ही सहारा बचा है.''- विनोद कुमार, स्थानीय निवासी

कब तक नाव पर निर्भरता? : ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा, हर साल ऐसी ही परेशानी झेलनी पड़ेगी. उनका सवाल है कि आखिर कब तक जान जोखिम में डालकर नाव पर निर्भर रहना पड़ेगा.

