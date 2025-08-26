दरभंगा: जिले प्रस्तावित वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सह कांग्रेस नेता राहुल गांधी 26 अगस्त को देर शाम दरभंगा पहुचेंगे, जहां रात्रि विश्राम फखरूद्धीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में होगी. वहीं 27 को यह जत्था रात्रि विश्वाम के बाद वहां से रवाना होगा.

दरभंगा जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट: वहीं इस कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. प्रशासन ने सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर व्यावसायिक और निजी वाहनों के संचालन पर रोक लगाई है. जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि इस दौरान लोगों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन कार्यक्रम की सुरक्षा और सुचारू संचालन को देखते हुए ये बदलाव जरूरी है.

दरभंगा जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट (ETV Bharat)

कई रूटों पर वाहनों की आवाजाही बंद: जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, गंगवारा पावर हाउस से पुरानी NH -27 सकरी मोड़ और चूनाभट्टी होते हुए भंडार चौक तक व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा. इसी तरह इनकम टैक्स से विश्वविद्यालय मोड़, डेनवी चौक से भंडार चौक तक का रास्ता भी वाहनों के लिए बंद रहेगा.

इसी क्रम में दिल्ली मोड़ से बाघ मोड़ तक व्यावसायिक वाहनों का परिचालन रोका गया है. वहीं, दिल्ली मोड़ से स्टेशन जाने के लिए छोटे और बड़े वाहनों को शोभन-एकमी होकर हाजमा चौक से होकर जाने की अनुमति दी गई है.

इन रूटों से होगी आवाजाही: प्रशासन ने बताया कि आकाशवाणी से डेनवी मोड़ तक जाने वाले मार्ग पर वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा. इस दौरान शहर में प्रवेश करने वाले वाहन इनकम टैक्स चौराहा होकर शहर में दाखिल होंगे. इसी तरह बाजार समिति रोड से एनएच से बेला मोड़ तक व्यावसायिक वाहनों का संचालन नहीं होगा. ऐसे वाहन अब बाजार समिति से शोभन-एकमी होकर ही शहर में प्रवेश करेंगे.

कई रास्तों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां (ETV Bharat)

सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक व्यवस्था:बजेशहर से बाहर जाने वालों के लिए कर्पूरी चौक से शोभन चौक होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करना होगा. वहीं शहर में आने के लिए वाहनों को शोभन चौक-एकमी घाट-कर्पूरी चौक मार्ग से होकर प्रवेश करना होगा. प्रशासन का कहना है कि ये बदलाव केवल सुबह 6 से 3 बजे तक रहेंगे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद सामान्य यातायात बहाल कर दिया जाएगा.

आपातकालीन सेवाओं को छूट: जिला प्रशासन ने लेटर में स्पष्ट किया है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के संचालन में किसी भी तरह की रोक नहीं होगी. इन वाहनों को हर परिस्थिति में आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा: राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर दरभंगा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. यातायात व्यवस्था को लेकर पहले से ही विस्तृत प्लान बनाया गया है ताकि शहर में किसी तरह की अव्यवस्था न हो. हालांकि कुछ घंटों तक आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन प्रशासन का दावा है कि यह सब सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है.

ये भी पढ़ें

वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री, सुपौल से होगी यात्रा शुरू, जानें पूरा शेड्यूल

चाहे जितनी भी यात्रा कर लें, 'ना राहुल PM बनेंगे और ना तेजस्वी CM',नित्यानंद राय की भविष्यवाणी

युवा वोट बैंक पर बिहार में सियासी संग्राम, प्रियंका गांधी और अखिलेश के खिलाफ बीजेपी का प्लान तैयार