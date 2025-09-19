ETV Bharat / state

रबी की फसलों के लिए DAP या NPK? जानें क्या कहते हैं कृषि विशेषज्ञ; यह खाद डालेंगे तो आलू चमकदार, सरसों वजनदार

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार का नैनो DAP और नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर पूरा जोर है. किसानों को नैनो DAP और यूरिया का इस्तेमाल आलू, गेंहू और सरसों की बुवाई में करना चाहिए. इनके उपयोग से किसानों की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही फसलों का उत्पादन भी अच्छा रहेगा. खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा.

गेहूं के लिए एनपीके का इस्तेमाल फायदेमंद: कृषि अधिकारी ने बताया कि किसान भाई गेंहू की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए NPK का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही किसान सरसों की बुवाई में DAP की जगह पर एसएसपी का इस्तेमाल करेंगे तो सरसों का दाना चमकदार होने के साथ ही वजन बढ़ेगा.

एक और प्रोडेक्ट हमारे पास है, ट्राई सुपर फॉस्फेट (TSP) है. इसमें 46 प्रतिशत फॉस्फोरस है. किसान भाईयों से अपील है, कि इसमें 18 प्रतिशत यूरिया का उपयोग कर लेंगे, तो यही DAP बन जाएगी. इसलिए, इसका ही उपयोग करें. इससे अच्छी पैदावार मिलेगी.

DAP के रंग से न हों कंफ्यूज: जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार बताते हैं, कि DAP दो कलर में आती है. एक ब्लैक DAP और दूसरी ब्राउन DAP. आगरा के किसान ब्लैक DAP की मांग करते हैं, ब्राउन DAP की नहीं. मगर, किसी प्रकार का कलर को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ब्राउन DAP में भी 18 प्रतिशत नाइट्रोजन और 46 प्रतिशत फॉस्फोरस होता है.

आलू के लिए NPK (20:20:13) का उपयोग करना चाहिए. किसान माइक्रोन्यूट्रेंट का भी उपयोग नहीं करते हैं. इसका उपयोग जरूर करें, ताकि खेती में बैलेंस फर्टिलाइजर का प्रयोग हो सके. वहीं, सरसों में NPK इस्तेमाल से पैदावार बेहतर होगी और दानों का वजन भी बढ़ेगा.

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि किसानों की डिमांड DAP की है. आलू की बुवाई में DAP का ही उपयोग करते हैं, लेकिन आलू की फसल में DAP की जगह NPK का उपयोग करना चाहिए. इससे आलू की खेती में लागत कम आएगी और उत्पादन भी भरपूर मिलेगा. NPK इस्तेमाल से आलू की फसल को जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम मिलेंगे. आलू की चमक अच्छी रहेगी. इससे आलू के सड़ने की समस्या का भी समाधान होगा.

आगरा: किसान रबी सीजन में फसलों की बुआई करने की तैयारी में जुटे हैं. किसानों के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या उर्वरकों की है. आगरा और आपसास के जिलों में आलू की खेती करने वाले किसानों की पहली डिमांड DAP खाद है. आलू के अलावा सरसों और गेहूं की फसलों की बुआई में यूरिया और DAP की डिमांड होती है. जिले के कृषि अधिकारी का कहना है, कि किसानों को DAP के साथ ही NPK का भी प्रयोग करना चाहिए. आइए जानते हैं, किसान रबी फसल की बुआई में कौन-कौन सी खाद का प्रयोग कर सकते हैं.

DAP का अधिक उपयोग नुकसानदायक: आगरा के कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सामान्यतः आगरा और आसपास के जिलों में किसान आलू की फसल बुआई के समय 3 से 4 गुना ज्यादा मात्रा में DAP का इस्तेमाल करते हैं. यह आलू के लिए नुकसानदायक होता है. खेत की मृदा का पीएच मान 7 से अधिक मिल रहा है. ऐसे में मृदा की जांच के बाद ही फसल की बुवाई में उर्वरकों का उपयोग करें.

जानें किस फसल के लिए कौन सी खाद बेहतर

गेहूं के लिए NPK 12:32:16 सर्वोत्तम है.

आलू के लिए DAP की जगह संतुलित NPK.

सरसों के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP बेहतर है.

फल और फूल वाली फसलों के लिए 04:14:08 या 10:26:26 DAP से अधिक NPK घुलनशील.

मिट्टी के अनुसार उर्वरक का चयन करें किसान: आगरा के कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के मृदा वैज्ञानिक डॉ. संदीप सिंह ने बताया कि डाई-अमोनियम फास्फेट (DAP) में दो तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस होता हैं. वहीं, NPK में तीन तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटैशियम होते हैं. DAP में पोटैशियम नहीं होता है. दानेदार फसलें जैसे धान, मूंग, उड़द, गेहूं समेत अन्य में पोटेशियम पोषक तत्व होना बेहद जरूरी है. ऐसी फसलों के लिए NPK सबसे उत्तम उर्वरक है. यह अलग अलग मिश्रण में आता है. DAP से NPK अधिक घुलनशील है. इसकी वजह से मिट्टी में आसानी से घुलकर सीधे फसलों पर अपना प्रभाव डालता है.

DAP के मुकाबले NPK फायदेमंद: जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार बताते हैं, कि NPK में पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रतिशत निश्चित है. उर्वरक कंपनियों ने कई तरह के NPK तैयार किए हैं. यह विभिन्न पौधों की प्रजातियों के विकास के प्रत्येक चरण की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फॉर्मूलेशन से बने हैं. इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का प्रतिशत तय है.

यह हर फसल के हिसाब से बनाए गए हैं. जैसे NPK 8:8:8 यह अधिक नाजुक पौधों, जैसे ऑर्किड और ब्रोमेलियाड के लिए उपयुक्त है. NPK 10:10:10 यह घास, पत्ते और वनस्पति के लिए बढ़िया फॉर्मूलेशन है. NPK 04:14:08 यह फलों और फूलों वाले पौधों के लिए सबसे बेहतर होता है. NPK 20:20:20 यह बड़े पौधों के लिए बेहतर है. NPK 20:10:10 या 20:05:20 यह लॉन को खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है. NPK 25:25:25 यह हाइड्रोपोनिक प्रजातियों पर केंद्रित फॉर्मूलेशन है.

DAP बनाम NPK

उर्वरक DAP NPK तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम घुलनशीलता कम होती है अधिक होती है मिट्टी के लिए अधिक उपयोग से हानि संतुलित पोषण लागत अधिक कम आलू/गेहूं/सरसों पर असर नुकसानदेह फायदेमंद



आलू के बीज के लिए आवेदन: आगरा और आसपास के जिलों में आलू की खेती की जाती है. हर साल सरकार की ओर से सरकारी अनुदान पर आलू का नया बीज किसानों को दिया जाता है. इसके लिए आवेदन 20 सितंबर से शुरू हो जाएंगे. जिला उद्यान अधिकारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि आवेदक किसान 20सितंबर से 5 अक्तूबर तक संजय प्लेस स्थित उद्यान विभाग कार्यालय में आलू के नए बीज के लिए आवेदन जमा कराएं. आवेदन फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है. आलू बीज का वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा.

आगरा में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता: आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी जिले में उर्वरकों के स्टॉक और उपलब्धता की मॉनीटरिंग कर रहे हैं. डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि आगरा में 14900 मीट्रिक टन यूरिया, 8048 मीट्रिक टन DAP और 13292 मीट्रिक टन NPK भंडारित है. जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं. उर्वरकों की कोई कमी नहीं है.

इसके लिए जिले की सभी सोसाइटियों की डिमांड पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है. डीएम ने बताया कि गैर-जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिले की सोसाइटियों पर DAP, यूरिया उर्वरकों का पारदर्शी वितरण किया जा रहा है. ओवररेटिंग रोकने के लिए रेट लिस्ट लगाए गए हैं. अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

