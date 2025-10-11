ETV Bharat / state

मेवात में खाद की कालाबाजारी! किसानों का आरोप- "प्राइवेट दुकानदार वसूल रहे मोटी रकम, सरकारी केंद्रों पर डीएपी उपलब्ध नहीं"

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 11, 2025 at 8:30 AM IST | Updated : October 11, 2025 at 9:47 AM IST 3 Min Read

नूंह: हरियाणा में किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही. मानसून में आई बाढ़ ने पहले ही किसानों का काफी नुकसान कर दिया है. अब सरसों और गेहूं की फसल बुवाई का समय नजदीक आते ही डीएपी और यूरिया खाद की मांग बढ़ गई है. सरकारी केंद्रों पर खाद नहीं होने के कारण किसानों को मजबूरी में प्राइवेट दुकानदारों से खरीद करनी पड़ रही है. जिसके चलते किसान काफी परेशान है. किसानों का आरोप है कि "दुकानदार मनमानी रकम वसूल रहे हैं. डीएपी के लिए 1800-1850 तक की रकम वसूल रहे हैं. जबकि यूरिया का बैग 400 रुपये तक बेचा जा रहा है". दुकानदारों की मनमानी: किसानों ने बताया कि "सरकार द्वारा डीएपी का मूल्य 1350 तक है और यूरिया का 270 रुपये निर्धारित किया गया है. खाद बीज की दुकान चलाने वाले दुकानदार मनमानी कर रहे हैं. खाद महंगा मिलने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है". किसानों ने बताया कि "सरसों और गेहूं की बिजाई का समय नजदीक आ गया है. ऐसे में किसानों को डीएपी खाद की आवश्यकता है". किसानों का आरोप: पुन्हाना में भी किसान परेशान हैं, यहां पर खाद नहीं मिलने के कारण किसानों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है. किसानों का आरोप है कि "पुन्हाना जमालगढ़ रोड पर लाइसेंस से खाद बीज बेचने वाले दुकानदारों ने अपने-अपने गोदाम में डीएपी खाद का स्टॉक किया हुआ है. यह थोड़े कट्टे दुकान पर दिखावे के लिए रखते हैं". नूंह में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान (Etv Bharat)

