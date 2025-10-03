ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, नग्न हालत में जंगल में मिला शव, फ्लाइट मोड में था मोबाइल

संवेदनशील मामले के साथ ही नक्सल प्रभावित इलाका होने के चलते पुलिस ज्यादा सतर्कता से जांच कर रही है.

dantewada Sexual Exploitation and murder case
दंतेवाड़ा में महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा: जिले के भांसी थाना इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. महिला का शव जंगल से नग्न हालत में बरामद हुआ. मामला कुंदेली सीआरपीएफ कैम्प के पास का है.

दशहरे के दिन की वारदात: मिली जानकारी के अनुसार, नवरात्रि समापन और दशहरे के दिन पीड़िता अपने गांव कुंदेली लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में अज्ञात लोगों ने उसे निशाना बनाकर हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया. जंगल से नग्न अवस्था में शव मिलने के बाद गांव वालों में भय और आक्रोश का माहौल है.

मोबाइल फ्लाइट मोड में: पुलिस जांच में एक अहम पहलू यह सामने आया कि मृतका का मोबाइल फोन ‘फ्लाइट मोड’ में मिला है. इससे पुलिस को अंदेशा है कि आरोपियों ने वारदात के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की है. मोबाइल को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और संदिग्धों के मूवमेंट पर पुलिस की विशेष नजर है.

सख्त कार्रवाई की मांग: घटना की सूचना मिलते ही भांसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुट गए थे. ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस टीम को तुरंत रवाना किया गया था. प्रथम दृष्टया महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या किए जाने की आशंका है. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सभी तथ्य साफ हो पाएंगे- एडिशनल एसपी आरके वर्मा

नक्सल प्रभावित इलाका होने से मामला और संवेदनशील: पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि घटनास्थल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नज़दीक है, इसलिए पुलिस बेहद सतर्कता से जांच में जुटी है.

इधर, वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि दशहरे जैसे पर्व के दिन हुई इस घटना ने सभी को हिला कर रख दिया है. गांव की महिलाओं ने भी इस घटना पर गहरा आक्रोश जताया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीड़िता के साथ हैवानियत की गई है, वह न केवल अमानवीय है बल्कि समाज को शर्मसार करने वाली घटना है.

पूरा देश शारदीय नवरात्रि में शक्ति की भक्ति में डूबा, धमतरी में मासूम के साथ दुष्कर्म
शादी का झांसा देकर युवती से बनाए संबंध, पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया तो भागा आरोपी, जशपुर पुलिस ने पकड़ा
कवर्धा पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों का निकाला जुलूस, मुस्लिम समाज ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

SEXUAL EXPLOITATION AND MURDER CASEमहिला से दुष्कर्म और हत्याजंगल में लाशDANTEWADA CRIMEDANTEWADA WOMEN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.