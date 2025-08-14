ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस पर दंतेवाड़ा एसपी की नक्सलियों से अपील, हिंसा का रास्ता छोड़ें, करें सरेंडर - DANTEWADA SP GAURAV RAI

जश्न ए आजादी के अवसर पर दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने नक्सलियों से हथियार छोड़ सरेंडर करने की अपील की है.

INDEPENDENCE DAY 2025
स्वतंत्रता दिवस पर दंतेवाड़ा एसपी की अपील (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 11:49 PM IST

2 Min Read

दंतेवाड़ा: 15 अगस्त के मौके पर दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने नक्सलियों से बड़ी अपील की है. उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलेवासियों से दंतेवाड़ा के विकास में अपना सहयोग देने को कहा है. गुरुवार को उन्होंने यह अपील की है.

नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत करें सरेंडर: दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने समाज और राज्य की मुख्यधारा से भटके नक्सलियों से अपील की है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति (घर वापसी अभियान) के तहत आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ें और जिले के विकास में सहयोग करें.

छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा समर्पित नक्सलियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. जिसके तहत पुलिस प्रशासन द्वारा उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक खुलवाए जा रहे हैं. उसी तरह सरेंडर नक्सलियों को भी इस तरह के फायदे दिए जाएंगे- गौरव राय, एसपी, दंतेवाड़ा

सरेंडर नक्सलियों के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं: आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है. जिससे वह हर कार्य में दक्ष हो सके उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके और देश का भविष्य बनाकर बने. दंतेवाड़ा घर वापसी अभियान का असर दिखने लगा है बड़ी संख्या में नक्सली लीडर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का संकल्प ले चुके हैं. जिसके कारण नक्सलियों का मनोबल कम हुआ है और लगातार दंपति के साथ मुख्यधारा से बढ़कर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं जिसको देखते हुए कहा जा सकता है.

SP GAURAV RAI APPEAL TO NAXALITES INDEPENDENCE DAY 2025 15 अगस्त 2025 दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय DANTEWADA SP GAURAV RAI

