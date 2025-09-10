दंतेवाड़ा साप्ताहिक बाजार में दिनदहाड़े युवक ने दी जान
युवक की उम्र लगभग 35 साल है. दंतेवाड़ा पुलिस साप्ताहिक बाजार में पूछताछ कर रही है.
September 10, 2025
दंतेवाड़ा: बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में साप्ताहिक बाजार में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक ने दिनदहाड़े धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी.
दंतेवाड़ा पुलिस कर रही जांच: जानकारी मिलते ही बेदी चौकी पुलिस दल मौके पर पहुंचा. शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है. युवक ने साप्ताहिक बाजार में अपनी जान क्यों दी इसका कारण भी पता नहीं चल पाया है. दंतेवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है.
युवक ने जान क्यों दी ये पता नहीं पाया: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके वर्मा ने बताया कि साप्ताहिक बाजार में लगभग 35 साल के युवक ने गला रेत कर अपनी जान दी है. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर पतासाजी कर रही है. बताया जा रहा है कि युवक बिंजाम गांव का रहने वाला है. जिसका नाम सुनील राणा है. उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिाय फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस जांच कर रही है.
आज विश्व आत्महत्या निवारण दिवस: हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया जाता है. साल 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन के सुसाइड प्रिवेंशन संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाने की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य है कि विश्व के किसी भी देश में आत्महत्या जैसी घटना को कैसे रोका जाए. लेकिन मौजूदा दौर में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई है. जिसके पीछे तनाव, शारीरिक या मानसिक समस्या, मनचाही नौकरी ना पाना, सीमित संसाधन है.