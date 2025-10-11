ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा में 5 किलो का IED बम बरामद, मौके पर किया गया निष्क्रिय, 6 संदिग्ध भी पकड़े गए

मौके पर किया गया निष्क्रिय: दरअसल, 10 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगनार रोड के पास कुछ संदिग्ध लोग IED लगाने की फिराक में हैं. सूचना के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संयुक्त बल रवाना हुआ. मौके पर ही बम को सुरक्षा मानकों के तहत निष्क्रिय किया गया.

दंतेवाड़ा. नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और केंद्रीय बलों को एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मंगनार रोड क्षेत्र में नक्सलियों की ओर से लगाए 5 किलो का जिंदा IED बम को बरामद किया है. साथ ही संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है.

घेराबंदी कर लोगों को पकड़ा: मौके पर पहुंचने पर पुलिस टीम को देख कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान घेराबंदी कर पुलिस ने सभी को पकड़ लिया. और पूछताछ में उन्होंने नक्सली संगठन से जुड़े होने और IED लगाने की बात कबूल की. इनमें एक आरोपी अनिल नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य है. पहले भी डूडमा नाला, तोड़मा जंगल, गुफापारा और मंगनार रोड में आईईडी विस्फोट, हत्या और टावर जलाने जैसी कई घटनाओं में शामिल रहा है.

गिरफ्तार आरोपी

अनिल उर्फ कचनू सलाम (30 वर्ष) निवासी नेण्डु वाया, थाना मर्दापाल, जिला कोंडागांव

जमुना उर्फ जयमती मंडावी (26 वर्ष), निवासी पदनार, थाना बारसूर, जिला बीजापुर.

सन्नु राम कश्यप (20 वर्ष), निवासी कहचेनार पटेलपारा, थाना मालेवाही, जिला बस्तर.

मनीष कश्यप (19 वर्ष), निवासी कहचनार नयापारा, थाना मालेवाही, जिला बस्तर.

हरि राम कश्यप (18 वर्ष), निवासी कहचनार कालेपारा, थाना मालेवाही, जिला बस्तर.

सुलाराम कश्यप (22 वर्ष), निवासी कहचनार पटेलपारा, थाना मालेवाही, जिला बस्तर.

क्या-क्या हुआ बरामद: पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 किलोग्राम का प्रेशर आईईडी (जिंदा), एक फावड़ा, सब्बल और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की है. सभी बरामद वस्तुओं को पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जब्त किया और बम निरोधक दस्ता (BDDS) की मदद से मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया गया.

पुलिस की अपील: पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और लगातार अभियान के चलते नक्सलियों की गतिविधियां सीमित होती जा रही हैं. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. जिससे क्षेत्र को नक्सलमुक्त बनाने की दिशा में तेज़ी लाई जा सके.