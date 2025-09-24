ETV Bharat / state

भारी बारिश में मां दतेश्वरी मंदिर के लिए निकले पदयात्री, नहीं रुक रहा भक्तों का उत्साह

आगामी 4-5 दिन बारिश की चेतावनी है. इसके बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है. सब आगे बढ़ रहे हैं. जगदलपुर मंदिर में दर्शन के बाद आगे दंतेवाड़ा के लिए बढ़ेंगे - निखिल,श्रद्धालु

हर साल जाते हैं दंतेवाड़ा : पदयात्री श्रद्धालु निखिल ने बताया कि हर साल पदयात्रा करते हुए दंतेवाड़ा जाते हैं. सड़कों पर भीड़ रहती है. सभी के साथ उत्साहित होकर आगे बढ़ते हैं. पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. लेकिन इस साल मौसम काफी खराब है.

जगदलपुर : नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी देवी के दर्शन के लिए इस बार भी प्रदेशभर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में दंतेवाड़ा के लिए निकले हैं. सैकड़ों किलोमीटर लंबी कठिन पदयात्रा कर भक्त देवी के दरबार में हाजिरी लगाने निकले हैं. कई जगहों से निकली यह पदयात्रा लगातार जारी है. बस्तर में बारिश के बीच भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है. कई श्रद्धालु सिर पर छाता और प्लास्टिक ओढ़कर आगे बढ़ रहे हैं. तो कई बारिश में भीगते हुए देवी के जयकारे लगाते आगे बढ़ रहे हैं.

पदयात्री श्रद्धालु नेहा कश्यप ने बताया कि उनकी टीम में 05 सदस्य हैं. जो जगदलपुर से दंतेवाड़ा के लिए निकले हैं.

करीब 100 किलोमीटर की दूरी को 3 दिनों में पूरा किया जाएगा. रास्ते में विश्राम करते हुए आगे बढ़ते हैं. इस दिन के आने का इंतजार सालभर करते हैं- नेहा कश्यप, श्रद्धालु

आपको बता दें रास्ते में बने अस्थायी सुविधा केंद्र यात्रियों के लिए सहारा बने हैं. यहां उन्हें भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है. स्थानीय समाजसेवी संगठन और ग्रामीण भी यात्रियों की सेवा में जुटे हैं. पदयात्री श्रद्धालु गौतम ने कहा कि दंतेश्वरी देवी पर आस्था के कारण पदयात्रा कर रहे हैं. उनसे मनोकामना मांगी है जो गुप्त है.



भक्तों को 3-3 साल जाना रहता है. 2 साल पूरा हो रहा है. एक साल और जाएंगे. पदयात्रियों को हर 5 किलोमीटर के अंतराल में बने सुविधा केंद्र में रुकने और भोजन की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही गाड़ियों से पानी और फल पदयात्रियों तक पहुंचाया जाता है - गौतम, श्रद्धालु

इस साल मौसम काफी खराब है.बारिश हो रही है. बारिश में भीगते हुए दंतेवाड़ा जा रहे हैं. बारिश में भीगकर कपड़े गीले हो रहे हैं. और चलते चलते वे सूख भी रहे हैं.कई पदयात्री ऐसे हैं जो छत्ता, रेनकोट या तिरपाल लेकर आगे बढ़े रहे हैं. लेकिन उनके पास कोई फिलहाल सुविधा नही है. अभी 50 किलोमीटर का सफर तय कर लिया गया है. आगे करीब 70 किलोमीटर का सफर बाकी है-लक्की दास, श्रद्धालु

नवरात्रि के दौरान दंतेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन होता है. मान्यता यह है कि दंतेश्वरी देवी की शरण में आने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यही आस्था श्रद्धालुओं को कठिन यात्रा के बावजूद यहां खींच लाती है. यात्रा मार्ग पर हर जगह भक्तों का जत्था देखा जा सकता है. युवा, वृद्ध, महिलाएं और बच्चे सभी उत्साहपूर्वक कदमताल करते हुए देवी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं. भक्तिमय गीत, नारों से माहौल गुंजायमान है.

