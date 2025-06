ETV Bharat / state

नागलोक में मिला खतरनाक रसेल वाइपर, कोबरा सांपों का यहां है स्वर्ग - DANGEROUS RUSSELL VIPER

Published : June 7, 2025 at 10:00 AM IST

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

कोरबा: दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा का कोरबा में स्थाई रहवास है. यह मध्य भारत का इकलौता ऐसा क्षेत्र है, जहां किंग कोबरा पाया जाता है. अब भारत के चार सबसे जहरीले सांपों में शामिल रसेल वाइपर स्नेक को भी कोरबा में पाया गया है. हाल ही में कोरबा शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर गांव कनकी में रसेल वाइपर तब पाया गया, जब रेस्क्यू टीम को यहां एक सीटी की तरह आवाज निकालने वाले सांप मिलने की सूचना मिली. रेस्क्यू टीम के सदस्य जब मौके पर पहुंचे, तो वो यह देखकर हैरान हो गए कि यह दुर्लभ रसेल वाइपर सांप है. रसेल वाइपर भारत के चार सबसे जहरीले सांपों में शामिल है. जिसे "The big 4" की कैटेगरी में रखा गया है. कोरबा में रसेल वाइपर पहली बार पाया गया है, रसेल वाइपर को बेहद गुस्सैल स्वभाव का माना जाता है.

नागलोक में मिला खतरनाक रसेल वाइपर (ETV Bharat)

सावधानी बरतने की जरुरत: इन दुर्लभ प्राणियों को संरक्षित करने की जरूरत है. यह हमारे ईको सिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. साथ ही साथ सावधानी बरतने की भी जरूरत है. लोगों को सावधान रहकर इन सांपों से बचना चाहिए, रसेल वाइपर गुस्सैल प्रवृत्ति का सांप होता है. अगर यह धिख जाए तो छेड़छाड़ न करें और इसके पास तो बिल्कुल न जाएं





इसे एशिया का “लैण्ड माइन” भी कहते हैं: रसेल वाइपर, जिसे भारत के चार सबसे विषैले सांपों "The Big Four of India" में शामिल किया गया है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजाति है, इसे वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 में इसे वर्ग I में रखा गया है. इसे एशिया का “लैण्ड माइन” के नाम से भी जाना जाता है. इसकी पहचान इसके भूरे शरीर पर गोलाकार काले धब्बों और त्रिकोणीय सिर से होती है.

नागलोक में मिला खतरनाक रसेल वाइपर (ETV Bharat)

इसे अजगर समझने की न करें भूल: इसके शरीर पर बने भूरे और गोलाकार काले धब्बों के चलते कई बाल लोग इसे अजगर भी समझ लेते हैं. यह सांप खेतों, झाड़ियों और ग्रामीण बस्तियों के आसपास सक्रिय रहता है. इसका ज़हर हैमोटॉक्सिक होता है, जो रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और समय पर इलाज न होने पर जानलेवा हो सकता है. लेकिन एक अच्छी बात यह है की इसके दंश का इलाज संभव है. यही वजह है कि इस प्रजाति के ज़हर का उपयोग भारत में पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम (polyvalent snake antivenom) के निर्माण में किया जाता है.



क्या सच में होते हैं इच्छाधारी नाग नागिन, साइंस का एक सच और झूठ के सौ अफसाने - Ichhadhari Naag and Naagin exist

कोरबा का कोबरा: किंग कोबरा का DNA एनालिसिस, दुनिया की 4 प्रजातियों में से 1 या फिर कोई नई प्रजाति, राज से उठेगा पर्दा

Naglok Of Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ का नागलोक बना कोरबा, 25 से अधिक प्रजाति के सांपों का बसेरा !

छत्तीसगढ़ का नागलोक जशपुर में खूबसूरत सांपों का कलेक्शन, इस सर्पलोक में मिलती है रेयर स्नेक्स की वैरायटी - Snakes In Nagalok Jashpur