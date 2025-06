ETV Bharat / state

NO Selfy zone घोषित होंगी खतरे वाली जगहें, आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयार किया प्लान - UTTARAKHAND IS NO SELFIE ZONE

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 13, 2025 at 6:53 PM IST | Updated : June 13, 2025 at 7:07 PM IST 4 Min Read

देहरादून: सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन के बीच एक खतरा सेल्फी और रील बनाने के दौरान हादसे होने का भी है. इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग में इन खतरों की जानकारी देते हुए सुरक्षित सेल्फी प्वाइंट्स चयन करने का सुझाव दिया है. यही नहीं सेल्फी या रील बनाना किन क्षेत्रों में लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है इसकी भी जानकारी देते हुए आम लोगों को इसके लिए जागरूक करने के भी सुझाव दिए हैं. उत्तराखंड में सेल्फी या रील बनाने के लिए सुरक्षित स्थानों को चयनित किए जाने के सुझाव दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन विभाग ने शासन के तमाम बड़े अफसर के साथ ही पुलिस विभाग और जिला प्रशासन को भी ऐसे स्थानों को चयनित करने का सुझाव दिया है जहां पर लोग बिना खतरे के मनमोहक तस्वीर या रील बना सकते हैं. आपदा प्रबंधन विभाग का यह सुझाव सेल्फी के चलते खतरनाक स्थान पर पहुंचकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग में तमाम पर्यटक स्थलों, नदियों झीलों तालाबों और प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से रमणीक स्थान को चयनित करते हुए जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ सेल्फी पॉइंट्स तैयार करने के सुझाव दिए गए हैं.आपदा प्रबंधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इससे एक तरफ राज्य सरकार को राजस्व के नए क्षेत्र मिल सकते हैं साथ ही लोगों को भी इससे रोजगार दिया जा सकता है. दरअसल, आपदा प्रबंधन विभाग ने 6 बिंदुओ के साथ यह बताने की कोशिश की है कि किन क्षेत्रों में सेल्फी लेना खतरनाक साबित हो रहा है. इसमें बताया गया है कि पानी वाले स्थान पर सेल्फी लेने के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. सेल्फी लेने के दौरान पानी के तेज बहाव के कारण कई बार लोग बरसाती नालों या नदियों में बह जाते हैं. इसी तरह ऊंचाई वाले स्थान जिसमें कोई पहाड़ी या ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर सेल्फी लेने का शौक भी लोगों की जान ले रहा है. इसी तरह चलती ट्रेन के पास या इसमें चढ़कर भी सेल्फी लेने की कोशिश या वीडियो बनाने का प्रयास मौत को दावत देने जैसा है. खास तौर पर युवा वर्ग इस तरह के खतरों को नहीं समझ पाता और हादसे का शिकार हो जाता है. इसी तरह सड़क में ट्रैफिक के दौरान सेल्फी लेने के कारण यातायात बाधित होता है. इससे दूसरे लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सेल्फी या वीडियो शूट करने का भी प्रचलन बढ़ रहा है. इस दौरान पत्थर गिरने या भूस्खलन जैसी संभावना के चलते भी युवा अपनी जान खतरे में डाल देते हैं. साहसिक खेलों में हिस्सा लेते हुए भी कई बार लोग जरूरी मानकों को भूलकर सेल्फी की कोशिश में अपनी जान कमाते हैं. इसलिए साहसिक खेलों के दौरान भी दी गई जरूरी SOP का पालन होना बेहद जरूरी है.

