नारायणपुर: नक्सल समस्या के कारण रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाने वाला अबूझमाड़ अब लाल पानी के कहर से जूझ रहा है. नारायणपुर के अबूझमाड़ रावघाट माइंस प्रभावित गांवों में प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं. यहां भिलाई स्टील प्लांट के संचालित लौह अयस्क माइंस से दूषित पानी निकल रहा है. यह पानी लाल रंग का और पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है. खेती किसानी समेत कई तह के काम तो प्रभावित हो रहे हैं. उसके साथ साथ बारिश के बाद लोगों के घरों में यह पानी घुस रहा है.

लाल पानी बढ़ा रहा आफत: रावघाट लौह अयस्क खनन क्षेत्र में स्थित अंजरेल माइंस से निकलने वाला लाल अयस्क मिला दूषित पानी अब ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन चुका है. तेज बारिश में यह पानी खोड़गांव के घरों और खेतों में घुसकर तबाही मचा रहा है. भिलाई स्टील प्लांट (BSP) द्वारा गोद ग्राम घोषित होने के बावजूद खोड़गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है. यह समस्या ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस प्रबंधन के वादे कागजों तक सीमित हैं और पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति हो रही है.

नक्सलगढ़ में लाल पानी की समस्या (ETV BHARAT)

बारिश में घरों में घुस रहा लाल पानी: अंजरेल माइंस में तीन सालों से लौह अयस्क खनन का काम तेज हो गया है. यहां रोजाना 200 हाइवा वाहनों से भिलाई स्टील प्लांट को अयस्क की सप्लाई होती है.लौह अयस्क के खनन के खतरनाक परिणाम इलाके में दिख रहे हैं.तेज बारिश में माइंस से निकलने वाला लाल अयस्क और काले रंग का अपशिष्ट पानी खोड़गांव की बस्तियों और खेतों में घुस जाता है. बीते दिनों हुई बारिश में लाल और काला पानी निचले इलाकों में पहुंच रहा है. यह लाल पानी कीचड़ के रूप में खेतों में जमा हो रहा है. इतना ही नहीं यह ग्रामीणों के घरों और आंगनों में भी यह पानी घुस रहा है.लोगों के घरों में लाल पानी और लौह अयस्क के कण अंदर तक पहुंच रहे हैं. ग्रामीणों ने बताया कि माइंस शुरू होने से पहले प्रबंधन ने इलाके में बुनियादी सुविधाओं के विकास की बात कही थी. हकीकत में यह उलट है.

ग्रामीण के घरों में घुसा लाल पानी (ETV BHARAT)

रात को अचानक तेज पानी आ गया.घर के अंदर अनाज और अन्य सामान सब बर्बाद हो गया.अब खेतों में भी यही पानी जा रहा है- लखन लाल नुरेटी, ग्रामीण, खोड़गांव

अबूझमाड़ में लाल पानी की समस्या (ETV BHARAT)

माइंस से निकलने वाले लाल पानी के बहाव को रोकने के लिए बनाई गई कच्ची नाली आज भी अधूरी है.बीच में आने वाली सड़कों पर पक्के पुल का निर्माण नहीं हुआ, जिससे पानी गांव की ओर मुड़ रहा है.बरसात में रास्ते दलदल में बदल जाते हैं, जिससे आवाजाही ठप हो जाती है-ओम प्रकाश उसेंडी, ग्रामीण, खोड़गांव

अबूझमाड़ के ग्रामीणों का दर्द (ETV BHARAT)

खेतों के बंजर होने का खतरा: खोड़गांव के ग्रामीणों और किसानों ने कहा कि लाल अयस्क वाला पानी लगभग 20 से 30 किसानों की कई एकड़ भूमि में फैल गया है. इससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और मिट्टी की उर्वरता खत्म होने का खतरा है.

खेतों में लौह अयस्क माइंस का लाल पानी (ETV BHARAT)

अगर यही स्थिति रही तो आने वाले सालों में हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी. हम क्या खाएंगे. हमारा जीवन कैसे चलेगा. घर में भी यह लाल पानी घुस रहा है-केये राम उसेंडी, पीड़ित ग्रामीण

अबूझमाड़ के किसानों को हो रही परेशानी (ETV BHARAT)

ग्राउंड जीरो पर बेहद खराब हालात: इस समस्या को लेकर जब ईटीवी की टीम ने मौके का मुआयना किया तो हालात बेहद भयावह दिखे. खेत, जमीन और रास्ते सभी लाल रंग में रंग चुके हैं. लाल कीचड़ की चादर ने गांव के घरों, आंगन को ढक रखा है. वहीं खेतों में लाल पानी और काले अपशिष्ट देखे जा रहे हैं. मौके पर एक छोटी बच्ची खेल खेल में इसी लाल कीचड़ से अपने हाथों में मेंहदी बनाती हुई नजर आई. इस लाल और दूषित पानी से कई तरह की समस्या और बीमारी होने का खतरा भी है. खेती किसानी और हरियाली के लिए जाना जाने वाला नारायणपुर और अबूझमाड़ का इलाका बुरी तरह प्रभावित हो सकता है.

रावघाट अंजरेल माइंस से नकल रहा लाल पानी (ETV BHARAT)

बीएसपी प्रबंधन और माइंस प्रबंधन ने किया इनकार: मौके पर पहुंचे BSP के जिम्मेदार अधिकारी बीएसपी के डिप्टी जनरल मैनेजर देव रस्तोगी से ईटीवी भारत ने बात की. उन्होंने किसानों के खेतों तक लाल रंग के पानी और लौह अयस्क के अपशिष्ट पहुंचने से इंकार किया. उन्होंने कहा कि नाले को दुरुस्त किया जाएगा. पुल और सड़क निर्माण में आने वाले समय में तेजी आएगी.

अबूझमाड़ के गांवों में लाल पानी का खतरा (ETV BHARAT)

नाले को दुरुस्त किया जाएगा.पुल और सड़क निर्माण में तेजी आएगी-देव रस्तोगी,डिप्टी जनरल मैनेजर,भिलाई स्टील प्लांट

भिलाई स्टील प्रबंधन का तर्क (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने बीएसपी प्रबंधन के दावों पर सवाल किया: ग्रामीणों ने बीएसपी प्रबंधन के दावों पर सवाल किया. लखन लाल नुरेटी ने कहा कि ये दावे वे सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली.

अबूझमाड़ की प्रकृति पर संकट: ग्रामीणों ने कहा कि लाल अयस्क मिला पानी न केवल खेती और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि नाले और आसपास के जलस्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं. इससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों का जीवन संकट में है, और धीरे-धीरे यह प्रदूषण भूजल तक पहुंच सकता है. अपशिष्ट मिला लाल मटमैला पानी सीधे खेत और खेतों से होते हुए नालों और आगे चलकर नारायणपुर बिजली बांध शांत सरोवर में मिल रहा है. यह पक्रिया बदस्तूर तीन सालों से जारी है.

कलेक्टर ने जांच टीम का किया ऐलान: मीडिया एवं ग्रामीणों के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने तुरंत एक्शन लेने की बात कही है. उन्होंने एक जांच टीम के गठन का ऐलान किया है. जो टीम रावघाट माइंस प्रभावित क्षेत्रों में जाकर माइंस अपशिष्ट निकासी के दुष्प्रभावों का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार करेगी. जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नारायणपुर कलेक्टर ने जांच की कही बात (ETV BHARAT)

हमने ग्रामीण इलाकों से मिली शिकायत के बाद लाल पानी के प्रवाह को लेकर जांच टीम का गठन किया है. जांच रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी- प्रतिष्ठा ममगई, कलेक्टर, नारायणपुर

लाल पानी का कब होगा समाधान: अंजरेल माइंस से निकलने वाला लाल पानी खोड़गांव और आसपास के गांवों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है. गांव में किसानों की खेती, प्रकृति पर आधारित आजीविका और गांव की बुनियादी संरचना पर इसका असर पड़ रहा है. इसके साथ साथ प्राकृतिक संतुलन पर भी यह खतरा मंडरा रहा है. अब देखना होगा कि इस लाल पानी का समाधान कब तक निकलता है. नारायणपुर जिला प्रशासन की जांच टीम की रिपोर्ट कब आती है और इस पर क्या कार्रवाई होती है.