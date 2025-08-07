Essay Contest 2025

मोरनी में भारी बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा, घग्गर और टिक्कर-ताल का जलस्तर खतरे के निशान पर, फिर भी जान जोखिम में डाल रहे लोग - RAIN AND LANDSLIDE

पंचकूला और मोरनी में बारिश व लैंडस्लाइड का खतरा. पर्यटन स्थल टिक्कर ताल का जलस्तर खतरे के निशान के समीप.

author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 8:50 PM IST

पंचकूला: हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ और लगातार हो रही बारिश के चलते जहां हरियाणा के जिला पंचकूला में घग्गर नदी उफान पर है. वहीं, हरियाणा के एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के पर्यटन स्थल टिक्कर ताल का जलस्तर भी खतरे के निशान के समीप पहुंच चुका है. नतीजतन जिला प्रशासन को हिदायत जारी करनी पड़ी है कि कोई भी व्यक्ति नदियों, नालों के किनारों के समीप न आए और पंचकूला व अन्य जगहों पर बने पुलों पर खड़ा होकर नीचे की ओर न झांके, ताकि किसी दुर्घटना का शिकार न हो. बावजूद इसके लोग घग्गर नदी में अपनी जान जोखिम में डालने में लगे हैं. भले ही गुरुवार को मौसम साफ रहा हो और थोड़ी धूप खिली लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है.

मोरनी में लगातार हो रही लैंडस्लाइड:

बीते तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जिला पंचकूला के मोरनी में विभिन्न जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है. इसके चलते मुख्य मार्ग बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर ही लैंडस्लाइड से मुख्य मार्गों पर लगे चट्टानों के ढेर, पेड़ और पत्थरों को उठाकर रास्ता साफ करने में जुटे हैं. वहीं जिला प्रशासन ने भी लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने और आपात स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. इसके अलावा बड़े भारी वाहनों से भी आवाजाही करने से रुकने को कहा गया है. क्योंकि मोरनी में मार्ग संकीर्ण होने और बारिश के कारण मिट्टी मुलायम पड़ने के चलते वाहनों के टायर धंसने और नीचे उतरने का खतरा बना रहता है.

सख्त हिदायतों के बावजूद भी जान खतरे में:

पंचकूला प्रशासन द्वारा लोगों को नदी, नालों और घग्गर के समीप नहीं जाने की सख्त हिदायत दी गई हैं. यहां तक की यह भी चेताया गया है कि यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बावजूद इसके गुरुवार को भी कुछ लोग घग्गर नदी के तेज बहाव के बीचों-बीच अपनी जान को जोखिम में डालते नजर आए. लेकिन पंचकूला माजरी चौक पर बने पुल पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया. नतीजतन बेपरवाह लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देखे गए. जबकि इन दिनों लगातार हो रही तेज बारिश से घग्गर नदी समेत अन्य नदी-नाले उफान पर खतरे के निशान के समीप पहुंचे हैं. इसके चलते बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है.

सुखना झील और कौशल्या बांध का पानी छोड़ा:

गत दिवस चंडीगढ़ स्थित सुखना झील और पंचकूला के कौशल्या बांध में जलस्तर खतरे के निशान के समीप पहुंचने के कारण पानी छोड़ा गया. यह पानी आगे घग्गर नदी में आकर मिला, जिससे पंचकूला से होकर जाने वाली घग्गर नदी का जलस्तर पूरे उफान पर पहुंच गया. सुखना झील के पानी के घग्गर में आने से उसका जलस्तर खतरे के निशान के समीप पहुंच गया. नतीजतन घग्गर का पानी पंचकूला के बाद पंजाब के डेराबस्सी में छोटे पुल के ऊपर से तेजी से निकला. जबकि पंचकूला में माजरी चौक पर भी घग्गर नदी पूरे उफान पर रही. यह खतरा अभी लगातार बना हुआ है और अगले कुछ दिन ऐसा ही अंदेशा बना रहने की संभावना है.

