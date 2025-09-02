ETV Bharat / state

गाजियाबाद में बाढ़ का खतरा बढ़ा, 12वीं तक के स्कूल कल रहेंगे बंद; NDRF की टीमें तैनात - FLOOD IN GHAZIABAD

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी आदेश में 3 सितंबर को कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है.

बाढ़ का बढ़ा खतरा
बाढ़ का बढ़ा खतरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2025 at 7:40 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यमुना का जलस्तर बढ़ने से गाजियाबाद के लोनी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. हथिनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद पानी के मंगलवार देर रात तक यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मौके पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है. गाजियाबाद में यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी घुस चुका है. बाढ़ के खतरे को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है. किसी भी आपात स्थिति के लिए जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. मेडिकल सहायता के लिए 108 और 102 नंबर जारी किए गए हैं.

एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट के मुताबिक, "हथिनीकुंड बैराज से तीन लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है. बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. भोजन, पानी, मेडिकल किट आदि समेत तमाम व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं. संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है और निगरानी की जा रही है. गांव वालों को 24 घंटे पहले ही अलर्ट कर दिया गया था. यमुना का जल स्तर बढ़ने से गाजियाबाद के लोनी इलाका प्रभावित होता है, जो दिल्ली से सटा हुआ है. कुल आठ गांव यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होते हैं. जिसमें से चार गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होते हैं.

गाजियाबाद में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

एसडीएम लोनी दीपक सिंघनवाल के मुताबिक, "यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हुए परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए लोनी तहसील में कुल 12 शरणालय बनाए गए हैं. जलस्तर बढ़ने से प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर ली गई है. प्रभावित परिवारों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और पेयजल की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और समय-समय पर खाद्य सामग्री भी वितरण की जा रही है." उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति के लिए यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में नाव और गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्था है. एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है. ग्राम स्तर पर बाढ़ सुरक्षा समितियां को सक्रिय किया गया है जो बचाव कार्य में सहयोग कर रही हैं.

गाजियाबाद में स्कूल बंद

गाजियाबाद में तेज बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने 3 सितंबर 2025 को कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है, "गाजियाबाद में अत्यधिक भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए छात्र एवं छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित परिषदीय, राजकीय अशासकीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, सीबीएसई और इससे से संबंधित शिक्षण संस्थानों और मदरसा बोर्ड में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक अध्यनरत सभी छात्र-छात्राओं का 3 सितंबर 2025 अवकाश घोषित किया जाता है."

ओपी यादव का कहना है कि सभी स्कूलों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. यदि कोई स्कूल आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मूसलाधार बारिश के चलते छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यमुना का जलस्तर बढ़ने से गाजियाबाद के लोनी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. हथिनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद पानी के मंगलवार देर रात तक यहां पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मौके पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है. गाजियाबाद में यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी घुस चुका है. बाढ़ के खतरे को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है. किसी भी आपात स्थिति के लिए जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. मेडिकल सहायता के लिए 108 और 102 नंबर जारी किए गए हैं.

एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट के मुताबिक, "हथिनीकुंड बैराज से तीन लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है. बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. भोजन, पानी, मेडिकल किट आदि समेत तमाम व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं. संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है और निगरानी की जा रही है. गांव वालों को 24 घंटे पहले ही अलर्ट कर दिया गया था. यमुना का जल स्तर बढ़ने से गाजियाबाद के लोनी इलाका प्रभावित होता है, जो दिल्ली से सटा हुआ है. कुल आठ गांव यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होते हैं. जिसमें से चार गांव आंशिक तौर पर प्रभावित होते हैं.

गाजियाबाद में बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

एसडीएम लोनी दीपक सिंघनवाल के मुताबिक, "यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हुए परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए लोनी तहसील में कुल 12 शरणालय बनाए गए हैं. जलस्तर बढ़ने से प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर ली गई है. प्रभावित परिवारों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और पेयजल की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और समय-समय पर खाद्य सामग्री भी वितरण की जा रही है." उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति के लिए यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में नाव और गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्था है. एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है. ग्राम स्तर पर बाढ़ सुरक्षा समितियां को सक्रिय किया गया है जो बचाव कार्य में सहयोग कर रही हैं.

गाजियाबाद में स्कूल बंद

गाजियाबाद में तेज बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने 3 सितंबर 2025 को कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है, "गाजियाबाद में अत्यधिक भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए छात्र एवं छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित परिषदीय, राजकीय अशासकीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, सीबीएसई और इससे से संबंधित शिक्षण संस्थानों और मदरसा बोर्ड में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक अध्यनरत सभी छात्र-छात्राओं का 3 सितंबर 2025 अवकाश घोषित किया जाता है."

ओपी यादव का कहना है कि सभी स्कूलों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. यदि कोई स्कूल आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मूसलाधार बारिश के चलते छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

GHAZIABAD FLOOD SITUATION HEAVY RAIN IN GHAZIABADFLOOD IN YAMUNA RIVERगाजियाबाद में बाढ़FLOOD IN GHAZIABAD

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.