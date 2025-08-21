ETV Bharat / state

आपदा से भी नहीं लिया सबक, फिर 'मौत के मुंह' में बड़ी आबादी‎ - PEOPLE LIVING ALONG RIVER

रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित आवासीय कॉलोनी पर खतरा मंडरा रहा है.

people living along river
रुद्रप्रयाग में 'मौत के मुंह' में बड़ी आबादी‎! (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 21, 2025 at 6:47 AM IST

3 Min Read

‎रुद्रप्रयाग: धराली में आई आपदा के बाद एक बार फिर से लोगों के जेहन में 2013 की केदारनाथ आपदा की याद ताजा हो गई. इस आपदा के जख्म आज भी रूह कंपा देते हैं. आपदा ने केदारनाथ से लेकर पूरी मंदाकिनी घाटी में भारी तबाही मची थी. बारह साल गुजर गए, लेकिन मंदाकनी नदी के किनारे जहां तबाही का खौफनाक मंजर बन गया था, वहां आज फिर बस्तियां बस गई हैं और फिर एक बड़ी आबादी आपदा के मुहाने पर है. वहीं जहां मंदाकिनी किनारे लोगों ने अपने आशियाने बना दिए हैं, वहीं बहु मंजिला भवनों के बनने से भविष्य में कोई बड़ी आपदा को भी न्यौता दिया गया है, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

देश के इतिहास में वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा ने बड़ी तबाही मचाई थी. केदारनाथ से लेकर तिलवाड़ा तक मंदाकिनी नदी से सटे कई आवसीय भवन तबाह हो गए थे और भारी नुकसान झेलना पड़ा था. लेकिन लोगों ने फिर भी सबक नहीं लिया. जहां तबाही हुई, आज फिर वहीं बस्तियां बस चुकी हैं. इसके अलावा अलकनंदा नदी किनारे भी अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है. लोगों ने नदी किनारे आवासीय भवन बनाए हुए हैं.

people living along river
रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के किनारे बसी आवासीय बस्ती (PHOTO-ETV Bharat)

इन दिनों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और आवासीय भवनों के पास तक पानी पहुंच गया है. ऐसे में लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है. मंदाकिनी घाटी में आपदा के बाद से आज भी नदियों किनारे बसे परिवारों में दहशत तो है, लेकिन हटने के लिए कोई तैयार नहीं. उनका कहना है कि सरकार को सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करने चाहिए.

people living along river
केदारनाथ से लेकर तिलवाड़ा तक मंदाकिनी नदी से सटे कई आवसीय भवन (PHOTO-ETV Bharat)

जहां मंदाकिनी घाटी में नदी किनारे बसे लोगों को खतरा बना हुआ है. वहीं रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के बेलनी क्षेत्र में भी अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है. बदरीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर उफान मार रहा है.

people living along river
मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से आवासीय भवनों तक पहुंचा पानी (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन ने कहा कि नदियों किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर हर कदम उठाए जाते हैं. ये जरूर है कि इनको खतरा बना रहता है और पिछली आपदाओं से बहुत नुकसान भी पहुंचा है. लेकिन लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में नदियों का जल स्तर बढ़ने पर किनारे बसे लोगों की सुरक्षा को लेकर अनाउंसमेंट कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जाती है.

ये भी पढ़ें:

‎रुद्रप्रयाग: धराली में आई आपदा के बाद एक बार फिर से लोगों के जेहन में 2013 की केदारनाथ आपदा की याद ताजा हो गई. इस आपदा के जख्म आज भी रूह कंपा देते हैं. आपदा ने केदारनाथ से लेकर पूरी मंदाकिनी घाटी में भारी तबाही मची थी. बारह साल गुजर गए, लेकिन मंदाकनी नदी के किनारे जहां तबाही का खौफनाक मंजर बन गया था, वहां आज फिर बस्तियां बस गई हैं और फिर एक बड़ी आबादी आपदा के मुहाने पर है. वहीं जहां मंदाकिनी किनारे लोगों ने अपने आशियाने बना दिए हैं, वहीं बहु मंजिला भवनों के बनने से भविष्य में कोई बड़ी आपदा को भी न्यौता दिया गया है, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

देश के इतिहास में वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा ने बड़ी तबाही मचाई थी. केदारनाथ से लेकर तिलवाड़ा तक मंदाकिनी नदी से सटे कई आवसीय भवन तबाह हो गए थे और भारी नुकसान झेलना पड़ा था. लेकिन लोगों ने फिर भी सबक नहीं लिया. जहां तबाही हुई, आज फिर वहीं बस्तियां बस चुकी हैं. इसके अलावा अलकनंदा नदी किनारे भी अमूमन यही स्थिति देखने को मिल रही है. लोगों ने नदी किनारे आवासीय भवन बनाए हुए हैं.

people living along river
रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के किनारे बसी आवासीय बस्ती (PHOTO-ETV Bharat)

इन दिनों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और आवासीय भवनों के पास तक पानी पहुंच गया है. ऐसे में लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है. मंदाकिनी घाटी में आपदा के बाद से आज भी नदियों किनारे बसे परिवारों में दहशत तो है, लेकिन हटने के लिए कोई तैयार नहीं. उनका कहना है कि सरकार को सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करने चाहिए.

people living along river
केदारनाथ से लेकर तिलवाड़ा तक मंदाकिनी नदी से सटे कई आवसीय भवन (PHOTO-ETV Bharat)

जहां मंदाकिनी घाटी में नदी किनारे बसे लोगों को खतरा बना हुआ है. वहीं रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के बेलनी क्षेत्र में भी अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है. बदरीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर उफान मार रहा है.

people living along river
मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से आवासीय भवनों तक पहुंचा पानी (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन ने कहा कि नदियों किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर हर कदम उठाए जाते हैं. ये जरूर है कि इनको खतरा बना रहता है और पिछली आपदाओं से बहुत नुकसान भी पहुंचा है. लेकिन लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में नदियों का जल स्तर बढ़ने पर किनारे बसे लोगों की सुरक्षा को लेकर अनाउंसमेंट कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जाती है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

नदी किनारे बसे लोगरुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदीRUDRAPRAYAG MANDAKINI RIVERPEOPLE SETTLED OF MANDAKINI RIVERPEOPLE LIVING ALONG RIVER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.