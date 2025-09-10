पेलोल के बाद अब खूंटी के इस पुल पर मंडरा रहा खतरा, बालू का अवैध खनन नहीं रुका तो हो सकता है धराशायी
खूंटी में बालू का अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में एक और पुल पर खतरा मंडारने लगा है.
Published : September 10, 2025 at 3:00 PM IST
खूंटी: जिले में बालू माफियाओं को शासन-प्रशासन का खौफ नहीं है. जिले के छोटे-बड़े पुल बालू माफियाओं के अवैध खनन की भेंट चढ़ते जा रहे हैं. बालू के अवैध खनन के कारण ही पिछले दिनों पेलोल पुल धराशायी हो गया था और अब तोरपा क्षेत्र के तोरपा-सिमडेगा मुख्य पथ पर बना कुल्डा इलाके के पुल के पिलर खोखले होने लगे हैं. नदी से इस कदर बालू का अवैध खनन हो रहा है कि कभी भी पुल ध्वस्त हो सकता है. इसे लेकर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है.
प्रशासन अवैध खनन पर रोक लगाने में विफलः भाजपा
इस संबंध में भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा कि जिले में लगातार बालू माफियाओं द्वारा नदियों के घाटों से बालू का अवैध खनन और बालू की तस्करी की जा रही है. उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने में पूरी तरह से विफल है.
जिप सदस्य ने प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप
वहीं जिला परिषद सदस्य जयमंगल गुड़िया ने शासन-प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बालू के अवैध खनन पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि नदियों से रात के अंधेरे में बालू का अवैध खनन किया जाता है और ट्रैक्टर पर लाद कर बालू की तस्करी की जाती है. उन्होंने कहा कि आसपास के इलाकों में बालू का डंपिंग यार्ड बनाकर बड़े माफियाओं के लिए राह आसान बना दिया जाता है. हाइवा के माध्यम से अहले सुबह बालू की अवैध ढुलाई करायी जाती है.
बालू के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारीः एसडीओ
इधर, इस संबंध में खूंटी एसडीओ दीपेश कुमारी ने कहा कि बालू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है. खनन विभाग, वन विभाग, संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस बल और अंचल की टीम अवैध बालू खनन और बालू की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाती है. कई वाहन पकड़े जाते हैं. जुर्माना लिया जाता है. कोर्ट में केस चलता रहता है. उन्होंने दावा किया है कि बालू के अवैध खनन के खिलाफ सख्ती जारी है.
