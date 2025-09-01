ETV Bharat / state

हथिनीकुंड बैराज पर उफन रही यमुना, पहाड़ों से आ रही बेशकीमती लकड़ियां लूटने की मची होड़, जान जोखिम में डाल रहे युवा - WOOD LOOTED IN YAMUNA

यमुना में बढ़ते जलस्तर से खतरा, लोग लकड़ी पकड़ने में जान जोखिम में डाल रहे; हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली तक बाढ़ आशंका.

बेशकीमती लकड़ियां लूटने की मची होड़
बेशकीमती लकड़ियां लूटने की मची होड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2025 at 2:56 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 3:47 PM IST

4 Min Read

यमुनानगर: यमुना नदी में पहाड़ी इलाकों से बहकर आ रही लकड़ी पकड़ने के लिए हथिनीकुंड बैराज के निचले एरिया में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. बैराज से सायरन बजाकर अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे. प्रतापनगर थाना पुलिस और सिंचाई विभाग के कर्मी भी इन्हें हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हैं.

दरअसल, यमुना नदी जब विकराल रूप लेकर आती है तो अपने साथ पहाड़ी इलाकों से काफी सारा मलबा बहाकर लाती है. साथ ही जंगलों की लकड़ी भी नदी में बहकर आती है. इसी के चलते जब-जब यमुना में बाढ़ की सूचना आसपास के इलाकों वालों को मिलती है, तो स्थानीय युवा लकड़ी पकड़ने के लिए बैराज के पास पहुंच जाते हैं. क्योंकि नदी में बेशकीमती लकड़ियां बहकर आती हैं. सोमवार को जब यमुना ने रोद्र रूप धारण किया तो बैराज के निचले एरिया में टापू के पास सैकड़ों युवा लकड़ी पकड़ने पहुंच गए. इन्हें रोकने के लिए पुलिस कर्मी लगे रहे लेकिन इन्हें काबू कर पाना मुश्किल रहा.

लकड़ियां लूटने के लिए जान जोखिम में डाल रहे युवा (ETV Bharat)

18 अगस्त को बह गया था लकड़ी पकड़ने वाला युवक

थाना प्रभारी नर सिंह ने बताया कि "इन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन व पुलिस की टीमें नदी के किनारों पर पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो." बता दें कि बीते 18 अगस्त को बैराज के पास लकड़ी पकड़ते समय उत्तरप्रदेश का एक व्यक्ति नदी में बह गया था, जिसे करीब 2 किलोमीटर दूर से कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया था.

यमुना में लगातार बढ़ रहा पानी, दिल्ली के लिए खतरे की घंटी

यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से सीजन का सर्वाधिक पानी रिकॉर्ड होने के साथ सायरन बजाकर खतरे की घंटी बजा दी गई है. 3 घंटे से लगातार 3 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी दिल्ली की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है. पहाड़ों में लगातार बरसात जारी है, जिसके चलते पानी की मात्रा लगातार बढ़ने की संभावना है.

हथिनीकुंड बैराज पर उफन रही यमुना (ETV Bharat)

12 बजे तक 3.23 लाख क्यूसेक पहुंचा पानी

यमुना नदी के कैचमेंट एरिया उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बरसात, भूस्खलन लगातार जारी है, जिससे यमुना नदी ने रोद्र रूप धारण कर लिया है. देर रात से ही यमुना मिनी फ्लड की मात्रा से ऊपर हो गई थी. वहीं सुबह होने तक फ्लड की मात्रा भी क्रॉस कर गई और हथिनीकुंड बैराज से लगातार सायरन बजने लगे. सुबह 4 बजे पानी 1 लाख 65 हजार, 5 बजे 2 लाख 10 हजार, 7 बजे 2 लाख 38 हजार क्यूसेक दर्ज किया गया. वहीं 8 बजे 3 लाख 11032 क्यूसेक पानी होने पर फ्लड की घोषणा हुई और 9 बजे पानी बढ़कर 3 लाख 29 हजार क्यूसेक को पार कर गया. 10 बजे पानी की मात्रा 3 लाख 21 हजार क्यूसेक हो गई. 11 बजे 3 लाख 20 हजार व 12 बजे 3 लाख 23 हजार तक पहुंच गया. अभी कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात की सूचना है जिससे पानी की मात्रा बढ़ने की संभावना है.

दिल्ली में तबाही मचा सकता है यमुना का पानी

ये पानी हरियाणा के यमुनानगर के साथ करनाल, पानीपत, सोनीपत के यमुना नदी के साथ सटे इलाकों को प्रभावित करने के साथ दिल्ली में तबाही मचाएगा. प्रशासन ने निचले इलाकों को सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से सूचित कर दिया है. सिंचाई विभाग के अधिकारी विजय गर्ग ने बताया कि "पानी की स्थिति पर ध्यान रखा जा रहा है और प्रशासन को हर घंटे की सूचना लगातार दी जा रही है." बता दें कि यमुना में हथिनीकुंड बैराज पर 1 लाख क्यूसेक पानी दर्ज होने पर मिनी फ्लड घोषित किया जाता है. वहीं 2 लाख 50 हजार क्यूसेक पानी दर्ज होने पर फ्लड की घोषणा कर दी जाती है, जो निचले इलाकों के लिए खतरनाक हो जाता है.

इसे भी पढ़ें : हथिनीकुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोले गए, हाई फ्लड की घोषणा, दिल्ली के लिए बढ़ा खतरा, देखिए ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

यमुनानगर: यमुना नदी में पहाड़ी इलाकों से बहकर आ रही लकड़ी पकड़ने के लिए हथिनीकुंड बैराज के निचले एरिया में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. बैराज से सायरन बजाकर अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे. प्रतापनगर थाना पुलिस और सिंचाई विभाग के कर्मी भी इन्हें हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हैं.

दरअसल, यमुना नदी जब विकराल रूप लेकर आती है तो अपने साथ पहाड़ी इलाकों से काफी सारा मलबा बहाकर लाती है. साथ ही जंगलों की लकड़ी भी नदी में बहकर आती है. इसी के चलते जब-जब यमुना में बाढ़ की सूचना आसपास के इलाकों वालों को मिलती है, तो स्थानीय युवा लकड़ी पकड़ने के लिए बैराज के पास पहुंच जाते हैं. क्योंकि नदी में बेशकीमती लकड़ियां बहकर आती हैं. सोमवार को जब यमुना ने रोद्र रूप धारण किया तो बैराज के निचले एरिया में टापू के पास सैकड़ों युवा लकड़ी पकड़ने पहुंच गए. इन्हें रोकने के लिए पुलिस कर्मी लगे रहे लेकिन इन्हें काबू कर पाना मुश्किल रहा.

लकड़ियां लूटने के लिए जान जोखिम में डाल रहे युवा (ETV Bharat)

18 अगस्त को बह गया था लकड़ी पकड़ने वाला युवक

थाना प्रभारी नर सिंह ने बताया कि "इन पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन व पुलिस की टीमें नदी के किनारों पर पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो." बता दें कि बीते 18 अगस्त को बैराज के पास लकड़ी पकड़ते समय उत्तरप्रदेश का एक व्यक्ति नदी में बह गया था, जिसे करीब 2 किलोमीटर दूर से कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया था.

यमुना में लगातार बढ़ रहा पानी, दिल्ली के लिए खतरे की घंटी

यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से सीजन का सर्वाधिक पानी रिकॉर्ड होने के साथ सायरन बजाकर खतरे की घंटी बजा दी गई है. 3 घंटे से लगातार 3 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी दिल्ली की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है. पहाड़ों में लगातार बरसात जारी है, जिसके चलते पानी की मात्रा लगातार बढ़ने की संभावना है.

हथिनीकुंड बैराज पर उफन रही यमुना (ETV Bharat)

12 बजे तक 3.23 लाख क्यूसेक पहुंचा पानी

यमुना नदी के कैचमेंट एरिया उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बरसात, भूस्खलन लगातार जारी है, जिससे यमुना नदी ने रोद्र रूप धारण कर लिया है. देर रात से ही यमुना मिनी फ्लड की मात्रा से ऊपर हो गई थी. वहीं सुबह होने तक फ्लड की मात्रा भी क्रॉस कर गई और हथिनीकुंड बैराज से लगातार सायरन बजने लगे. सुबह 4 बजे पानी 1 लाख 65 हजार, 5 बजे 2 लाख 10 हजार, 7 बजे 2 लाख 38 हजार क्यूसेक दर्ज किया गया. वहीं 8 बजे 3 लाख 11032 क्यूसेक पानी होने पर फ्लड की घोषणा हुई और 9 बजे पानी बढ़कर 3 लाख 29 हजार क्यूसेक को पार कर गया. 10 बजे पानी की मात्रा 3 लाख 21 हजार क्यूसेक हो गई. 11 बजे 3 लाख 20 हजार व 12 बजे 3 लाख 23 हजार तक पहुंच गया. अभी कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात की सूचना है जिससे पानी की मात्रा बढ़ने की संभावना है.

दिल्ली में तबाही मचा सकता है यमुना का पानी

ये पानी हरियाणा के यमुनानगर के साथ करनाल, पानीपत, सोनीपत के यमुना नदी के साथ सटे इलाकों को प्रभावित करने के साथ दिल्ली में तबाही मचाएगा. प्रशासन ने निचले इलाकों को सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से सूचित कर दिया है. सिंचाई विभाग के अधिकारी विजय गर्ग ने बताया कि "पानी की स्थिति पर ध्यान रखा जा रहा है और प्रशासन को हर घंटे की सूचना लगातार दी जा रही है." बता दें कि यमुना में हथिनीकुंड बैराज पर 1 लाख क्यूसेक पानी दर्ज होने पर मिनी फ्लड घोषित किया जाता है. वहीं 2 लाख 50 हजार क्यूसेक पानी दर्ज होने पर फ्लड की घोषणा कर दी जाती है, जो निचले इलाकों के लिए खतरनाक हो जाता है.

इसे भी पढ़ें : हथिनीकुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोले गए, हाई फ्लड की घोषणा, दिल्ली के लिए बढ़ा खतरा, देखिए ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

Last Updated : September 1, 2025 at 3:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

यमुना में लकड़ी लूटयमुना में जलस्तर बढ़ रहाहथिनीकुंड बैराजWATER LEVEL RISING IN YAMUNAWOOD LOOTED IN YAMUNA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.