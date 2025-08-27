ETV Bharat / state

कोसी से मंडरा रहा बड़ा खतरा! मोहान से रामनगर तक सिल्ट से भरी नदी, विशेषज्ञों ने किया आगाह - KOSI RIVER IN UTTARAKHAND

रामनगर और कॉर्बेट क्षेत्र की अहम नदी है कोसी नदी, सिल्ट से भरने से बढ़ रहा खतरा, साल 1993 और 2010 में आ चुकी बाढ़

Kosi River
कोसी नदी से खतरा (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 5:35 PM IST

कैलाश सुयाल, रामनगर: पर्यटन नगरी रामनगर जो अपनी खूबसूरती और विश्वविख्यात कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से देश-दुनिया में पहचानी जाती है, इन दिनों एक बड़े खतरे से जूझ रही है. मोहान से लेकर रामनगर तक कोसी नदी का जो हिस्सा है, वो लगातार उपखनिज (रेत, बजरी और सिल्ट) से भर चुका है. इसके चलते नदी का स्तर काफी ऊपर उठ गया है. जानकारों का मानना है कि अगर समय रहते इस पर कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थिति किसी भी समय बड़ी प्राकृतिक आपदा का रूप ले सकती है.

कोसी नदी की मौजूदा हालत: कोसी नदी का जलस्तर इस समय सामान्य से ऊपर है. रामनगर से मोहान तक नदी की धारा में जगह-जगह भारी मात्रा में सिल्ट और उपखनिज जमा हो चुका है. इससे कोसी नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है. जहां पहले नदी की गहराई पानी को संभाल लेती थीं, वहीं अब सतह ऊंची हो जाने से बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया है.

पर्यावरण जानकार गणेश रावत की चेतावनी: स्थानीय बुद्धिजीवी और नदी व पर्यावरण से जुड़े जानकार गणेश रावत का कहना है कि तकनीकी दृष्टि से नदियों की रेत-बजरी को नियंत्रित ढंग से हटाना चाहिए. ताकि, कोसी नदी का बीच का प्रवाह गहरा बना रहे और आसपास की बस्तियां सुरक्षित रहें.

Kosi River
कोसी नदी का फैलाव (फोटो- ETV Bharat)

गणेश रावत याद दिलाते हैं कि साल 1993 और 2010 की विनाशकारी बाढ़ ने रामनगर और आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर दिया था. आज वही स्थिति दोबारा बन रही है. क्योंकि, नदी का पेटा (River Bed) ऊंचा हो चुका है. उनका मानना है कि अगर वैज्ञानिक तरीके से रिवर ट्रेनिंग और नियंत्रित चुगान नहीं किया गया तो आने वाले समय में ढिकुली, मोहान, सुंदरखाल, पंपापुरी और रामनगर के भारतपुरी क्षेत्र तक भारी तबाही आ सकती है.

Kosi River
कोसी नदी से सटा है आबादी वाला क्षेत्र (फोटो- ETV Bharat)

"आपदा अचानक नहीं आती, उसकी पृष्ठभूमि सालों से तैयार होती है. कोसी नदी में जो सिल्ट जमा हो रही है, वही आने वाली आपदा की जमीन तैयार कर रही है. मोहान से लेकर गर्जिया, ढिकुली और रामनगर तक नदी में वैज्ञानिक रिवर ट्रेनिंग कराना जरूरी है." -गणेश रावत, नदी व पर्यावरण से जुड़े जानकार

विशेषज्ञों की राय: पीएनजीपीजी कॉलेज रामनगर के प्राचार्य प्रो. डॉ. एमसी पांडे का कहना है कि पिछले कुछ सालों में बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल गया है. अब बरसात पूरे सीजन में रुक-रुक कर नहीं होती. बल्कि, अचानक तेज और भारी बारिश होती है. भारी बारिश से नदी का जलस्तर अचानक ऊपर आ जाता है. उसके नजदीक बसे गांव और रिसॉर्ट्स के लिए खतरा पैदा हो जाता है.

Kosi River
कोसी नदी से मंडरा खतरा (फोटो- ETV Bharat)

ढिकुली और गर्जिया क्षेत्र में खास तौर पर यह स्थिति गंभीर होती जा रही है. अगर सिल्ट ऐसे ही जमा होता रहा तो कोसी नदी का लेवल और उठेगा, जिससे गांव, आवासीय मकान, रिसॉर्ट, तटबंध और वन संपदा को खतरा बढ़ेगा. डॉ. एमसी पांडे ने भी वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रित चुगान की जरूरत पर जोर दिया.

Kosi River
कोसी नदी का वाटर डिस्चार्ज (फोटो- ETV Bharat GFX)

सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा की चिंता: रामनगर के सामाजिक कार्यकर्ता और प्रकृति प्रेमी नरेंद्र शर्मा का कहना है कि साल 1993 और 2010 की बाढ़ ने न केवल गांवों और रिसॉर्ट्स को नुकसान पहुंचाया. बल्कि, कई इलाकों की जमीनें भी बह गईं. यह केवल स्थानीय समस्या नहीं है. बल्कि, राज्य और केंद्र सरकार को भी इस पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए.

"अगर तकनीकी अध्ययन और समाधान नहीं निकाला गया तो ढिकुली, मोहान, पंपापुरी और रामनगर के निचले इलाकों को भविष्य में बड़ी आपदा झेलनी पड़ सकती है. साथ ही कोसी बैराज पर भी खतरा मंडराएगा."- नरेंद्र शर्मा, प्रकृति प्रेमी

वन विभाग की स्थिति और चुनौतियां: रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने स्वीकार किया कि खतरा वास्तविक है. उन्होंने बताया कि यह इलाका इको सेंसिटिव जोन और एलिफेंट कॉरिडोर में आता है. इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कमर्शियल माइनिंग या चुगान संभव नहीं है.

Kosi River
उफान पर कोसी नदी (फोटो- ETV Bharat)

डीएफओ दिगंत नायक ने आगे कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत जहां प्लांटेशन को नदी के कटाव से खतरा होता है, वहां रिवर ट्रेनिंग और तटबंध का निर्माण किया गया है, लेकिन सिल्ट की बढ़ती मात्रा चिंता का विषय है. इस बारे में अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा.

वैज्ञानिक पहलू और खतरे की जड़-

  • नदी का पेटा ऊंचा हो गया है, जिससे धारा का संतुलन बिगड़ गया है.
  • बारिश और बाढ़ के समय पानी गांवों और रिसॉर्ट्स की ओर बहने का खतरा है.
  • तटबंध और वन संपदा को भारी नुकसान हो सकता है.
  • कोसी बैराज की मजबूती पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं.

संभावित समाधान-

  • वैज्ञानिक अध्ययन– विशेषज्ञ टीम से नदी की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन.
  • रिवर ट्रेनिंग– नदी के बीच से नियंत्रित ढंग से सिल्ट और रेत हटाना.
  • नियंत्रित चुगान – इको सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए गैर-व्यावसायिक स्तर पर रेत निकालना.
  • तटबंध निर्माण– जहां कटाव ज्यादा है वहां मजबूत तटबंध और सुरक्षा दीवारें.
  • आपदा प्रबंधन योजना– स्थानीय प्रशासन और सरकार को भविष्य के लिए ठोस योजना तैयार करनी होगी.

कोसी बचाओ अभियान से जुड़े विनोद पपने ने किया आगाह: कोसी बचाओ अभियान से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार विनोद पपने कहते हैं कि कोसी नदी का संकट अब गंभीर होता जा रहा है. उनके अनुसार नदी में लगातार सिल्ट भरने और जलस्तर उठने से खतरा तेजी से बढ़ रहा है. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो रामनगर और आसपास के क्षेत्रों के लिए यह आपदा का कारण बन सकता है.

पपने का कहना है कि इसके समाधान के लिए भूविज्ञान और नदी प्रबंधन के विशेषज्ञ तकनीकी सलाहकारों को रुड़की जैसे संस्थानों से बुलाकर विस्तृत शोध कराया जाना अनिवार्य है. सही वैज्ञानिक अध्ययन और ठोस कार्ययोजना ही इस संकट से निपटने का उपाय है. वहीं, अन्य लोगों का कहना है कि इको-सेंसिटिव जोन के नियमों का पालन करते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने की जरूरत है.

विनाशकारी बाढ़ दोहरा सकता है कोसी: कोसी सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि रामनगर समेत कॉर्बेट की पहचान एवं जीवन रेखा है, लेकिन लगातार बढ़ते सिल्ट और उपखनिज ने इसे आपदा के मुहाने पर ला खड़ा किया है. बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की चेतावनी स्पष्ट है कि अगर समय रहते वैज्ञानिक ढंग से समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाला समय 1993 और 2010 जैसी विनाशकारी बाढ़ दोहराएगा.

NAINITAL KOSI WATER LEVELDANGER BY KOSI RIVER IN RAMNAGARकोसी नदी में सिल्ट से खतरारामनगर कोसी से खतराKOSI RIVER IN UTTARAKHAND

