हजारीबाग में बढ़ा डांडिया का क्रेज, एक दर्जन से अधिक स्थानों में डांडिया नाइट्स का आयोजन

हजारीबाग में नवरात्र पर डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया है. इसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है.

Dandiya Nights In Hazaribag
डांडिया नाइट्स के आयोजक. (फोटो-ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 2:28 PM IST

हजारीबाग: दुर्गा पूजा में डांडिया का क्रेज बढ़ गया है. हजारीबाग शहर में भी डांडिया नाइट्स का प्रचलन जोर-शोर से बढ़ा है. हजारीबाग में लगभग एक दर्जन से अधिक डांडिया नाइट्स का आयोजन नवरात्र के दौरान हो रहा है. युवाओं में डांडिया नाइट्स के आयोजन को लेकर काफी उत्साह है. वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

नवरात्र में गरबा और डांडिया का विशेष महत्व है. गुजरात और महाराष्ट्र की यह संस्कृति अब झारखंड के छोटे-छोटे शहर में भी देखने को मिल रही है. हजारीबाग में 26 तारीख से लेकर 29 तक एक दर्जन से अधिक डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है.

आयोजकों की ओर से दिए गए आकर्षक ऑफर

वहीं आयोजकों की ओर से एक से बढ़कर एक ऑफर दिए जा रहे हैं और सस्ते टिकट भी लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं. कई ऐसे लोग हैं जो लगातार 3 दिन तक डांडिया नाइट में नजर आएंगे. आयोजकों ने बताया कि बदलते समय में हजारीबाग जैसे छोटे शहर में भी लोग डांडिया के आयोजन की मांग करते हैं. इसे देखते हुए डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है. जहां सुरक्षा, पार्किंग समेत तमाम बिंदुओं पर तैयारी की गई है.

हजारीबाग में मुख्य डांडिया कार्यक्रम

  • स्टेशन क्लब में डांडिया बाग 28 सितम्बर.
  • द बिगेस्ट डांडिया होटल विनायक 26 सितंबर.
  • रास रंगीलो प्रधान कैफेटेरिया 27 सितंबर.
  • आओ डांडिया गरबा 27 सितंबर मयूरी रेजिडेंसी.
  • नौ रात्रि नाइट होटल विनायक 28 सितंबर.
  • डांडिया नाइट, 27 सितंबर, होटल उपकार.
  • बड़ा बाजार में नवरात्र नाइट 27 सितंबर
  • नवरात्र डांडिया नाइट मीटिंग 28 सितंबर होटल श्री विनायक
युवाओं में डांडिया को लेकर गजब का क्रेज

हजारीबाग के युवा बताते हैं कि साल भर डांडिया नाइट्स का इंतजार रहता है. नवरात्र में अगर डांडिया नहीं हो तो पर्व भी फीका लगता है. जहां एक और माता रानी की पूजा धूमधाम से होती है तो दूसरी ओर हजारीबाग में पिछले 3 सालों से डांडिया नाइट्स का क्रेज देखा जा रहा है.

यंगस्टर्स का कहना है कि डांडिया नाइट्स का क्रेज बढ़ा है. वहीं पारिवारिक लोग भी डांडिया का इंतजार करते हैं. हजारीबाग की महिलाओं ने बताया कि डांडिया की तैयारी घर में जोर-शोर से चल रही है. इंतजार है कि डांडिया नाइट के आयोजन का. डांडिया को लेकर लोग एक महीने पहले से तैयारी करते हैं.

पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

इधर, डांडिया नाइट्स को देखते हुए हजारीबाग पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी आयोजकों को कहा गया है कि खुद का वॉलेंटियर्स रखें और सीसीटीवी कैमरे का विशेष रूप से इंतजाम हो. लेकिन डांडिया नाइट्स में भड़काऊ गाना बजाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है.

डांडिया नाइट्स के जरिए जहां युवाओं को मस्ती करने का माहौल मिल जाता है तो दूसरी ओर दोस्तों से मिलना-जुलना भी हो जाता है. बहरहाल, आने वाले दिनों में हजारीबाग के अलग-अलग होटलों में लोग डांडिया करते दिखेंगे.

TAGGED:

