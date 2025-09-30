खूंटी में देर रात तक थिरकते रहे लोग, डांडिया नाइट में दिखा परंपरा और सामाजिक एकता का संगम
नवरात्रि पर्व के अवसर पर खूंटी का माहौल पूरी तरह रंगीन रहा, जहां महिलाओं और पुरुषों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन-मोह लिया.
Published : September 30, 2025 at 1:08 PM IST
खूंटीः नवरात्रि पर्व पर खूंटी क्लब का माहौल सोमवार की रात पूरी तरह रंगीन रहा. सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और वीकेएस इंफ्रा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित डांडिया नाइट न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बना बल्कि सामाजिक सौहार्द और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करने का मंच भी साबित हुआ.
चौथे वर्ष लगातार आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन डीएसपी वरुण रजक, बिरसा वाहिनी फाउंडेशन की प्रिया मुंडा और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट जयप्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से किया.
डांडिया नाइट को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला
पंडाल में जगमगाती रंग-बिरंगी रोशनियों और संगीत की ताल पर महिलाएं व युवतियां पारंपरिक लहंगे चुनरी में झूमती नजर आईं. वहीं युवकों ने कुर्ता पायजामा पहनकर डांडिया की अद्भुत प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. डांडिया नाइट को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. आयोजन समिति ने प्रतियोगिताओं के जरिए श्रेष्ठ परिधान और नृत्य प्रस्तुति का सम्मान कर माहौल को और रोमांचक बना दिया. बाद में विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए गए.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
कार्यक्रम में व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर समिति की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे. जगह-जगह स्वयंसेवकों ने न सिर्फ भीड़ को नियंत्रित किया बल्कि आगंतुकों का स्वागत कर उन्हें अपनेपन का अहसास भी कराया.
ऐसे पर्वोंं द्वारा भाईचारे का संदेश
अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक महोत्सव न केवल परंपराओं को जीवित रखते हैं बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी देते हैं. आयोजन को सफल बनाने में समिति के अध्यक्ष नकुल भगत, महामंत्री लव चौधरी, डांडिया समिति के कुमार सौरव, अंकित जैन, राहुल सिंह और गुलिट मिश्रा आदि की अहम भूमिका रही.
