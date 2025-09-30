ETV Bharat / state

खूंटी में देर रात तक थिरकते रहे लोग, डांडिया नाइट में दिखा परंपरा और सामाजिक एकता का संगम

खूंटीः नवरात्रि पर्व पर खूंटी क्लब का माहौल सोमवार की रात पूरी तरह रंगीन रहा. सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और वीकेएस इंफ्रा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित डांडिया नाइट न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम बना बल्कि सामाजिक सौहार्द और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करने का मंच भी साबित हुआ.

चौथे वर्ष लगातार आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन डीएसपी वरुण रजक, बिरसा वाहिनी फाउंडेशन की प्रिया मुंडा और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट जयप्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से किया.

खूंटी में डांडिया नाइट में उपस्थित अतिथिगण (Etv Bharat)

डांडिया नाइट को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला

पंडाल में जगमगाती रंग-बिरंगी रोशनियों और संगीत की ताल पर महिलाएं व युवतियां पारंपरिक लहंगे चुनरी में झूमती नजर आईं. वहीं युवकों ने कुर्ता पायजामा पहनकर डांडिया की अद्भुत प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. डांडिया नाइट को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. आयोजन समिति ने प्रतियोगिताओं के जरिए श्रेष्ठ परिधान और नृत्य प्रस्तुति का सम्मान कर माहौल को और रोमांचक बना दिया. बाद में विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए गए.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम