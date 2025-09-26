ETV Bharat / state

कोयलांचल में दिखी मिनी गुजरात की झलक, पारंपरिक वेशभूषा के साथ डांडिया, 80 साल से होता आ रहा आयोजन

धनबाद के बैंक मोड़ गुजराती स्कूल में मिनी गुजराती माहौल देखने को मिला. महिलाओं ने उत्साहपूर्वक डांडिया और गरबा खेला.

GARBA NIGHT IN DHANBAD
गरबा करती महिलाएं (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 12:03 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: कोयलांचल में दुर्गापूजा को लेकर लोगों में उत्साह है. सभी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं. पूजा कमेटी, पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है. सभी अपने-अपने तरीके से मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं.

वहीं धनबाद के बैंक मोड़ गुजराती स्कूल में मिनी गुजरात की झलक देखी जा रही है. 80 साल से शक्ति सत्यम कमेटी के माध्यम से गुजराती समाज के लोग डांडिया गरबा का आयोजन करते आ रहे हैं. खास बात है कि गुजराती परम्परा के अनुसार सभी विधि विधान किये जाते हैं. नवरात्र के पूरे 9 दिन गुजराती समाज की सैकड़ों महिलाएं एक जगह एकत्रित होती हैं. यह सब पूरी गुजराती वेशभूषा में होती हैं. अपनी परम्परा के अनुसार मां दुर्गा की आराधना करती हैं.

डांडिया डांस पर बात करती महिलाएं (Etv Bharat)

पूरी भक्ति-भाव से गुजराती गीतों पर झूमती हैं महिलाएं

सब महिलाएं घंटो तक गुजराती गीत संगीत पर डांडिया गरबा नृत्य करती हैं. सोना रावल जो कि गुजराती गायिका हैं, उन्होंने गुजराती गरबा भक्ति गीत गाए जिस पर सैकड़ों महिलाएं पूरी भक्ति भाव से उन गीतों पर झूमती रहीं और गरबा करती रहीं.

वहीं गुजराती समाज की गायिका सोना रावल ने कहा कि नवरात्र के मौके पर हर साल डांडिया गरबा का आयोजन किया जाता है. भक्ति भाव से मां की पूजा आराधना सभी करते हैं लेकिन आज कल डांडिया गरबा के नाम पर जो भेंट किया जा रहा है, वह गुजराती संस्कृति पर प्रहार है. केवल डांडिया हाथ मे पकड़ लेने मात्र से वह भाव भक्ति नहीं आ सकती है.

GARBA NIGHT IN DHANBAD
गरबा करती महिलाएं (Etv Bharat)

वहीं, नवरात्रि के दौरान डांडिया गरबा में शामिल हुईं महिलाओं ने बताया कि वे पारंपरिक परिधानों में आती हैं और गरबा और डांडिया के माध्यम से देवी मां की आराधना करती हैं. वे देवी मां से सभी के लिए मंगल की कामना करती हैं.

ये भी पढ़ें-

हजारीबाग में तीन दिवसीय गरबा महोत्सव का आयोजन, जमकर झूमे लोग

बॉलीवुड स्टार रश्मि देसाई के साथ झूमे पलामू के लोग, एक्ट्रेस ने पूछा कौन सा किरदार आया पसंद? जवाब में मिला दिलचस्प

पलामू में दो दिवसीय डांडिया महोत्सव का आयोजन, एक्ट्रेस रिमी सेन और रश्मि देसाई लेंगी हिस्सा

Last Updated : September 26, 2025 at 12:32 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

धनबाद में डांडियाDANDIYA DANCE ON DURGA PUJADURGA PUJAधनबाद में दुर्गा पूजा की धूमGARBA NIGHT IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.