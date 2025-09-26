कोयलांचल में दिखी मिनी गुजरात की झलक, पारंपरिक वेशभूषा के साथ डांडिया, 80 साल से होता आ रहा आयोजन
धनबाद के बैंक मोड़ गुजराती स्कूल में मिनी गुजराती माहौल देखने को मिला. महिलाओं ने उत्साहपूर्वक डांडिया और गरबा खेला.
Published : September 26, 2025 at 12:03 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 12:32 PM IST
धनबाद: कोयलांचल में दुर्गापूजा को लेकर लोगों में उत्साह है. सभी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं. पूजा कमेटी, पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है. सभी अपने-अपने तरीके से मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं.
वहीं धनबाद के बैंक मोड़ गुजराती स्कूल में मिनी गुजरात की झलक देखी जा रही है. 80 साल से शक्ति सत्यम कमेटी के माध्यम से गुजराती समाज के लोग डांडिया गरबा का आयोजन करते आ रहे हैं. खास बात है कि गुजराती परम्परा के अनुसार सभी विधि विधान किये जाते हैं. नवरात्र के पूरे 9 दिन गुजराती समाज की सैकड़ों महिलाएं एक जगह एकत्रित होती हैं. यह सब पूरी गुजराती वेशभूषा में होती हैं. अपनी परम्परा के अनुसार मां दुर्गा की आराधना करती हैं.
पूरी भक्ति-भाव से गुजराती गीतों पर झूमती हैं महिलाएं
सब महिलाएं घंटो तक गुजराती गीत संगीत पर डांडिया गरबा नृत्य करती हैं. सोना रावल जो कि गुजराती गायिका हैं, उन्होंने गुजराती गरबा भक्ति गीत गाए जिस पर सैकड़ों महिलाएं पूरी भक्ति भाव से उन गीतों पर झूमती रहीं और गरबा करती रहीं.
वहीं गुजराती समाज की गायिका सोना रावल ने कहा कि नवरात्र के मौके पर हर साल डांडिया गरबा का आयोजन किया जाता है. भक्ति भाव से मां की पूजा आराधना सभी करते हैं लेकिन आज कल डांडिया गरबा के नाम पर जो भेंट किया जा रहा है, वह गुजराती संस्कृति पर प्रहार है. केवल डांडिया हाथ मे पकड़ लेने मात्र से वह भाव भक्ति नहीं आ सकती है.
वहीं, नवरात्रि के दौरान डांडिया गरबा में शामिल हुईं महिलाओं ने बताया कि वे पारंपरिक परिधानों में आती हैं और गरबा और डांडिया के माध्यम से देवी मां की आराधना करती हैं. वे देवी मां से सभी के लिए मंगल की कामना करती हैं.
