कोयलांचल में दिखी मिनी गुजरात की झलक, पारंपरिक वेशभूषा के साथ डांडिया, 80 साल से होता आ रहा आयोजन

धनबाद: कोयलांचल में दुर्गापूजा को लेकर लोगों में उत्साह है. सभी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं. पूजा कमेटी, पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं. नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है. सभी अपने-अपने तरीके से मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं.

वहीं धनबाद के बैंक मोड़ गुजराती स्कूल में मिनी गुजरात की झलक देखी जा रही है. 80 साल से शक्ति सत्यम कमेटी के माध्यम से गुजराती समाज के लोग डांडिया गरबा का आयोजन करते आ रहे हैं. खास बात है कि गुजराती परम्परा के अनुसार सभी विधि विधान किये जाते हैं. नवरात्र के पूरे 9 दिन गुजराती समाज की सैकड़ों महिलाएं एक जगह एकत्रित होती हैं. यह सब पूरी गुजराती वेशभूषा में होती हैं. अपनी परम्परा के अनुसार मां दुर्गा की आराधना करती हैं.

डांडिया डांस पर बात करती महिलाएं (Etv Bharat)

पूरी भक्ति-भाव से गुजराती गीतों पर झूमती हैं महिलाएं

सब महिलाएं घंटो तक गुजराती गीत संगीत पर डांडिया गरबा नृत्य करती हैं. सोना रावल जो कि गुजराती गायिका हैं, उन्होंने गुजराती गरबा भक्ति गीत गाए जिस पर सैकड़ों महिलाएं पूरी भक्ति भाव से उन गीतों पर झूमती रहीं और गरबा करती रहीं.