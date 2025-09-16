ETV Bharat / state

गंगोत्री से रामेश्वरम तक दंडवत यात्रा, बस्तर पहुंचा आस्था का सफर

भक्त उपेंद्र दास बिहार के बांका जिला के निवासी हैं. देश में सुख और शांति के लिए दंडवत यात्रा पर निकले हैं.

Published : September 16, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 5:24 PM IST

बस्तर: भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान करता है. कोई तप करता है तो कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है. ऐसी ही एक यात्रा पर भक्त उपेंद्र दास निकले हैं. बिहार के बांका जिले के रहने वाले उपेंद्र दास दंडवत यात्रा पर निकले हैं. दंडवत यात्रा के जरिए उपेंद्र दास देश में सुख और शांति की कामना का प्रण लेकर निकले हैं. भक्त उपेंद्र दास की ये यात्रा गंगोत्री धाम से शुरु हुई है. गंगोत्री धाम से शुरु हुई ये यात्रा रामेश्वरम तक जाएगी. भक्त उपेंद्र दास बताते हैं कि उनकी ये दंडवत यात्रा पिछले ढाई सालों से चल रही है. वो सड़क मार्ग के जरिए दंडवत यात्रा करते हुए अपना रामेश्वरम तक का सफर पूरा कर रहे हैं.

दंडवत यात्रा पर भक्त: दंडवत यात्रा पर निकले भक्त उपेंद्र दास जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उनका यहां पर लोगों ने स्वागत किया. लोगों ने उनके दंडवत यात्रा की तारीफ की. उपेंद्र दास अब बस्तर के सुकमा से होते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर बढ़ेंगे. उपेंद्र दास बताते हैं कि उनकी यात्रा गंगोत्री धाम से शुरु हुई है. उनका संकल्प है कि वो गंगा के उदगम स्थल से शुरु हुए इस सफर को सागर तट पर बसे रामेश्वरम तक लेकर जाएं. रामेश्वरम तक का ये पूरा सफर दंडवत यात्रा के जरिए पूरा किया जाएगा.

हजारों किमी का मुश्किल सफर: भक्त उपेंद्र दास बताते हैं कि हजारों किलोमीटर का ये सफर कोई सामान्य यात्रा नहीं बल्कि मुश्किल सफर है. सड़क मार्ग के जरिए दंडवत करते आगे बढ़ते रहना कठित होता है. उपेंद्र दास बताते हैं कि भगवान उनकी यात्रा को सफल बना रहे हैं वो तो बस एक जरिया मात्र हैं. बारिश, गर्मी और उबड़ खाबड़ रास्तों के जरिए ये दंडवत यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है. जहां से भी उपेंद्र दास गुजरते हैं वहां पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं.

बिहार के रहने वाले हैं उपेंद्र दास: भक्त उपेंद्र दास ने बताया कि वे बिहार के बांका जिला ने निवासी हैं. इस यात्रा की शुरुआत 06 जून 2023 से शुरु हुई. रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा स्थापित किये गए शिवलिंग का दर्शन कर उनकी ये यात्रा पूर्ण होगी. भक्त उपेंद्र दास ने बताया कि यात्रा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करते हैं. बाकी समय विश्राम करते हैं. उन्होंने बताया कि लक्ष्य कब पूरा होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है. कल शरीर मे किसी प्रकार का रोग या मौसम बिगड़ जाए तो रुकना पड़ेगा.

