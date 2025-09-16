ETV Bharat / state

गंगोत्री से रामेश्वरम तक दंडवत यात्रा, बस्तर पहुंचा आस्था का सफर

बस्तर पहुंचा आस्था का सफर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 16, 2025 at 5:13 PM IST | Updated : September 16, 2025 at 5:24 PM IST 3 Min Read

बस्तर: भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान करता है. कोई तप करता है तो कोई तीर्थ यात्रा पर निकलता है. ऐसी ही एक यात्रा पर भक्त उपेंद्र दास निकले हैं. बिहार के बांका जिले के रहने वाले उपेंद्र दास दंडवत यात्रा पर निकले हैं. दंडवत यात्रा के जरिए उपेंद्र दास देश में सुख और शांति की कामना का प्रण लेकर निकले हैं. भक्त उपेंद्र दास की ये यात्रा गंगोत्री धाम से शुरु हुई है. गंगोत्री धाम से शुरु हुई ये यात्रा रामेश्वरम तक जाएगी. भक्त उपेंद्र दास बताते हैं कि उनकी ये दंडवत यात्रा पिछले ढाई सालों से चल रही है. वो सड़क मार्ग के जरिए दंडवत यात्रा करते हुए अपना रामेश्वरम तक का सफर पूरा कर रहे हैं. दंडवत यात्रा पर भक्त: दंडवत यात्रा पर निकले भक्त उपेंद्र दास जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उनका यहां पर लोगों ने स्वागत किया. लोगों ने उनके दंडवत यात्रा की तारीफ की. उपेंद्र दास अब बस्तर के सुकमा से होते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर बढ़ेंगे. उपेंद्र दास बताते हैं कि उनकी यात्रा गंगोत्री धाम से शुरु हुई है. उनका संकल्प है कि वो गंगा के उदगम स्थल से शुरु हुए इस सफर को सागर तट पर बसे रामेश्वरम तक लेकर जाएं. रामेश्वरम तक का ये पूरा सफर दंडवत यात्रा के जरिए पूरा किया जाएगा.

Last Updated : September 16, 2025 at 5:24 PM IST