ETV Bharat / state

कानपुर देहात में सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस, प्रधानाध्यापक सस्पेंड, BEO को नोटिस, प्रधानपति समेत चार के खिलाफ FIR

स्कूल में बार-बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए. ( Photo Credit; Social Media )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 21, 2025 at 6:42 PM IST 2 Min Read