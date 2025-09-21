ETV Bharat / state

कानपुर देहात में सरकारी स्कूल में बार बालाओं का डांस, प्रधानाध्यापक सस्पेंड, BEO को नोटिस, प्रधानपति समेत चार के खिलाफ FIR

बिना परमिशन प्राथमिक स्कूल में बार बालाओं के डांस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप.

स्कूल में बार-बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए.
स्कूल में बार-बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए. (Photo Credit; Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 6:42 PM IST

कानपुर देहात : मूसानगर थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सरकारी स्कूल में रातभर अश्लील डांस हुआ. स्कूल में बार-बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए. प्रधान पति समेत गांव वालों ने भी जमकर डांस किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. डीएम के आदेश पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया है. मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है. इस वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

6 डांसर बुलाई गई थीं : पुलिस ने बताया, मूसानगर थाना क्षेत्र के क्योटरा बंगार गांव के रहने वाले गजराज सिंह के नाती का छठी कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया था. प्राथमिक स्कूल में डांस का कार्यक्रम रखा गया था. जिसमें करीब 6 महिला डांसर बुलाई गई थी. कार्यक्रम में गांव के भी कई लोग शामिल थे. बार बालाओं के साथ प्रधान पति, कोटेदार सहित कई अन्य लोग नशे में डांस करते रहे.

BSA ने प्रधानाध्यापक को किया सस्पेंड.
BSA ने प्रधानाध्यापक को किया सस्पेंड. (Photo Credit; BSA Office)

प्रधानाध्यापक को किया सस्पेंड : डीएम कपिल सिंह ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग प्राथमिक स्कूल में अशोभनीय नृत्य करते हुए पाए गए थे. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की जांच में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दोषी पाया गया. उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

BEO को कारण बताओ नोटिस : वहीं खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से विस्तृत जांच आख्या मांगी गई है. जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों की अनुशासनहीनता अथवा किसी भी प्रकार की अशोभनीय गतिविधि पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध शासन की मंशानुरूप कार्यवाही की जाएगी.

