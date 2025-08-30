ETV Bharat / state

दानापुर यार्ड में ट्रेन की बोगी डिरेल, लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा - DANAPUR TRAIN COACH DERAIL

पटना दानापुर यार्ड में ट्रेन की बोगी पटरी से उतरी गई. चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया. DRM और अधिकारी मौके पर पहुंचे-

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 6:07 PM IST

पटना : दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है. दानापुर यार्ड में ट्रेन डिरेल हो गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. जानकारी के मुताबिक ट्रेन की इंजन से सटी एक बोगी का चक्का पटरी से उतर गया. लेकिन चालक की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया.

दो घंटे में पटरी पर लौटी बोगी : करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद रेलकर्मी ट्रेन को दोबारा पटरी पर लाने में सफल रहे. हादसे की खबर मिलते ही दानापुर मंडल के DRM और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा : दानापुर यार्ड में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब अचानक एक बोगी का पहिया पटरी से उतर गया. घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला. लेकिन ट्रेन चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दिया.

रेलवे कर्मियों ने किया त्वरित राहत कार्य : रेलवे कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत का काम शुरू किया और लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद बोगी को दोबारा पटरी पर लाने में सफलता पाई.

लगातार तीसरी घटना से रेलवे सुरक्षा पर सवाल : गौरतलब है कि पिछले 20 दिनों में यह तीसरी बार है जब दानापुर स्टेशन के पास डिरेलमेंट की घटना हुई है. लगातार हो रही इन घटनाओं ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अधिकारियों ने नहीं दिया जवाब : मामले में जब DRM से बयान लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. वहीं दूसरे अधिकारी भी सवालों से बचते नज़र आए. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई. लेकिन लगातार हो रही डिरेलमेंट की घटनाओं ने रेलवे प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

