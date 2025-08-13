दमोह: पटेरा ब्लॉक के एक गांव में सड़क नहीं होने के कारण यहां का स्वास्थ्य सिस्टम खाट पर है. लोग मरीजों और प्रसूता को खाट पर लिटाकर उन्हें कंधे पर लाद एक किलोमीटर का सफर तय करके मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं. ग्रामीणों ने कहा कि 2 दिन बाद पूरा देश 79 वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. बावजूद इसके जिले के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज हैं. ये वो जरूरी सुविधाएं हैं, जो लोगों के अधिकार की श्रेणी में आती है.

पक्की सड़क से वंचित हैं ग्रामीण

दरअसल, पटेरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तिंदनी के ग्राम नागमणि आदिवासी टोला के निवासी पक्की सड़क से वंचित हैं. यह गांव हिंडोरिया से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है. ग्रामीणों ने बताया कि दूर-दराज के अंचलों में सड़क बन गई लेकिन इस ग्राम में अभी भी लोग सड़क को तरस रहे हैं. गरीब और आदिवासी महिलाओं की डिलीवरी या बीमार होने पर मरीजों को कंधे पर लादकर करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं. मरीजों को उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र हिंडोरिया, पटेरा या दमोह ले जाना पड़ता है.

खाट पर मरीज को ले जाते परिजव और ग्रामीण (ETV Bharat)

'आवेदन देने के बाद भी लंबित है मांग'

हाल ही में आदिवासी टोला के वृद्ध सद्दू आदिवासी की जब अचानक तबीयत खराब हुई तो उनका उठना, बैठना और चलना मुश्किल हो गया. तब उन्हें गंभीर अवस्था में परिजन गांव वालों की मदद से खाट पर लिटाकर दूसरे किसान की निजी भूमि से होकर मुख्य मार्ग तक ले गये. स्थानीय निवासी कमल सिंह ने बताया कि "इस सम्बन्ध में जनपद पंचायत पटेरा में कई बार आवेदन पत्र भेज चुके हैं लेकिन अभी भी मांग लंबित है."

गांव तक नहीं पहुंच पाती एंबुलेंस

ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी जमीन न होने के कारण यहां सड़क नहीं बनी है. किसी भी मरीज को सड़क तक ले जाना हो तो दूसरे किसानों की निजी जमीन से ले जाना पड़ता है. अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं. सड़क न होने के कारण एंबुलेंस भी गांव में नहीं पहुंच पाती है. खेतों और पगडंडियों से वाहन का गांव तक पहुंचना नामुमकिन है.

इस संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि "मेरे संज्ञान में मामला आया है. मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल मौके पर जाएं और निरीक्षण करें कि सड़क क्यों नहीं बन पा रही है. जो भी समस्या होगी उसे शीघ्र दूर कर किया जाएगा."